Se întețesc verificările protecției consumatorilor în perioada postului și a lunii cadourilor

Share



Vineri, 2 noiembrie, la noua ședință organizată de Colegiul Prefectural Mureș, s-a discutat problema protecției consumatorului împreună cu Liviu Todoran, comisar șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș.

Pe lângă o sesiune de informare cu privire la rezultatele acțiunilor de control și consiliere efectuate de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Mureș pentru evitarea introducerii în circuitul consumului uman a produselor și serviciilor periculoase pentru viața, sănătatea și securitatea consumatorilor, s-a discutat și problema chioșcurilor școlare pusă de inspectorul școlar general, Ioan Macarie.

Amenzi de 2.506.500 lei în primele 9 luni

În primele 9 luni ale anului 2018, CJPC Mureș a verificat respectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, referitoare la calitatea, securitatea produselor și serviciilor destinate populației, precum și la apărarea drepturilor legitime și a intereselor economice ale acestora, pe piață, la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, prin 2.903 acțiuni de control, în urma cărora s-au întocmit 1.320 procese verbale de contravenție, 1.549 de procese verbale de constatare, 22 procese verbale de prelevare și 12 procese verbale de distrugere.

Pentru abaterile constatate privind calitatea produselor și serviciilor oferite consumatorilor, informarea acestora în mod corect complet și precis, s-a aplicat un număr de 603 amenzi în valoare de 2.506.500 lei. Amenzile vor crește în ultimele două luni din an datorită specificului perioadei.

În ceea ce privește reclamațiile, CJPC Mureș a înregistrat și soluționat în această perioadăun număr de 1.433 de reclamații și sesizări ale consumatorilor, din care s-au dovedit întemeiate 1.033 (70%) și soluționate în favoarea consumatorului. Ponderea reclamațiilor este de 42% pentru prestări servicii (telefonie mobilă/fixă, servicii financiar-bancare, cablu tv, internet, service auto, Electrica, E-On, servicii alimentare), 24% bunuri nealimentare (electronice, îmbrăcăminte, electrocasnice, încălțăminte, piese autor), 16% bunuri alimentare, 10% comerț online și 8% diverse altele. „Există și abateri de calitate, cum ar fi produse agricole, și chiar săptămâna aceasta am avut produse agricole, mă refer la telemea, care era folosită de o altă firmă care nu avea drepturi”, a spus Liviu Todoran.

Comparativ, în 2017 au avut loc în total 2.750 acțiuni de control, s-a aplicat un cuantum de comenzi de 1.378.500 lei și a fost soluționat un număr de 1.402 de reclamații ale consumatorilor.

Nu stăm foarte bine la capitolul informare

„În acele aproape 3.000 de controale efectuate în primele 9 luni, s-au întâlnit deficiențe care se datorează foarte mult sistemului informațional, sistemului educațional, avertizărilor sau nerespectării prevederilor legale de anumiți producători. Astfel, vreau să atrag o atenție deosebită că se întâmplă ca o bună parte din cei care s-au adresat nouă, să fie în situația în care nu li s-a dat dreptate și asta datorită faptului că aceste reclamații și solicitări erau făcute în neștiință de cauză, adică nu au studiat bine un contract semnat cu băncile și respectiv operatorii de telefonie mobilă și de aceea ne pune în imposibilitatea de a acorda sprijinul solicitat”, a spus Liviu Todoran.

O parte mai deosebită, de care populația nu are cunoștință, este sistemul rapid de alertă, Rapex, prin care se încearcă protejarea pieței de produsele periculoase. Acestea pot ajunge în comerț datorită specificului anotimpului, postul Crăciunului, respectiv Crăciunul și luna cadourilor. „Din cele 14 produse periculoase raportate la Uniunea Europeană, la nivel de regiune Centru România, 12 sunt depistate cu ajutorul acțiunilor colegilor mei în județul Mureș și sunt specifice jucăriilor, îmbrăcămintei, în special pentru copii: mărgele, șnururi, chiar și electrocasnice care nu prezintă securitate. Astăzi intră în România foarte multă marfă care trebuie monitorizată, în special partea de jucării și cadouri”, a spus Liviu Todoran. De asemenea în această perioadă se acordă o atenție deosebită pe partea de discounturi, dacă acestea sunt reale.

Vor începe controalele la chioșcurile de la școli

Problema pusă de Ioan Macarie în ceea ce privește verificarea chioșcurilor școlare a fost clarificată de comisarul șef adjunct CJPC Mureș. „În acest an, la acest capitol nu s-a declanșat încă o procedură națională. De obicei în luna noiembrie, atunci când se așează sistemul de învățământ, vine o tematică în care controlăm absolut toateaceste produse. Noi am avut un control, versus laptele și cornul, dacă respectă prevederile contractuale, respectiv cele legale. La capitolul legalitatea produselor, există două căi distinctive: produse care sunt permise a se vinde în școli și în imediata apropiere a școlilor și calitatea acestor produse. Nu s-au făcut controale organizat, ci spontan, acolo unde directorii școlilor s-au sesizat că există probleme. Dar tematica de control, alături de celelalte tematici specifice, este în luna noiembrie. Ca o cutumă a anilor, se execută când se ia feliuță cu feliuță,în amănunt, fiecare produs, pentru a vedea dacă are termen de valabilitate depășit, prevederi legale de glucide, de proteine, grăsimi, plus originea lor și acele informații pe care cadrele didactice sau comitetele de părinți le solicită pentru copii”, a precizat Liviu Todoran.

În această perioadă critică a sărbătorilor, CJPC Mureș vor trimite raportări către Prefectură o dată pe săptămână, spre deosebire de restul anului când acestea se realizau lunar.

Elena POLEARUȘ