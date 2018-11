Urmează investiții tot mai mari pentru Oprea Avi Com

Share



A fost un an bun pentru Oprea Avi Com SRL, compania care produce Puiul de Crăiești, membru de aur al Camerei de Comerț Mureș, care se situează în acest an pe locul 1 în Topul Firmelor între întreprinderile mari pe domeniul creșterii păsărilor. Urmează investiții tot mai mari.

„Avem o investiție care e în curs și va intra undeva în ianuarie la Sânpaul, una dintre cele mai mari firme de furaje, dar și un abator. La abator vom începe în primăvară lucrările și am vrea până în decembrie să finalizăm. Este un abator de ultimă generație, în mare parte robotizat, care necesită o investiție de aproximativ 7 milioane de euro. 2018 a fost în final un an bun, sigur cu toate suișurile și coborâșurile, mai greu ca cel trecut. Sperăm ca anul viitor să fie mai bun, dar nu văd de unde ar putea veni ajutorul. De 25 de ani de când lucrăm, în fiecare an am crescut”, ne-a spus managerul companiei, Oprea Zaharie, aflat la eveniment.

Astăzi este și ziua lui de naștere și pe această cale îi dorim un călduros „La mulți ani!”.