Un pas înainte pentru bolnavii de diabet cu ASCOTID Trail Race

ASCOTID Trail Race și-a încheiat cea de-a IV-a ediție luna trecută la Platoul Cornești din Târgu-Mureș, ediție în urma căreia au rămas amintiri plăcute, prietenii, recorduri personale și bineînțeles, promisiunea continuării acestui proiect.

Evenimentul are ca scop promovarea mişcării atât în rândul persoanelor diagnosticate cu diabet zaharat, cât şi a persoanelor sănătoase, iar pentru persoanele diagnosticate cu diabet zaharat această competiţie a avut un obiectiv special de depăşire a limitelor impuse de boală şi de a nu renunţa la sport.

O competiție de depășire a propriilor limite

„Pentru mine sportul a început să fie mai prezent după debutul în diabet pentru că puteam astfel să îmi reglez glicemiile, să scad necesarul de insulină şi să adopt un stil de viaţă sănătos. Alergatul cu diabet e puţin mai complicat de realizat cât şi de explicat. Trebuie să ai în vedere câte doze de insulină ai alocate înainte de efort, cât timp a trecut de la administrare, ce cantitate de glucide ai mâncat şi astfel calculezi care ar fi timpul potrivit pentru alergat. Desigur că toate acestea nu iţi garantează ca eşti ferit de probleme şi pot să apară hipoglicemiile. De-a lungul timpului am reuşit să găsesc un echilibru între diabet şi alergat şi am putut să termin curse de 18 sau 21 de kilometri. Prima ediţie Ascotid Trail Race a fost şi prima competiţie de alergat la care am participat, iar anul acesta am avut onoarea de a fi numit ambasador al ediţiei cu numărul IV. Acest fapt mă determină şi mă motivează să continui să alerg pentru a-mi îmbunătăţi performanţele”, a spus Alin Popoviciu, student și alergător de cursă lungă în ciuda diagnosticului primit.

Cele patru probe, semimaraton de 21 km, cros de 9 km, cros pentru copii de 1,2 km şi proba inedită mami şi bebe de 1,2 km, au adus la linia de start peste 650 alergători care au susţinut campania de conştientizare a problematicii diabetului zaharat în rândurile copiilor şi tinerilor, iar cei peste 2000 de susţinători au încurajat şi aplaudat concurenţii.

Un eveniment bun de urmat ca exemplu

„Când am iniţiat acest proiect, ne-am propus să încurajăm lumea să practice sport, să petrecem o zi în natură alături de familie şi prieteni, ajungând ca această ediţie să se ridice la standardele unei competiţii de talie naţională, cu trasee de dificultate medie şi bine marcate, cu premii substanţiale şi organizare extrem de riguroasă, tineri voluntari care au animat traseele, încurajând alergătorii, ceea ce ne onorează şi ne obligă totodată pe viitor să îmbunătăţim calitatea acestui eveniment”, a spus Rodica Molnar, președintele Asociației Copiilor și Tinerilor Diabetici (ASCOTID) Mureș.

Mihai Comșa, medic specialist diabetolog, aplaudă această acțiune și își dorește ca genul acesta de evenimente să aibă loc și în restul țării. „Traseul în sine este unul foarte variat și permite în general alergare continuă pentru cei antrenați, fără regiuni tehnice care să crească risul de accidentări, fiind un traseu folosit și de către alte competiții naționale de trailrunning. Cred că toti participanții au apreciat aceste caracteristici ale evenimentului, atrăgând un număr mare de alergători, inclusiv din rândurile celor cu diabet”, a spus medicul.

Partenerii evenimentului au fost Instituţia Prefectului Mureş, Primăria Târgu-Mureș, Salvamont Salvaspeo Mureș, S.M.U.R.D. Târgu-Mureș, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș – IJJ Mureș, Djst Mures, Șoim de Munte, UMFST Târgu-Mureș, Liga Studenților Târgu-Mureș, Mures Runners, Sponser Sport Food Romania, Gold Gym, Barbarosa Mureș, Federația Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, Asociația de Pediatrie, Radio România Târgu-Mureș, Zi de Zi şi Népújság.

Puteți contribui la această cauză nobilă prin participarea la evenimentele viitoare de susținere a unei vieți normale chiar și cu diabet zahar.

Elena POLEARUȘ