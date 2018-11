Pegasus, de mână cu… „giganţii”!

Share



Micutii handbalisti de la ACS Pegasus Tg.Mures au trait momente memorabile atunci cand au pasit pe suprafata de joc a Salii Polivalente BT Arena de la Cluj alaturi de jucatorii echipelor nationale ale Romaniei si Frantei in cadrul ceremoniei care a prefatat infruntarea dintre cele doua echipe care lupta pentru calificarea la Campionatul European de Handbal din 2020.

Asadar, Duminica, 28.10.2018, la Cluj a avut loc partida din cadrul grupei 6 de calificare la EHF EURO 2020, dintre Romania si Franta alaturi de care, din aceasta grupa mai fac parte Lituania si Portugalia. Cu aceasta ocazie memorabila pentru oricare iubitor al handbalului si anume aceea de a-si vedea pe viu Echipa Nationala jucand, mai mult, de aceasta data in compania atat de selecta a multiplei Campioane Olimpice, Mondiale si Europene, Franta!!! copiii de la ACS Pegasus Tg.Mures au avut minunata surpriza ca, la invitatia Federatiei Romane de Handbal, careia ii multumim pe aceasta cale, sa insoteasca pe suprafata de joc componentii celor doua echipe nationale la prezentarea echipelor si la momentul intonarii imnurilor de stat, toate acestea fiind transmise in direct la Televiziunea Romana pe canalele TVR1 si TVR HD in comentariul lui Dragos Cojocaru. A fost un motiv de mandrie pentru pentru sportivii mureseni care au reusit ca, in ciuda emotiilor imense care ii copleseau, sa se ridice la inaltimea momentului! Pentru mai multe imagini foto si video cu sportivii nostri la acest eveniment, va rugam sa vizitati pagina de facebook a clubului, Club Sportiv Pegasus Handbal!

Multumim din nou FRH pentru acest cadou minunat oferit copiilor nostri, le multumim de asemena si componentilor celor doua echipe nationale care au oferit autografe la finalul partidei tuturor copiilor prezenti!

Felicitari copii!!! Suntem mandrii de voi!!!

Presedinte ACS Pegasus Tg.Mures,

Prof. Haidu Sebastian