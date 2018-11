Reghin City App, premiu la Gala Smart Cities of Romania

Share



Reghin City App, aplicația lansată de Primăria Municipiului Reghin în a doua parte a lunii mai, s-a aflat printre nominalizații și premiații Galei Smart Cities of Romania, desfășurată în 30 octombrie la București, în continuarea celei de a patra ediții a expo-conferinței naționale Smart Cities of Romania.

Primăria Municipiului Reghin, cu Reghin City App, a fost nominalizată și premiată în categoria „Politici și strategii pentru comunități sustenabile inteligente“, diploma fiind ridicată de către primarul Maria Precup.

Reghin City App, o aplicație dezvoltată cu și pentru comunitate, a fost lansată în 24 mai, iar de atunci are o mare priză la reghineni, înregistrându-se un număr substanțial de conectări.

“Proiectul pentru care am fost nominalizată și premiată, chiar dacă nu cu premiul cel mare, a fost un proiect, spun eu, curajos al tinerilor mei din echipă. Nu e meritul meu, eu doar am acceptat, este meritul echipei tinere din Primărie care a avut curajul să îl promoveze. Nu am crezut că poate avea un așa efect mare asupra cetățeanului care comunică permanent cu toți salariații din Primărie și ce efect are asupra angajaților municipalității. Dacă o sesizare este făcută noaptea, dimineața răspund ce măsuri s-au luat. Toată lumea este conectată la acest proiect, se iau măsuri și suntem conștientizați atât în ceea ce privește reclamațiile, cu accidentele, cu tot ce se întâmplă, pentru că operatorii au nevoie de informații corecte, dar și cu promovarea turistică și antreprenorială. Toți agenții noștri economici sunt conectați și își promovează fără niciun ban produsele, erviciile pe care le oferă și tot ceea ce fac. Din punct de vedere economic, municipiul Reghin este foarte dezvoltat, avem probleme doar cu forța de muncă”, ne-a declarat primarul Maria Precup.

Reghin City App este o aplicație creată să răspundă la două mari nevoi ale comunității: cea de promovare, atât pe parte turistică cât și antreprenorială, și cea de facilitare a comunicării directe dintre cetățean și autoritatea locală, ambele componente esențiale în strategia de e-guvernare.

Primarul Maria Precup recunoaște că aceasta aplicație este extrem de utilă și pentru municipalitate pentru că le permite să rămână atenți la doleanțele locuitorilor.

“Ne ajută foarte mult în a cunoaște toate problemele și de a folosi toate informațiile cetățenilor, ce își doresc, ce propuneri au, pentru că mai multe minți, înseamnă mai multe idei și noi putem să le selectăm și prioritizăm.

Este un proiect care ne-a costat foarte puțin, este un proiect pe care îl finanțăm noi, plătim un abonament lunar”, a mai completat Maria Precup.

Ce oferă Reghin City App

Turist în Reghin. Echipa de implementare din cadrul Primăriei Municipiului Reghin a lucrat împreună cu Eventya – dezvoltatorul aplicației pentru a o personaliza după identitatea și brandul municipiului: Puncte de interes turistic din oraș și împrejurimi; Trasee și rute turistice; Agendă de evenimente; Unități de cazare; Restaurante, pub-uri, cafenele; Articole, galerii foto, video-uri.

Produs în Reghin. La inputul autorității locale au fost create două domenii noi în aplicație: Produs în Reghin (unde se regăsesc companiile producătoare) și Local producers și craftsmen, categorie care încadrează, cu precădere, producătorii de produse alimentare și artizanii din Reghin și împrejurimi.

Gestionarea online și colaborativă a conținutului platformei oferă posibilitatea companiilor să-și gestioneze în regim propriu pagina și, în consecință, toate informațiile care apar în aplicația Reghin City App. Același lucru este valabil și pentru unitățile de cazare, restaurante, pub-uri și cafenele. Important de menționat este faptul că municipalitatea pune la dispoziție în mod gratuit acest spațiu de promovare pentru mediul privat, tocmai pentru că această aplicație a fost gândită ca o platformă colaborativă, pentru comunitate, un spațiu comun și, în același timp, un instrument util în descoperirea orașului.

Discover Reghin. O secțiune nu doar pentru turiști – Motive să vizitezi Reghinul – oferă și localnicilor o călătorie în timp pe parcursul căreia i se dezvăluie informații de la prima atestare documentară, despre cele mai vechi așezăminte culturale, despre tradițiile și multiculturalitatea care definesc comunitatea locală, despre istoria orașului viorilor și personalitățile care i-au definit, de-a lungul timpului, identitatea.

Pentru localnici. Aplicația a fost dezvoltată să răspundă atât nevoilor de promovare cât și nevoii de a avea o relație mai directă și un timp de reacție mai scurt în comunicarea cu cetățenii. Reghinenii pot folosi aplicația zilnic, datorită calendarului cultural care oferă acces direct la informațiile legate de evenimente viitoare sau în desfășurare. Utilizatorii aplicației pot, de asemenea, să urmărească activitatea cluburilor și localurilor lor preferate și să primească notificări atunci când acestea organizează diferite evenimente.

Cele mai recente știri. Utilizatorii pot să citească cele mai recente anunțuri publicate de Municipiul Reghin.

Raportări incidente. În câțiva pași simpli, cetățenii pot raporta un incident în cel mai scurt timp. Odată încărcată, raportarea aceasta va fi distribuită compartimentului, serviciului sau direcției din cadrul primăriei care are în atribuții rezolvarea respectivei sesizări, iar cel care a făcut sesizarea va primi notificări pe parcurs cu stadiul în care se află aceasta. Prin acest sistem, se va reduce semnificativ timpul de răspuns din partea autorității locale, iar cetățeanul nu mai este nevoit să vină până la primărie pentru a face acest tip de sesizare.

Aplicația se descarcă gratuit din App Store și Google Play, iar autentificarea utilizatorilor se face prin Facebook, Google sau email. Aplicația permite, de asemenea, utilizatorilor opțiunea de push notifications pentru categoriile pe care aceștia și le selectează ca fiind de interes pentru ei.

Smart Cities of Romania a reușit să stabilească și anul acesta un record de audiență, reunind peste 300 de specialiști în domeniul orașelor inteligente. Spre deosebire de anii anteriori însă, Smart Cities of Romania s-a axat pe analiză rezultatelor obținute deja de către administrațiile publice locale și a inițiativelor lansate la nivel central în acest domeniu.