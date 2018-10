Încontro se îndreaptă învățământul: o manifestare științifică marca UMFST

Share



Miercuri, 24 octombrie, în aula „Tudor Drăganu” a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie s-a desfășurat conferința „100 de ani de învățământ. Perspectivele educației în următorii 100 de ani în România” organizată în cadrul activităților „100 de ani în 10 zile”.

19 oameni de elită au vorbit pe domeniile lor

În cadrul manifestării științifice au fost dezbătute tematici de interes care înglobează diverse arii reprezentative ale educației cu accent pe educația financiară, pe de o parte, și cea artistică, pe de altă parte. Aceste arii au fost reprezentate cu succes de Institutul de Studii Financiare din București și Universitatea de Arte Târgu-Mureș, pentru a sublinia o abordare interdisciplinară.

Moderată de Ion Stancu, directorul general al Institului de Studii Financiare, conferința a beneficiat pe parcursul celor 6 ore de invitați de excepție care au abordat teme pe cât de diverse, pe atât de complexe. Cătălin Câmpeanu, directorul general adjunct al Institutului de Studii Financiare a vorbit despre „Tendințe în asigurări – competențe în contextul noilor tehnologii de servicii financiare”, Dorel Duță, președintele Uniunii Naționale a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări din România, a prezentat o istorie prescurtată a pieței de brokeraj de asigurare din România, Ioan Macarie, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a prezentat „100 de ani de educație mureșeană – din trecut înspre viitor”, iar Cristiana Chira, director al Casei Corpului Didactic Mureș a prezentat o lucrare cu tema „Retrospectivă, actualitate și perspective în dezvoltarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar”. Au vorbit și și-au prezentat proictele în total 19 oameni din învățământul universitar sau organizații de profil pe tema conferinței.

Nu știe nimeni încotro se îndreaptă educația în următorii 100 de ani

„M-am tot gândit ce s-ar putea spune de ce se va întâmpla în educație în următorii 100 de ani. Sincer să fiu, mi-ar fi greu să spun și ce s-ar întâmpla în următorii 10 ani, mai ales, că dacă ne uităm la evoluția tehnologiei și a științei, toate acestea vor avea implicații și influențe deosebit de puternice asupra educației. Dacă ați urmărit știrile, chiar în cursul zilei de ieri, pentru prima dată, un robot a ținut primul curs universitar la o universitate de prestigiu din Statele Unite și a fost considerat a fi de o calitate deosebită, făcând față chiar și la sesiunea de întrebări care au fost puse. Deci astăzi încep să apară roboții, inteligența artificială în domeniul educației. Ce se va întâmpla în 100 de ani când perspectivele care spun că în 5 ani de zile inteligența artificială va domina în totalitate viața noastră, iată, este o întrebare la care nu știu să vă dau un răspuns”, a spus în deschiderea evenimentului Călin Enăchescu, prorectorul UMFST.

Tot el a subliniat că învățământul românesc își dă silința pe cât posibil să ridice nivelul educației și să mențină ștafeta la un nivel cât mai înalt în pofida subfinanțării acute. Cea mai bine cotată la nivel mondial universitate din țară se află undeva peste locul 500 în lume și majoritatea vinei îi aparține bugetului redus. Universitatea din Viena spre exemplu, are un buget cât tot Ministerul Educației, iar Harvard, care se află pe primul loc între universitățile din lume, are un buget comparabil cu PIB-ul României, a spus prorectorul. Având aceste piedici, universitățile românești tot își doresc să ofere cât se poate de mult. Prin unirea celor două mari universități mureșene care au format UMFST, acum studenții vor avea ocazia să participe la aproximativ 300 de sesiune de comunicări științifice, care vor avea loc aproape în fiecare zi.

Prof. univ. dr. Sorin Crișan, rectorul Universității de Arte din Târgu-Mureș, prezent și el la deschiderea evenimentului, a ținut să puncteze importanța multiculturalismului în educație și a făcut un scurt istoric al universității sale care a fost fondată în 1947. „Există un alt tip de universitate, care vine în contrapondere, care propune o altă paradigmă a predării. Astăzi în universitatea noastră avem o paletă extrem de largă de programe de studii, care vizează atât artele spectacolului, cât și muzica. Unul dintre aspectele definitorii ale universității noastre este multiculturalismul. De la începuturile existenței acestei universități, și mai cu seamă în ultimii 10 ani, universitatea noastră promovează multiculturalismul ca o formă dominantă de promovare a unui învățământ care să găsească punctele comune între diferitele culturi. Din acest motiv în universitatea noastră am înființat și un institut de cercertări teatrale și multimedia care în acest an își derulează activitatea instituțional, cu angajați în cercetare, cu o clădire special construită pentru cercetarea istoriei teatrului Transilvania și nu numai”, a precizat rectorul.

Tot el a subliniat diferența de stil în învățământul superior de-a lungul timpului, evoluția sa. Dacă înainte învățământul era centrat în jurul dascălului care stătea în față și vorbea, acum 20-30 de ani a apărut modelul centrării pe student, ceea ce îi oferă caracteristica de echivalență învățământului, în care fiecare învață de la celălalt.

UMFST – un câștig în an centenar pentru Târgu-Mureș

Ion Stancu, directorul general al Institutului de Studii Financiare, a prezentat o istorie a învățământului financiar românesc. Prezentarea sa a cuprind patru mari teme: finanțele în perioada interbelică, finanțele întreprinderilor socialiste pe care nu s-a insistat atât de mult, investițiile și finanțarea lor și obiectivul major în finanțe, toate cu exemple din manuale de finanțe începând din anii 1920. „Sunt emoționant să particip pentru prima dată la această aulă și să împărtășesc câteva chestiuni legate de finanțele întreprinderii. Institutul de Studii Financiare este o fundație a autorității de supraveghere financiare, un fel de bancă centrală, națională, dar nu pe piețe bancare, ci pe piețe non-bancare: asigurări, piețe de capital și pensii private. Și noi, ca institut de studii financiare, avem în vedere formarea, examinarea, certificarea, specialiștilor, în piețele non-bancare și de ce nu, avem și o componentă de cercetare”, a explicat el pe scurt rolul instituției pe care o reprezintă.

Nu în ultimul rând, Ioan Macarie a ținut să sublinieze că România nu este doar de 100 de ani, ci de mai mult timp, însă acum este prea târziu să mai schimbăm această idee. „Spunea cineva pe bună dreptate, un înalt demnitar, „Ce lăsăm Târgu-Mureșului în acest an frumos în care am sărbătorit centenarul?”. Vă voi spune ce ați lăsat dumneavoastră. Vă invit pe toți, indiferent de etnie și apartenență politică, să încercăm să ne regăsim pe terenul fertil al educației. Fără patimă, fără ură, fără resentimente, pentru că educația este cea care ne poate uni. Pot să vă spun că sunt adeptul principiului muncii în echipă, și că voi respecta până la moarte opiniile dumneavoastră, chiar dacă sunt contrare. Ce câștigă Târgu-Mureșul în an centenar? Câștigă Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie. Cu asta va rămâne”, a spus inspectorul școlar general.

Evenimentul a fost organizat de conf. univ. dr.Laura Elly Naghi, director Centru de Formare Profesională, Institutul de Studii Financiare și Raul-Felix Hodoș, lector univ. dr. UMFST Târgu-Mureș cu ajutorul Liei Conțiu, lector univ. dr. UMFST, Angelei On, lector univ. dr. UMFST și a lui Ioan Ovidiu Spătăcean, de asemenea lector univ. dr. UMFST.

