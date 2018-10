Topul Firmelor Mureşene 2018. Manuela Degerat: „Suntem mândri că am perseverat”

Printre invitaţii celei de-a 25-a ediţii a Topului Firmelor Mureşene care au rostit discursuri s-a aflat şi Manuela Degerat, director general al societăţii Justice Security Services SRL, care a arătat că reuşita succesului în business are în spate multă muncă, investiţii afective, răbdare şi nu în ultimul rând, sacrificii.

„Timp de 15 ani, în societatea noastră s-au derulat acţiuni care au avut ca scop prevenirea, combaterea violenţei, paza şi protecţia bunurilor. Că acestea au fost eficiente, că dăruirea efortului şi convingerile noastre nu au fost în zadar ne-o arată recunoştinţa ce ni s-a acordat astăzi şi pe care am primit-o cu atâta bucurie. Suntem convinşi că această apreciere este în fapt recunoaşterea unei munci făcute cu dăruire şi responsabilitate, cu o mare investiţie afectivă, cu răbdarea şi puterea de a lua lucrurile din nou de la capăt până la reuşită. Recunoaştem că nu ne-a fost deloc uşor, unele dintre activităţi precum şi cele destinate controlului violenţei s-au implementat cu greu şi uneori cu eforturi umane şi financiare pe care nu le-am prevăzut, însă chiar şi acum, când culegem roadele suntem mândri că am perseverat şi că nu ne-am lăsat intimidaţi de eşecurile inerente oricărui succes final şi că rezultatele au depăşit cu mult aşteptările noastre. De aceea, consider că ceea ce a făcut diferenţa dintre noi şi alte societăţi sunt activităţile pe care cu atâta dăruire şi competenţă le-am desfăşurat în tot acest timp, împreună cu directorii noştri, partenerii noştri şi toţi angajaţii noştri”, a afirmat Manuela Degerat.

Cea de-a 25-a ediţie a Galei Topului Firmelor Mureşene, eveniment organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Mureş, s-a desfăşurat joi, 25 octombrie, în incinta Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureş.

Alex TOTH