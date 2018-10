Proiect Rotaract pentru sănătatea copiilor din Sânger

Share



Rotaract Club Târgu Mureș Transilvania au organizat în această vară a proiectul ,,Privirea sus. Let me see’’ prin care au încercat să educe copiii din mediul rural în îngrijirea bucală.

Prima ediție a avut loc în parteneriat cu dr. Meda Neagoe, președinta Clubului Rotary Maris, și partenerii și sponsorii acțiunii, Dent America și cabinetul stomatologic StomaMedical. În cadrul acestui proiect, peste 180 de copii cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani din comuna Sânger, județul Mureș, au beneficiat de un consult oftalmologic si stomatologic gratuit. În urma consultațiilor s-a concluzionat o problema reală a sănătății igienei orale. Cu toate aceastea, vestea bună este că problemele lor oftalmologice sunt mult reduse față de zona urbană. Nu în ultimul rând, pentru a-i învăța deprinderi sănătoase, copiii au primit periuțe și paste de dinți oferite de Colgate și Oral-B.

Un proiect de anvergură care va continua

„Proiectul ,,Privirea sus. Let me see’’ este un proiect Districtual, inițiat de colegii noștri din Craiova și pe care am dorit să îl implementăm mai ales în mediul rural, ținând cont de sistemul de sănătate mai greu accesibil din zona aceasta. De aceea am ales satul Sânger, cunoscând problemele copiilor din zonă”, ne-a spus Neacșu Maria, membrul clubului Rotaract Târgu Mureș Transilvania.

Partea de oftalmologie fost asigurată de dr. Meda Neagoe care s-a deplasat la locul acțiunii cu toate materialele necesare unui consult complet, iar partea de stomatologie a fost realizată de medicii Matei Alexandru, Vasilache Ovidiu și Ion Cătălina, colegii lor rotarieni dr. Biro Cristina și Păcurar Cristina, precum și câțiva studenți de la facultatea de Medicină Dentară ai Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie Târgu Mureș.

Rotaract promite să continue cu astfel de acțiuni, atât în domeniul sănătății și nu numai.