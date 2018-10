Rolul administrației publice locale în pregătirea Marii Uniri

Share



Sala Mare a Palatului Administrativ a găzduit vineri, 26 octombrie dezbaterea cu tema ”Abordări teoretice și practice ale administrației publice locale românești în preajma evenimentului Marii Uniri de la 1918.” organizată de Instituția Prefectului Județul Mureș, în colaborare cu Asociația Secretarilor Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Mureș, Consiliul Județean Mureș și Biblioteca Județeană Mureș.

„Cel mai vechi funcționar public din România postrevoluționară”

Discuțiile au abordat teme legate de evoluția controlului judecătoresc asupra administrației după Marea Unire, acte și fapte ale administrației din zona Mureș-Turda în vremurile Marii Uniri și unificarea legislației românești după Marea Unire, teme prezentate de către profesorii universitari Adrian Boantă (Evoluția controlului judecătoresc asupra administrației după Marea Unire), Nicolae Ploeșteanu (Acte și fapte de administrație publică în zona Mureș-Turda în vremurile Marii Uniri) și Liviu Boar (Unificarea legislației românești după Marea Unire 1918-1925).

„Apreciez faptul Asociația Secretarilor Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Mureș are asemenea preocupări în preajma zilei de 1 Decembrie, în acest an Centenar, prin care doresc să aducă în atenția publică rolul pe care această funcție publică care, alături de cea de primar, a avut-o înainte de 1918 și în preajma Marii Uniri.Instituția secretarului a apărut în România sub influență europeană, mai precis în timpul revoluției franceze (1789-1799). Alături de primar, secretarul unității administrativ-teritoriale (comună, oraș, municipiu, județ) este una din cele mai vechi funcții din administrația publică locală. Ca și primarul, secretarul este al întregii colectivități locale, al unității administrativ- teritoriale și se află în serviciul acestora. Sub aspect legal, secretarul unității administrativ-teritoriale este cel mai vechi funcționar public din România postrevoluționară, a fost definit ca atare de Legea administrației publice locale, nr. 69/1992. În mod practic, secretarul a făcut parte din corpul funcționarilor publici cu mult timp înainte de crearea prin lege a acestui corp. Importanța funcției a impus ca, în Legea nr. 215/2001 secretarului să i se consacre o secțiune distinctă, iar atribuțiile principale stabilite acestuia să aibă legătură directă cu pregătirea lui profesională, axată pe profilul juridic,” a declarat Mircea Dușa, prefectul județului Mureș.

Activitatea funcționarilor în presa timpului

În cadrul evenimentului a fost prezentată expoziția organizată de Biblioteca Județeană Mureș intitulată ”Activitatea funcționarilor din administrația publică reflectată în presa timpului.”, precum și un recital susținut de corul bărbătesc din Nadeș, din care face parte și Iulian Badea, președintele Asociației Secretarilor Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Mureș.

„Sperăm ca acest eveniment să aibă o influență pozitivă asupra secretarilor unităților administrativ teritoriale din județ, cei care, din punctul meu de vedere, constituie polul intelectual al unei primării. Am invitat în cadrul acestui eveniment și corul bărbătesc din Nadeș, cor binecunoscut, cu prezențe în țară și străinătate Am îmbrăcat costumul popular pentru că și eu sunt membru al acestui cor. Ne-am propus ca unii dintre colegi, doamne și domni să fim îmbrăcați în costum național tocmai pentru a marca într-un fel anume acest eveniment. Acest eveniment s-a dorit a fi și o lecție de istorie în care am punctat etapele dezvoltării administrației publice modernă apărută în țările române, perioada Unirii Principatelor de la 1859 precum și perioada premergătoare Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Perioada cea mai prolifică din punct de vedere al dreptului administrativ este cea de la 1918-1925 când a avut loc unificarea legislațiilor, cea din Regat cu cea din Transilvania. A fost o chestiune extrem de importantă în care marii juriști din acea vreme au lucrat la elaborarea acestor acte normative”, a precizat Iulian Badea.