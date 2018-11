Maria Precup, martor la momentul istoric adus de IRUM SA la INDAGRA

Share



Printre punctele de atracție la ediția din acest an a Târgului internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA s-a numărat și lansarea primului tractor 100% românesc conceput şi construit de inginerii societăţii SC IRUM SA, după o pauză de 15 ani de la dispariţia producţiei de tractoare.

Printre cei care au ținut să afle informații despre TAGRO, noul tractor fabricat de IRUM SA s-au aflat Ministrul Agriculturii, Petre Daea, în chiar deschiderea INDAGRA, Jari leppä, Ministrul Agriculturii și Pădurilor din Finlanda și premierul Viorica Dăncilă, care s-au declarat încântați de cel mai nou produs românesc intrat pe piață grație companiei reghinene condusă de ing. Mircea Oltean.

„Reghinul scrie istorie”

Motiv de satisfacție a fost și pentru primarul municipiului Reghin, Maria Precup, care a subliniat investiția celor de la IRUM SA, societate considerată o adevărată emblemă a Reghinului.

„Standul IRUM aici la Indagra este cel mai frumos dar și cel mai important deoarece la ediția din acest an Reghinul scrie istorie. Tractoarele românești au revenit pe brazda noastră dragă, fapt pentru care îi mulțumesc familiei Oltean și echipei de la IRUM pentru că au făcut această investiție, care nu a fost una mică, dar care este o reușită. Sper, așa cum a spus și ministrul Agriculturii, Petre Daea, și la o redeschidere pentru tarlalelel noastre, să fie lucrate de acest tractor fabricat la Reghin. Eu, ca și primar al municipiului Reghin, sunt extrem de fericită să reînviem o industrie care era o emblemă a României, să nu mai folosim utilaje second hand care nu de fiecare dată corespund condițiilor noastre. Sunt fericită că și prețul este accesibil față de celelalte produse similare de pe piața europeană și mondială. Sper să fie un succes pentru toată lumea, atât pentru producător dar mai ales pentru cei care vor achiziționa acest utilaj, astfel ca pământul de la noi să nu mai rămână nefolosit. Am mai avut la București, înainte de Indagra alte două evenimente foarte importante, și faptul că am avut și această ocazie de a fi prezentă la Indagra la standul IRUM este o mare onoare pentru mine și o satisfacție să fiu alături de cei care sunt o emblemă pentru municipiul Reghin”, ne-a declarat Maria Precup, primarul municiului Reghin.