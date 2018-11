Muzica rock deschide stagiunea concertelor lecție la Filarmonică

Share



Concertele lecţie de deschidere a stagiunii Filarmonicii pentru elevi vor avea loc în ziua de vineri, 23 noiembrie, la Sala Mare a Palatului Culturii. Tema aleasă pentru concertul de deschidere a stagiunii este „Muzică rock şi de film pentru orchestră simfonică”.

Concertele vor avea loc de la orele 12 și 17, la secția română, respectiv 13 și 18 la secția maghiară. La catedră se vor afla profesoarele Carla Gliga și Fülöp Klára. În cadrul concertelor lecție, Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, dirijor Remus Grama, va interpreta piesele Smoke on the Water (Deep Purple), Rolling in the Deep (Adele ), Sweet Child o”Mine (Guns”N”Roses ), Triller (Michael Jackson ), Pirates of the Caribbean (Hans Zimmer ) și Libertango (Astor Piazzola).