Folii biodegradabile, oferta SC Indra Import-Export SRL la INDAGRA

Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA a prilejuit prezența societății Indra SRL, cu sediul în comuna Livezeni, cu o gamă de produse de folii și confecții din polietilenă destinate agriculturii.

La loc de cinste în portofoliul de produse a fost folia de mulcire biodegradabilă, o alternativă a foliilor din polietilenă destinată atât legumiculturii cât și creșterii fructelor și a viței de vie.

„Este pentru prima dată când participăm la un târg de o asemenea amploare și tematică cum este INDAGRA. Prezența noastră aici este pentru a face o evaluare a pieței, în special o evaluare a agriculturii din România, și în același timp de a promova o parte din produsele pe care firma noastră le produce, în mod special o folie biodegradabilă destinată atât agriculturii clasice cât și agriculturii bio. Această folie biodegradabilă are la bază materiile prime care la rândul lor sunt fabricate tot din vegetale, amidon de porumb și cartof. Prin intermediul utilajelor care le avem putem obține acest produs, care are o serie de avantaje. Unul din cele mai importante este acela că are un rol important în protecția mediului,în sensul că această folie se degradează în sol, microrganismele existente în pământ practic o distrug. Fermierul nu mai are astfel greutatea de a scoate la sfârșitul sezonului această folie și de a face ceva cu ea. Deșeurile au în prezent un impact foarte mare asupra mediului iar legislația în vigoare nu este deloc una permisivă și atunci, pe lângă celelalte avantaje, noi venim în întâmpinarea agricultorilor și cu acest produs”, ne-a declarat Angela Apostol, director comercial SC Indra Import-Export Livezeni.

„Este o folie naturală, se pune pe pământ, își face treaba și rămâne acolo”

Prezența la INDAGRA reprezintă un prim pas în ce privește aprofundarea pieței de profil, produsul fabricat de societatea din Livezeni captând interesul fermierilor prezenți la târg.

„Sperăm să avem succes cu acest produs, după câteva ore de la deschiderea târgului avem deja oameni interesați de produsele noastre. Poate ne vom extinde, atât pe piața națională și de ce nu pe cea internațională cu acest produs.Foliile vor fi produse de către noi. La INDAGRA suntem să luăm pulsul pieței. Avem cu ce, avem sursa de materie primă, avem utilajele necesare , precum și piața pe care dorim să ne-o formăm. Este un produs cu o oarecare sezonabilitate, se fabrică la începutul anului de către producător după care agricultorul care îl achiziționează în vederea pregătirii solului. Se poate folosi atât în câmp deschis cât și în solarii, sere. Aplicabilitatea este una destul de mare , începând de la tot ce înseamnă legumicultură , până la vița de vie. Are aplicații pe care le aflăm de la cei care sunt mult mai avizați și care folosesc această folie. Mai pe românește, este o folie naturală, se pune pe pământ, își face treaba și rămâne acolo”, a subliniat reprezentantul societății Indra Import-Export SRL din Livezeni.