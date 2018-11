Rodica Bândilă, Viva Com: „Lipsa forței de muncă reprezintă o problemă”

Viva Com, o companie membru de aur al Camerei de Comerț Mureș, ocupă în acest an locul 1 în Topul Firmelor între întreprinderile mici pe domeniul fabricării articolelor de feronerie. A fost un an bun pentru ei, însă există și mici probleme, cum ar fi cele cu forța de muncă.

„2017 a fost un an greu, dar frumos. Nu ne plângem, luăm partea bună și frumoasă, să ne bucurăm că reușim să ne menținem și să sperăm că pe viitor vom merge la fel în continuare. 2018 încă nu știm să spunem dacă va fi mai bun sau nu, pentru că într-adevăr ne întâmpină o serie de greutăți, mai ales lipsa forței de muncă. Dacă în trecut ne plângeam că nu avem comenzi, acum ne plângem invers: avem comenzi și ne străduim să le facem și să respectăm termenele de livrare că în fond, clientul trebuie respectat și trebuie să avem grijă de el. Investiții am făcut în fiecare an, și mai modeste și mai importante, și vom face în continuare, în principal în utilaje pentru că utilajele moderne, de generație nouă, își spun cuvântul față de cele vechi”, a spus Rodica Bândilă, administrator.

Tot ea a oferit și un sfat sexului frumos. „Toate doamnele care vor să ajungă departe în mediul de afaceri, trebuie să persevereze, să spere, să creadă că se poate, pentru că se poate cu adevărat”, a concluzionat ea.