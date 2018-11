Poveste de dragoste între doi tineri cu transplant de cord realizat la Târgu-Mureș

Share



Făgețan Ioan Florin de 33 de ani din localitatea Cenade, județul Alba, avea doar 23 de ani când inima a început să îi cedeze. „A fost o problemă dobândită, nu din naștere. Până la 23 de ani, eu am lucrat ca și un om normal, după care din cauza a două răceli s-a dilatat cordul datorită tratamentului și nu a mai revenit la loc. Așa a apărut cardiomiopatia dilatativă”, spune el.

Singura șansă la viață – transplantul

„Înainte de transplant, mi-a fost foarte greu, undeva la 20%, poate mai puțin îmi funcționa inima. Nu m-am mai putut deplasa deloc, numai chiar cu ajutorul cuiva sau cu ajutorul medicilor. După 9 zile am devenit un caz grav și s-a realizat transplantul în 1 iunie 2009 cu ajutorul medicilor de la Târgu-Mureș cărora le mulțumim. De atunci decurge o viața aproape ca înainte, normală, cu diferența că acum trebuie să te ferești de răceli, de praf, aglomerație”, a precizat Ioan.

În momentul în care a aflat că va primi transplantul, tânărul care la acea vreme avea 24 de ani nu a ezitat. „Am reacționat bine, deoarece viața începea să se cam termine. M-au sunat, au spus că s-a găsit donator, m-au întrebat dacă sunt de acord și bineînțeles că am fost, cum să nu fiu, că știam că nu mai pot merge mai departe. După-masă am fost anunțat, seara la 18:00 am fost deja pe secție, au început să se recolteze probele de sânge pentru a se face comparațiile între mine și donator, după care a doua zi s-a intrat în sala de operație”, a spus pacientul. Acum tot ce trebuie să facă este să vină la control o dată la 6 luni, dar și să se protejeze de infecțiile din mediul înconjurător. În 2009, cu o imunitate foarte scăzută, a trecut pe lângă cineva răcit, iar infecția a ajuns repede la plămâni de unde medicii au scos 750 ml de lichid.

O inimă și o dragoste nouă ca în filme

La Centrul Inimii din Târgu-Mureș nu și-a recuperat doar sănătatea, ci și-a găsit și jumătatea. Cu soția lui, Loredana, din Negrești-Oaș, Satu-Mare, s-a întâlnit pe secție în Târgu-Mureș în 2010 când și ea a fost operată pe cord. „Eu în 2009 având problema la plămâni cu lichidul, fiind vechi în secție și cunoscând asistentele, cei de aici mi-au spus că vine o fată pentru transplant. Tot așa au sunat-o, a ajuns seara aici, a fost internată la chirurgi pe salon, și între timp eu am vorbit cu mama ei să aflu cum e, după care am ținut legătura cu ea după transplant. În 2012 am cerut-o de soție și ea a acceptat”, a spus Ioan.

La ei totul decurge exact la o familie normală, cu mici diferențe. „Ne-a legat experiența. O persoană foarte sănătoasă nu îți poate înțelege întotdeauna nevoile. Nu avem copii din cauza medicamentelor, pentru că trebuie să luăm imunosupresoarele și nu se poate. Cunosc pe cineva cu transplant de cord care are o soție fără acest gen de probleme, și au un băiat de vreo 5-6 ani, duce o viață normală”, a istorisit Ioan. Imunosupresoarele se iau cu scopul de diminuare a imunitatății pentru ca organismul să nu respingă cordul.

Nu e atât de ușor după operație

Din păcate, cuplul are probleme în a-și găsi de lucru după această operație. „Nu am putut să revin la fostul loc de muncă deoarece am lucrat la o firmă de termopane unde trebuia să ridic mult, însă viața normală de acasă merge în continuare. Pe acasă pot să lucrez, dar nu te angajează nimeni din cauză că toată lumea se teme să nu rămâi în hală, fiind riscurile care sunt”, a mărturisit el.

Donatorul lui a fost o femeie de 42 de ani de la Oradea cu copiii căreia încă mai ține ocazional legătura. „Am fost la ei acasă, ținem legătura prin intermediul telefoanelor și Facebook-ului, ne mai întrebăm reciproc de viață. Ei au fost de acord să vadă la cine a ajuns cordul și eu am fost de acord să văd familia. Au mai fost care au zis să nu mă duc, că-mi cere inima înapoi, dar sunt aberații”, a conchis Ioan.

Donațiile de organe salvează vieți și creează familii. Centrul de transplant cardiac de la Târgu-Mureș are nevoie de donatori. Dacă vă aflați în posibilitatea oferirii acestui ajutor de neprețuit, nu ezitați să o faceți.

Elena POLEARUȘ