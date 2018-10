Decizie importantă pentru gestionarea deşeurilor din „Oraşul trandafirilor”. Sergiu Papuc, viceprimar: „Târgu-Mureş va rămâne un oraş curat!”

Share



Consilierii locali ai municipiului Târgu-Mureş vor decide joi, 25 octombrie, într-o şedinţă ordinară de lucru, aprobarea sau respingerea Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș”.

Totodată, aleşii locali sunt invitaţi să aprobe gestiunea delegată ca modalitate de operare şi administrare a infrastructurii aferente serviciului de salubrizare pentru activitățiile de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș” pentru municipiul Târgu-Mureş, respectiv să aprobe licitaţia deschisă ca procedură de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.

Detalii despre acest proiect de hotărâre, inclus în regim de urgenţă pe ordinea de zi a şedinţei de Consiliu Local, am aflat de la social-democratul Sergiu Papuc, viceprimar al municipiului Târgu-Mureş.

Reporter: Ce prevede proiectul de hotărâre care vizează modificarea modului de gestionare a deşeurilor de pe raza municipiului Târgu-Mureş?

Sergiu Papuc, viceprimar al municipiului Târgu-Mureş: La şedinţa de joi vom avea în regim de urgenţă un proiect care vizează aprobarea documentaţiei pentru gestiunea delegată a deşeurilor din Târgu-Mureş. Vom aproba caietul de sarcini, modelul de contract, studiul de fundamentare şi toate celelalte documente pe care le-a întocmit ADI Ecolect şi Consiliul Judeţean Mureş pentru a se putea demara licitaţia pentru colectarea deşeurilor din zonele judeţului, municipiul Târgu-Mureş aflându-se în zona 2. Iniţial nu am fost de acord cu prevederile din caietul de sarcini, nici cu modelul de contract care ni s-a transmis spre aprobare.

Rep.: Ce anume v-a nemulţumit?

S.P.: Cele mai importante motive pentru care nu am fost de acord cu caietul de sarcini sunt următoarele: documentul era foarte general, nu ţinea cont de anumite situaţii specifice de la nivelul municipiului Târgu-Mureş, nu prevedea sancţiuni pentru operator, ci doar menţiunea „conform legii”. Noi am avut modele de contracte şi de caiete de sarcini după proceduri care au fost deja atribuite, gen Vâlcea şi Dolj, pe care le-am studiat şi le-am prezentat, fiind foarte specifice pe municipii reşedinţe de judeţ. Procedurile erau foarte clare, răspunderea era foarte clară, tarifele erau stabilite pe fiecare tip de operaţiune pe care o desfăşoară operatorul. De exemplu, iniţial în caietul de sarcini nu se prevedeau deloc sancţiuni pentru operatori. Noi am solicitat să se insereze în caietul de sarcini sancţiunile maxime prevăzute de lege. Mai mult decât atât, nu se asigura ridicarea gunoiului duminica, în timpul sărbătorilor legale, ştiind foarte bine din experienţă că atunci se produc cele mai mari cantităţi de deşeuri. Nu erau foarte clar stabilite perioadele de curăţenie de primăvară şi de toamnă pe care le desfăşoară anual Primăria Târgu-Mureş, nu erau foarte clar prevăzute procedurile pentru aceste ridicări, nu erau individualizate exact toate locaţiile containerelor subterane pe care le deţinem, nu ne-a fost solicitat manualul de utilizare al containerelor subterane, nu era clar stabilit de câte maşini e nevoie să recupereze şi să ridice aceste containere.

Rep.: Aţi clarificat aceste aspecte?

S.P.: Toate aceste aspecte, care nu erau prevăzute în caietul de sarcini iniţial s-au clarificat în decursul a patru întâlniri, şi prin corespondenţă cu conducerea ADI Ecolect şi cu reprezentanţi ai Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, practic cu toţi responsabilii acestui proiect mixt.

Rep.: Ce alte nemulţumiri aţi mai avut?

S.P.: În special legate de cântărirea deşeurilor rezultate. Noi nefiind parte în contractul care se va încheia între operatorii economici şi operatorii de salubritate nu putem şti exact dacă agenţii economici respectă sau depăşesc cantitatea anuală pentru care au plătit taxele. Astfel, am solicitat ca în caietul de sarcini să figureze obligativitatea operatorului de a asigura un sistem de cântărire care va fi montat pe autospeciale şi care va fi ţinut într-un jurnal de agenţii economici, astfel încât să se indexeze conform raportărilor taxa pe care o datorează. Altfel, neavând niciun control şi nefiind parte din contract ar fi trebuit să plătim această sumă din bugetul local şi să ştiţi că sunt sume importante în joc. Noi colecţionăm taxa, o direcţionăm către ADI Ecolect şi ei plătesc operatorul. Aşa funcţionează sistemul acesta integrat, noi colectăm taxele, le redirecţionăm, dar nu avem niciun mijloc de coerciţie asupra operatorului de salubritate, aşa cum era până acum, deoarece noi aveam contract direct cu operatorul. Acesta a fost şi unul dintre motivele pentru care am solicitat să ni se transmită caietul de sarcini cu cel puţin 30 de zile înainte de şedinţa de Consiliu Local, pentru a putea face modificările pe care le considerăm de cuviinţă.

Rep.: În ce dată aţi primit caietul de sarcini?

S.P.: În 5 octombrie. Solicitarea iniţială era să votăm în Consiliu Local până în data de 11 octombrie, dar nu puteam vota oricum şi orice.

Rep.: Se va vota forma agreată de Primăria municipiului Târgu-Mureş?

S.P.: Da, se va vota forma agreată de Municipiul Târgu-Mureş, care răspunde specificului şi problemelor zonei, efectiv a municipiului reşedinţă de judeţ, care este cel mai mare generator de deşeuri din judeţ. Noi nu dorim să întârziem adoptarea acestui proiect de hotărâre, dorim să facem parte din acest sistem integrat, dar în condiţiile în care bugetul municipiului nu va fi afectat sau să vitregim târgumureşenii de realizarea altor proiecte sau investiţii. Formula finală a caietului de sarcini este gândită la specificul municipiului Târgu-Mureş, la nevoile municipiului şi ale cetăţenilor, astfel încât oraşul să rămână curat, aşa cum este şi astăzi.

A consemnat Alex TOTH