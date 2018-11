Nazna, gazdă a manifestării „Sărbătoare-n sat la noi”

Share



Platoul sportiv din satul Nazna, a găzduit sâmbătă, 27 octombrie a.c., începând cu ora 12,30, manifestarea intitulată „Sărbătoare-n sat la noi”. Organizat de Primăria Sîncraiu de Mureș în parteneriat cu „Casa Rusu-Câmpia Transilvaniei”, manifestarea cultural-artistică care a durat până la orele 21,30, s-a încheiat cu un foc de artificii și a cuprins mai multe momente, dintre care cele mai consistente au fost cele artistice. Evenimentul cultural de la Nazna a debutat cu primirea oficialităților, precum și cu câteva scurte alocuțiuni având în vedere că acest eveniment a fost dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Din suflet pentru alte suflete

Elev al maestrului Grigore Leșe, Alexandru Rusu, organizator al evenimentului alături de Primăria Sîncraiu de Mureș, a declarat: „Pentru toți sâncrăienii momentul de azi este unul de sărbătoare, un moment care ne-a adus pe aceste locuri frumusețea portului, a jocurilor și a tradițiilor populare din Câmpia Mureșeană, împletite cu sărbătorirea Centenarului Unirii. Noi, organizatorii, ne-am străduit ca să fie prezenți pe scena festivalului atât ansambluri de dansuri populare locale, cât și din comunele învecinate ce compun CâmpiaTransilvană, precum și artiști din mai multe județe, Alba, Cluj, Sălaj, Harghita, simbolizând astfel dorința de a sărbători împreună cu oamenii din toate colțurile țării. Vreau să subliniez că absolut toate evenimentele culturale organizate de Casa Rusu-Câmpia Transilvaniei, cuprind manifestări tradiționale. Ne-am străduit – și aici o am în vedere, atât pe soția mea Carmen Claudia, cât și pe cele două fiice ale noastre, Duada și Sara – să arătăm celor prezenți, ce am cules de la bătrânii satelor și anume obiceiurile și tradițiile cele mai de preț ale românilor. Tot cu același drag de folclor am pus bazele Muzeului Etnografic Casa Rusu-Câmpia Transilvaniei, în satul Tușinu….” După primirea oficialităților invitate, adresându-se celor prezenți, Remus Sângeorzan, primar al localității Sîncraiu de Mureș, a declarat: „Ne bucurăm să fim gazda unei asemenea manifestări pe care o dedicăm omagierii Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, moment definitoriu al istoriei noastre naționale. Ne bucurăm în același timp și pentru faptul că ne-ați onorat cu prezența dv. într-un număr așa de mare și într-o zi atât de frumoasă. În același timp suntem onorați și de prezența în mijlocul nostru, la acest moment de mare sărbătoare, a d-lui Prefect Mircea Dușa, a multor primari din județul nostru, dar și a mai multor conducători ai unor instituții județene….”

Elogii Armatei Române și delegaților la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Prezent la manifestare, Mircea Dușa, Prefectul județului Mureș, fost ministru al Apărării Naționale și ulterior subsecretar de stat în același minister, a ținut să remarce: „Apreciez în mod deosebit manifestarea de azi, de la Sâncraiu de Mureș și îi felicit pe organizatori pentru modul cum s-au implicat în conceperea și desfășurarea ei. Sunt aici într-o dublă calitate, nu numai ca reprezentant al unei instituții guvernamentale, dar și ca locuitor al localității Sâncraiu de Mureș. (….) Având în vedere că este dedicată Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, nu pot să nu amintesc în acest context de sacrificiile făcute de armata română pentru realizarea idealului național….” Referindu-se strict la subiectul Centenarul Marii Uniri, profesorul Nicolae Balint, publicist și jurnalist, a ținut să-i aducă în prim plan pe locuitorii comunei care au participat în calitate de delegați, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918 : „Conform documentelor din arhivele mureșene, dar și a datelor publicate până în prezent de către regretatul istoric Traian Bosoancă, din părțile locului au fost desemnate a participa la Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918, un număr de patru persoane. Este vorba de preotul ortodox Alexandru Borda (care a slujit în mai multe parohii, printre care și Sîncraiu de Mureș), țăranul gospodar Dumitru Holom, fost primar al localității Nazna între anii 1919-1924, dr. Titus Rusu, conferențiar universitar, născut în Nazna în 1892 și decedat la Timișoara, în 1989, la o venerabilă vârstă. Acesta a fost o ilustră personalitate care a excelat ca și chirurg ortoped pediatru, cu specializări la Budapesta și Paris. Trebuie de asemenea menționat ca delegat și Ioan Ugran, țăran gospodar și fierar al localității Sâncraiu de Mureș. Toți aceștia, alături de ceilalți mureșeni din fostul comitat Mureș-Turda, au primit credenționale de participare la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. (…) Sunt români care au primit această însărcinare din partea comunităților care i-au desemnat în adunări publice și care au înțeles că limba, neamul, țara și religia nu se negociază….”

Cu această ocazie, profesorul Balint i-a înmânat Prefectului un exemplar din lucrarea „Centenar, 1918 – 2018. Mureșeni la Marea Unire”, opuscul realizat printr-un proiect comun împreună cu cotidianul „Zi de Zi” din Târgu Mureș.

Alex DORIAN