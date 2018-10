FOTOGALERIE. Juriul și publicul au decis: Miss și Mister Boboc ai Colegiului Național „Unirea“ 2018!

Share



Colegiul Național „Unirea“ a revenit pe scena mare a Teatrului Național Târgu Mureș cu un nou spectacol inedit dedicat Balului Bobocilor, sub coordonarea actorului și regizorului Liviu Pancu, după colaborarea memorabilă de anul trecut, care a stârnit ecouri puternice.

Parte a proiectului UnireArtScena, rod al parteneriatului dintre instituția de învățământ și Asociația Teatrul Scena, Balul Bobocilor s-a intitulat „Our Side’s Story“ și a adus în fața publicului un grup de tineri a căror poveste de viață tocmai prinde contur. Aceștia au făcut, pe rând, o prezentare de-o frază a experienței de organizare a balului, după care au adresat o întrebare care s-a impregnat în atmosfera serii și a provocat publicul la reflecție: „Asta este povestea mea, dar a ta?“

Spectacolul a oferit publicului o gamă variată de momente artistice, de la dans modern, dans clasic, interpretări vocale, actorie, umor și artă plastică, până la mentalism și figuri cu mingea de fotbal. Bineînțeles, vedetele serii, care au atras atenția audienței, au fost bobocii care au concurat pentru titlul de Miss și Mister Boboc Unirea 2018.

Miss Boboc Unirea…

După ce au arătat de ce sunt în stare și au încercat să seducă atât publicul, cât și juriul, patru dintre cele mai talentate fete s-au distins în următoarea ordine: Sorana Șut (Locul III), Maria Șimon (locul II), Nicola Andraș (Premiul pentru Popularitate), și Cezara Fărcaș, care a fost declarată Miss Boboc Unirea, pentru un număr de dans impresionant. Eleva și-a dezvoltat talentul timp de șase ani la clubul Dansul viorilor din Reghin, cu instructorii Roman Ciflici și Mirona Gliga.

…și Mister Boboc Unirea

La băieți, câștigători au fost Laurențiu Moldovan (locul III), Denis Mureșan (locul II), cel mai popular a fost desemnat Dragoș Handrea, iar Eduard Bota a fost marele câștigător al serii în urma prestației actoricești dintr-o scenetă în n-a avut prea mare trecere la o fată drăguță, dar care i-a adus în cele din urmă trecere la publicul larg.

Eduard Bota consideră că evenimentul va rămâne de neuitat pentru el și că obținerea titlului de Mister Unirea 2018 a fost o surpriză, dar una cât se poate de plăcută: „A fost o experiență grozavă, incredibilă. Toți cei care am participat la Balul Bobocilor am fost efectiv ca o familie. Am fost foarte uniți și, acum, că s-a terminat, ne pare tuturor foarte rău. Sincer, nu mă așteptam să câștig pentru că mă gândeam că nu fac ceva grozav, adică doar teatru, și probabil că alții erau mai talentați ca mine, dar în schimb mi-am dat toată silința ca să câștig și mi-am dorit asta foarte mult. Sunt foarte fericit că s-a întâmplat. N-a existat niciodată o rivalitate între mine și ceilalți, și ne-am sprijinit reciproc. Totul a ieșit așa cum ne doream.“

Cezara Fărcaș a fost la fel de impresionată de triumful ei pe scena mare a Naționalului mureșean, la Balul Bobocilor: „M-am bucurat enorm de mult în momentul în care mi-am auzit numele. Am fost foarte fericită și datorită faptului că am avut parte de susținerea extraordinară din partea publicului, fapt care m-a copleșit maxim. Sunt foarte bucuroasă că am câștigat, având în vedere faptul că toate momentele au fost superbe, iar fiecare concurent a strălucit în modul său unic. Spectacolul a fost deosebit datorită implicării organizatorilor: elevii de clasa a XII-a, a concurenților, cât și a domnului Liviu Pancu, cărora le mulțumesc enorm de mult pentru tot ceea ce au făcut ca să contureze acest spectacol minunat și doresc să îi felicit pentru tot ceea ce au realizat în cadrul UnireArtScena.“

Un proiect de succes

În cadrul proiectului UnireArtScena, derulat în intervalul 19-29 octombrie, alături de alte activități socio-culturale, a avut loc și o acțiune prin care participanții și-au propus să intre în Cartea Recordurilor printr-un colaj fotografic și artistic reprezentând. Elevii au pregătit peste 2000 de desene și peste 20 000 de coli pe care le-au lipit pe o mare suprafață din curtea școlii. A fost o variantă simbolică de a marca începutul aniversării Colegiului și a sărbătoririi Centenarului prin reliefarea semnului „U 100“. Colajul, la fel ca și Balul Bobocilor, a fost un succes și a contribuit la consolidarea reputației Colegiului Național „Unirea“ de instituție deschisă la inovație și la abordări neconvenționale.

