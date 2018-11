„Telemeaua de Ibănești”, la loc de cinste la INDAGRA

Share



Printre prezențele mureșene la ediția din acest an a Târgul internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei – INDAGRA, eveniment organizat de Centrul Expozițional ROMEXPO, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) în perioada 31 octombrie-4 noiembrie, a fost și cea a societății SC Mirdatod Prod SRL din Ibănești.

„Suntem mândri că suntem invitați de Ministerul Agriculturii în fiecare an să participăm la acest târg internațional dar și la alte evenimente importante. Este un privilegiu pentru noi acest lucru prin prezența la aceste târguri, aici am început să ne promovăm , aici am început să fim cunoscuți, aici am învățat ce înseamnă produse de top la nivel european”, ne-a declarat ing. Nicu Aurel Bumb, reprezentantul SC Mirdatod Prod lSRL Ibănești.

„Regina produselor lactate românești”

La loc de cinste în cadrul standului Mirdatod a fost ”Telemeaua de Ibănești, unul dintre cele trei produse românești cu indicație geografică protejată la nivel european.

„Împreună cu Ministerul Agriculturii și Oficiul de Produse Tradiționale ne-am propus să ne certificăm la nivel european. În 2010-2011 am format Asociația de Promovare a Produselor de pe Valea Gurghiului formată din comunele Gurghiu, Ibănești și Hodac , prin intermediul căreia fabricăm produsul de top „Telemeaua de Ibănești”. Îl considerăm „Regina produselor lactate românești”, el fiind și primul produs românesc la nivel european cu Denumire de Origine Protejată (DOP). În spatele acestei realizări se află foarte multă muncă, peste cinci ani de zile am muncit să ajungem la acest rezultat. În anul 2016, pe 13 martie, am primit cerificarea la nivel european la „Telemeaua de Ibănești”. Anul trecut am mai certificat încă trei produse , primul produs montan românesc cu numărul 1 de certificare este cașcavalul, apoi smântâna și urda de Ibănești, produse pe care le guști și nu te mai oprești”, a precizat ing. Nicu Aurel Bumb.

Ibăneștiul și zona Văii Gurghiului au început astfel să fie cunoscute prin intermediul lactatelor produse de SC Mirdatod SRL, în special a calității acestora , recunoscute la nivel național și internațional.

„Multă lume a descoperit Ibăneștiul și Valea Gurghiului prin intermediul produselor noastre. De ce iasă cașcavalul așa de bun ? m-au întrebat foarte mulți cumpărători. Fiindcă laptele e colectat de le producătorii mici din zona noastră, cu 1-5 vaci, ceea ce reprezintă 90% din cantitatea de lapte. În momentul de față procesăm 60.000 de litri de lapte , din care 55.000 de litri provin de la producătorii mici cu până la cinci vaci. Ee o muncă foarte grea, începând de la furcă și până la contactul produsului finit, cu consumatorul. Trasabilitatea este 100 % naturală, de la furcă la furculiță. Unitatea noastră de procesare a început în anul 1994 cu o cantitate de 50 de litri de lapte. Cu multă muncă, cu multe bătăi de cap, stres și greutăți am reușit să avem în momentul de față 128 de angajați din Ibănești, plus peste 1700 de producători care ne furnizează laptele, pa care i-aș numi tot angajații noștri, care la fiecare sfârșit de lună își primesc bănuțul pe acest lapte”, a precizat reprezentantul SC Mirdatod Prod SRL.

„Sunt mândru că județul Mureș susține agricultura”

O mare problemă o reprezintă consumatorul român care din păcate nu prea e patriot, este de părere Nicu Aurel Bumb.

„Rugămintea noastră este aceea că, consumatorul român, când intră într-un supermarket să-și cumpere produse românești, să citească bine eticheta și să cumpere un produs românesc, iar atunci când copiii noștri vor avea 18 ani vor avea un loc de muncă. În caz contrar, cumpărând produse din afară, toți banii pleacă afară, economia țării se duce în jos, iar copiii noștri vor fi slugi dincolo, la străini. În acest context al produselor românești, sunt mândru că județul Mureș are prezentări de top la INDAGRA. „Telemeaua de Ibănești”, primul produs certificat la nivel european din România cu Denumire de Origine Protejată (DOP) și tractorul românesc lansat de IRUM SA la ediția din acest an. Indirect acest tractor ne va ajuta și pe noi. Trasabilitatea este extrem de importantă, fiecare verigă în tot acest angrenaj își are importanța. Fermierii au nevoie de acest tractor, să are, să discuie, să semene, au nevoie să-și cosească iarba, să o transporte, au nevoie de utilaje agricole de calitate, aspecte care contribuie direct la dezvoltarea crescătorilor de animale. De aceea, sunt mândru că județul Mureș susține agricultura, în special fermierii români”, a spus ing. Nicu Aurel Bumb.

Telemeaua de Ibănești cu DOP special

Alt aspect subliniat de reprezentantul firmei Mirdatod a fost cel al educației cumpărătorului.

„Aici la INDAGRA a venit o doamnă bine îmbrăcată, elegantă, cu cheie de Mercedes în mână, și m-a întrebat: unde găsesc Telemeaua de Ibănești cu dop, că atât o caut ? Am rămas puțin mirat, cum adică telemea cu dop.Doamna respectivă credea că telemeaua se află într-un borcan cu un dop special. I-am spus că acest dop, într-adevăr e unul mai special, dar vine de la inițialele de la „Denumire de Origine Protejată”, lucru care înseamnă că produsul respectiv îl poți face doar pe un anumit areal geografic de maxim 50 de kiolometri pătrați. În momentul de față, cumpărătorul trebuie educat, copiii trebuie învățați de mici, de la grădiniță despre ce înseamnă produse de calitate, produse în zona lor, să vadă că în zona lor se fac cizme, dincolo haine, în alt loc se procesează brânză, carne, și atunci ei de mici le intră în cap ideea că trebuie să cumpere produse locale, astfel banii rămân aici, și atunci sunt speranțe în ce privește locurile de muncă”, a subliniat ing. Nicu Aurel Bumb.

Oaspeți de seamă la standul Mirdatod

De calitatea lactatelor de Ibănești s-au convins toți cei care au trecut pragul standului Mirdatod de la INDAGRA, inclusiv oaspeții de seamă ai târgului, premierul Viorica Dăncilă, ministrul Agriculturii Petre Daea și omologul său finlandez Jari leppä.