Agricultura, între tradițional și business, cu Tiberiu Ștef

Printre expozanții ediției din acest an la Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA s-a numărat și Agrom-Ro. Am profitat de ocazie și am stat la o poveste cu administratorul societății Tiberiu Ștef, care ne-a punctat câteva din particularitățile ediției din acest an INDAGRA.

„Se simte la ediția din acest an lipsa animalelor, fapt pentru care INDAGRA a creat un interes ceva mai scăzut după părerea mea. În schimb, ce mă bucură este faptul că am văzut mai mulți tineri ca în alți ani. Noi de exemplu, la Agrom-Ro, am fost vizitați de două grupe de tineri, una dintre ele venită de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București, Filiala Slatina, care s-au declarat extrem de interesați de activitățile lucrative pe care Agrom-Ro le face. I-am încurajat și le-am transmis faptul că, din punctul meu de vedere, mediul rural are nevoie de specialiști în managementul agricol.Nu intru în detaliu, văd ce se întâmplă de ani de zile , nu mai zic că în zona montană sunt vreo doi, trei care ne mai agităm cu lucruri concrete, în rest nu mai ai cu cine lucra. Lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să se organizeze, să planifice, să facă socoteli. Este o muncă care nu se întâmplă de pe azi pe mâine, muncă în care nu apar rezultatele peste noapte, și atunci e clar că-ți trebuie niște specialiști care să iubească mediul rural, iar pentru un asemenea demers îți trebuie răbdare. I-am încurajat să facă eforturi pentru a avea o viziune corectă asupra mediului rural românesc, care înseamnă informații solide, vezi legislație, politici, finanțe, tehnologie, de antreprenoriat nu mai discut. Acum suntem în curs de a implementa un proiect pe antreprenoriat și văd ce complicat și dificil, dar mai ales cât de puțin oameni sunt motivați pentru antreprenoriat”, ne-a declarat Tiberiu Ștef.

„Agricultura trebuie tratată ca o afacere”

Schimbarea mentalităților pare să fie problema cea mai acută în ce privește agricultura, vechile rânduieli fiind prea puțin adaptat noile cerințe de business în ce privește activitatea agricolă.

„Trebuie să înțelegem că agricultura trebuie tratată ca o afacere. Pentru asta trebuie să te pregătești, pentru asta trebuie să ști. Sigur, trebuie să ținem cont de tradiții și obiceiuri, dar acestea sunt componente ale unui plan de afaceri care trebuiesc avute în vedere , ca în final când trag linie eu să câștig.Nu mai merge că făcea buna și străbuna și cât de bun și de sănătos era. Da, dacă pot trăi din asta e bine, dacă nu, nu. Nu mai merge cum mergea, trebuie să fi atent la socoteli, la oferte, la contracte , trebuie să fi atent la o grămadă de lucruri pe care un om nepregătit nu are cum să le facă față. Cei mici, o bună parte dintre ei , dacă nu se organizează nu au nicio șansă. O parte dintre ei trebuie să pună mâna pe carte , trebuie să învețe , agricultura nu se mai face după ureche cum făcea tata, bunu și străbuna. Gata, s-a gătat cu asta. Am mai spus-o și o repet, nu mai avem loc de întors, e o piață comună, dacă e să ne referim la Uniunea Europeană. Sunt 500 de milioane de locuitori, care vinde mai bun și mai ieftin va merge înainte, care nu va dispărea. Nimeni nu este obligat să cumpere produsul nimănui. Încet, încet trebuie să facem și noi ce fac alții care o fac de mult, cu bani, cu credite, cu planuri de afaceri, cu organizare, cu cooperative , cu lobby politic, cu tot ce înseamnă un sector care trebuie sprijinit și în care să se sprijine unii pe alții.Nu mai mere cu haiducia, fiecare face cum îl taie capul, și apoi ne întoarcem la guvern și facem scandal. Guvernul nu poate să-ți rezolve ție problemele punctuale de acasă. Da, poate să-ți gândească politici, e nevoie și de cei din mediul privat să vină cu propuneri .Cred că e nevoie de o schimbare a atitudinii din partea tuturora. Dacă tratăm agricultura ca buna și străbuna, ne chinuim și tragem barca pe uscat”, a precizat Tiberiu Ștef.

IRUM, mândria reghinenilor la INDAGRA

De loc din Reghin, administratorul Agrom-Ro nu a trecut cu vederea peste lansarea tractorului românesc TAGRO produs de compania IRUM SA.

„Noi cei din Mureș, din Reghin în special, avem și un sentiment de mândrie prin faptul că IRUM a prezentat primul tractor românesc , care din punctul meu de vedere, a fost de departe cel mai important eveniment de la INDAGRA 2018, lucru subliniat și de ministrul Agriculturii Petre Daea. Clar, ne-a crescut sufletul, a fost primul stand vizitat de către înaltele oficialități. Mă bucur că de Reghin și de IRUM se vorbește atât de frumos aici la INDAGRA. La lansarea acestui tractor am întâlnit-o și pe doamna primar Maria Precup, mă bucur că a venit alături de familia Oltean, cei care conduc această companie etalon a Reghinului.Una peste alta, discutăm de IRUM și apoi vorbim de ceilalți. Desigur, și ceilalți sunt importanți, printre care se numără și Agrom-Ro. Am văzut o grămadă , inclusiv fabrici de utilaje agricole, iar ce face compania din Reghin reprezintă o piatră de hotar în ceea ce înseamnă mecanizarea agriculturii și agricultura în general. Sunt tare bucuros că au putut lansa acest tractor”, a menționat directorul Agrom-Ro.

Se schimbă mentalitățile după INDAGRA?

„Trebuie să se schimbe. Zi de zi se schimbă. Sigur, noi am vrea ca să se schimbe cât mai repede , și eu sunt de multe ori nemulțumit de ritmul și de efortul depus în plus pentru un lucru mai simplu. Acesta e stilul nostru, și probabil peste câțiva ani când generația tânără va fi masa critică majoritară în ceea ce se cheamă agricultură, acest ritm să fie unul mai alert”, a subliniat Tiberiu Ștef.