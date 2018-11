TAGRO made by IRUM, lansat oficial și la INDAGRA 2018

Share



Onorant pentru compania IRUM din Reghin a fost că oficialitățile s-au oprit prima dată în tradiționalul tur al standurilor de la INDAGRA 2018 la cel propriu, unde era expus sub razele calde și neverosimile ale soarelui de sfârșit de octombrie tractorul de un roșu strălucitor. De altfel, acest moment a fost prefigurat încă de la deschiderea oficială a târgului internațional, atunci când Petre Daea, ministrul Agriculturii, a amintit, în discursul său, de lansarea primului tractor agricol românesc de către IRUM, după mai bine de 10 ani, după ce producția ultimului mohican, Uzina Tractorul Brașov, a fost oprită.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, prezent la deschiderea oficială a INDAGRA, s-a oprit prima dată în turul tradițional al expoziției internaționale la standul IRUM, pentru a admira primul tractor agricol românesc, creat și produs în România, la Centrul de Cercetare-Dezvoltare al Utilajelor Agricole și Forestiere iFOR al IRUM, de la Reghin.

S-a încheiat astfel o perioadă de secetă de mai bine de 10 ani de când niciun tractor agricol nu a mai ieșit de pe o linie de producție deținută de oameni de afaceri români.

Noul tractor, denumit TAGRO, i-a fost prezentat ministrului chiar de strategul din spatele acestei reușite, Mircea Oltean, directorul general al IRUM.

„E o muncă de 5 ani de proiectare, avem din 2015 un Centru de Cercetare și Dezvoltare a Utilajelor Forestiere și Agricole, avem 50 de ingineri, și am reușit să îl aducem chiar pe șeful centrului din Italia, e un român care a lucrat pentru firme mari din Occident și am reușit să îl aducem la noi”, a menționat Mircea Oltean, ca apoi între cei doi să se închege un dialog sub camerele de filmat și în fața microfoanelor numeroase care au venit să înregistreze acest moment, ministrul anunțându-și chiar prezența la Reghin.

Petre Daea: Când începeți producția și cât va fi prețul?

Mircea Oltean: În aprilie și prețul o să fie undeva în jur de 35.000 de euro, comparativ cu cele occidentale, la aceleași performanțe, ele sunt la circa 50.000 de euro. Deci oferim un raport calitate-preț foarte bun. Vă așteptăm la noi, am investit într-una dintre cele mai moderne turnătorii din România, avem forjă, prelucrări mecanice, facem orice fel de roată dințată, de confecții metalice, de tot.

Petre Daea: Îmi propun să vin cât mai curând și o voi face nu săptămâna care vine, ci cealaltă săptămână pentru că merită să discutăm mai atent, să vedem ca perspectivă ce putem face împreună și să desenăm un drum al industriei de tractoare românești, începută de la Reghin. E o satisfacție formidabilă, aș sta până mâine dimineață lângă acest tractor, pentru că merită efortul acestor oameni, care iată puși în situația în care să analizeze încotro o luăm, dânșii au găsit calea de succes, pe care o prezintă astăzi aici și mă bucur că nu e cu nimic mai prejos decât orice alt tractor care se află pe platforma aceasta expozițională. Este un moment de satisfacție pentru toți românii.

După prezentare, ministrul a recunoscut că a rămas impresionat că managementul IRUM a repatriat un specialist de mare valoare care lucra în străinătate, conchizând: “iată cum s-a exportat inteligență și acum o aducem acasă”.

Petre Daea promite

Ministrul a promis la standul IRUM că se va gândi și la un program Rabla pentru tractoare, pentru că parcul românesc este învechit, chiar dacă astăzi sunt cu aproape 100 de mii de unități mai multe decât în 1989.

“S-a crescut viteza de acțiune și s-a scurtat timpul de reacție, iată cum e posibil să facem față unor situații climaterice deosebite, cum a fost anul acesta. Dacă nu aveau dotarea pe care o au fermierii la această dată, datorită muncii lor, datorită sprijinului pe care l-am dat prin Programul Național Dezvoltare Rurală, pentru că numai în cei doi ani, 2017 și 2018, în agricultura țării românești, în satele românești au intrat peste 6,3 miliarde de euro, o sumă importantă care se vede în câștigul fermierului, în producțiile pe care le vor obține fermierii”, a mai adăugat ministrul.

După acest moment, ministrul a fost invitat să deguste o pălincă mureșeană și niște specialități culinare. Paharul de pălincă a ajuns însă la un pensionar care a ținut să îi vorbească. “Haideți să ne întâlnim la minister să discutăm pentru că agricultura are nevoie de legi noi”, i-a transmis pensionarul ministrului.

Vizită din Finlanda

Standul IRUM a fost unul dintre cele mai vizitate în prima zi a târgului INDAGRA 2018. Printre vizitele la nivel înalt s-a numărat și cea a lui Jari leppä, Ministrul Agriculturii și Pădurilor din Finlanda, căruia tractorul agricol românesc i-a fost prezentat de Andrei Oltean, directorul de dezvoltare al IRUM.

Ministrul finlandez a aflat, printre altele, de parteneriatul pe care IRUM îl are cu compania Logset.

De asemenea, la lansarea tractorului a participat și primarul Municipiului Reghin, Maria Precup, care a apreciat că “prețul este accesibil față de cele ale produselor similare de pe piața europeană și mondială și sper să fie un succes atât pentru producător, dar și pentru cei care îl vor achiziționa”.

Primele unități în 2019

Crearea și producerea TAGRO a presupus o investiție de circa 4 milioane de euro, în jur 5 ani de studii, prototipare, realizare, testare, și munca a 50 de ingineri, este destinat cu precădere fermelor mici și mijlocii și va fi vândut atât pe piața internă, cât și pe cele externe.

TAGRO va avea toate dotările necesare unui tractor modern, inclusiv comenzi prin radio și aer condiționat. Înainte de lansare, tractorul a fost testat în România și în Italia, iar până la finalul acestui an se va finaliza procesul de omologare în cadrul Registrul Auto Român București.

Prețul de pornire pentru un astfel de tractor agricol va fi de 34.500 de euro. Producția în serie va începe în aprilie 2019, iar conducerea IRUM Reghin estimează că în primul an vor fi produse și vândute 200 de tractoare, în 2020 va fi depășit pragul de 300 de tractoare TAGRO, iar în 2021 vor urma alte 500 de tractoare TAGRO.



IRUM, integrat în Grupul MAVIPROD din 1999, este unul dintre jucătorii importanți din Europa în producția de TAF-uri. Însă se anunță și un concurent serios în piața de utilaje agricole. IRUM vinde la ora actuală 500 de tractoare agricole pe piața din România, care absoarbe anual 2500 de utilaje și cu o proiecție de creștere pentru 2028 de 8.000 de tractoare agricole.

Grupul MAVIPROD desfășoară activități în 3 țări – România, Ungaria și Republica Moldova, are o cifră de afaceri de peste 40 de milioane de euro și numără peste 600 de angajați.

740 de expozanți la INDAGRA 2018

Cu o suprafață de expunere mai mare, INDAGRA – Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei, organizat de Centrul Expozițional ROMEXPO, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), și-a deschis porțile în 31 octombrie și se va desfășura până în 4 noiembrie sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

“Pot să vă spun că avem 740 de expozanți, care ocupă 46.130 de mp, cu jumătate de hectar mai multă suprafață contractată decât anul trecut. Vrem să ajungem la produse cu valoare adăugată mare, vrem să pariem foarte mult pe procesare, vrem ca, probabil în viitor, INDAGRA Food să depășească INDAGRA și cred că acesta este un deziderat la care trebuie să lucrăm cu toții, atât organizațiile patronale, guvernele care vor veni”, a spus Mihai Daraban, președintele CCIR la deschiderea oficială.

Gradul de internaționalizare a INDAGRA este de 31%, în creștere față de ediția de anul trecut cu 11%, fiind prezente câteva sute de companii din 25 de țări cu tradiție în domeniul agricol, exportul și importul de produse și echipamente performante, printre care se numără: Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Coreea de Sud, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Slovenia, Spania, Turcia, Ucraina, Ungaria.

Ligia VORO

Foto: Ligia VORO&Alin ZAHARIE