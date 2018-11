Incontestabil nr. 1! www.zi-de-zi.ro, 180.000 de unici în octombrie! 4,8 milioane de afişări şi 2,8 milioane de vizite în primele zece luni din 2018!

Share



Luna octombrie 2018 a consemnat un nou record pentru site-ul cotidianului Zi de Zi, www.zi-de-zi.ro, nu mai puţin de 180.995 de vizitatori unici intrând pe pagina web a publicaţiei noastre pentru a se informa în timp util şi corect, precum şi pentru a intra în contact cu cele mai proaspete ştiri din şi despre judeţul Mureş.

Rezultatul înregistrat în luna octombrie 2018 nu face decât să reconfirme poziţia de lider autoritar a cotidianului Zi de Zi în presa online de limba română din judeţul Mureş, dovadă în acest sens fiind graficul alăturat, potrivit căruia site-ul www.zi-de-zi.ro a fost pe locul 1, detaşat, în fiecare din cele zece luni ale acestui an.

Domenii diversificate

Internauţii pasionaţi de informaţii care intră pe adresa www.zi-de-zi.ro au de unde alege, oferta categoriilor de ştiri fiind foarte diversificată: Politic, Social, Administraţie, Învăţământ, Life style, Cultură, Sănătate, Business, Sport, Agricultură, Turism în Mureş şi Galerii foto.

Totodată, cei care doresc să fie la curent cu noutăţile aferente Primăriei Municipiului Târgu-Mureş şi Consiliului Judeţean Mureş au la dispoziţie două categorii special create în acest sens.

Ştiri din oră în oră

Un alt atu care face diferenţa dintre site-ul cotidianului Zi de Zi şi alte pagini web media din judeţul Mureş este, fără îndoială, consistenţa, promptitudinea şi mai ales constanţa publicării ştirilor. Astfel, periodicitatea publicării de materiale jurnalistice este de minim 1/oră, inclusiv în zilele din weekend sau în cele de sărbătoare.

Stiluri variate, asumate prin semnătură

Nu în ultimul rând, portalul www.zi-de-zi.ro se distinge faţă de alte pagini de ştiri prin varietatea stilurilor, oferta pentru cititori fiind alcătuită din articole, interviuri, editoriale, corespondenţe speciale, analize, reportaje, videoştiri şi fotoreportaje din domeniile enumerate anterior, marea majoritate dintre acestea fiind realizate de la faţa locului, sau, cum se mai spune, de pe teren. Totodată, site-ul cotidianului Zi de Zi este gestionat de o echipă editorială alcătuită din redactori angajaţi, care îşi asumă prin semnătură materialele publicate. În acest sens, căsuţa redacţională care conţine informaţii despre echipa editorială, dar şi despre departamentul administrativ al ziarului, este publicată atât pe site, cât şi în ediţia printată a cotidianului Zi de Zi.

Site auditat de BRAT, cu certificat SATI

Un alt argument care atestă faptul că site-ul cotidianului Zi de Zi este o sursă cât se poate de credibilă de informaţii este că www.zi-de-zi.ro este singura pagină web media din judeţul Mureş auditată de Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT), cu certificat SATI – unicul audit asumat şi acceptat de industria publicităţii din România.

4,8 milioane de afişări, în 10 luni

Potrivit www.trafic.ro, în primele zece luni ale acestui an site-ul cotidianului Zi de Zi a avut un număr cumulat de 4.886.385 de afişări, astfel: 549.894 în ianuarie, 695.315 în februarie, 619.388 în martie, 390.154 în aprilie, 486.289 în mai, 521.109 în iunie, 403.877 în iulie, 342.938 în august, 353.052 în septembrie şi 524.369 în octombrie.

2,8 milioane de vizite

Evoluţia vizitelor pe site-ul Zi de Zi în perioada ianuarie – octombrie 2018 a fost următoarea: 293.256 în ianuarie, 367.373 în februarie, 314.340 în martie, 255.175 în aprilie, 318.814 în mai, 303.522 în iunie, 256.665 în iulie, 218.625 în august, 223.552 în septembrie şi 338.038 în octombrie. În total, în primele zece luni ale acestui an consemnăm 2.889.360 de vizitatori pe site-ul www.zi-de-zi.ro.

Mică şi mare publicitate, online

Pe lângă materialele jurnalistice, site-ul cotidianului Zi de Zi conţine şi o componentă de mică şi mare publicitate pentru persoane fizice, persoane juridice şi instituţii publice, oferta în acest sens fiind foarte diversificată: convocatoare şi hotărâri AGA, anunţuri de locuri de muncă, anunţuri de mediu, advertoriale, anunţuri de vânzări-cumpărări, pierderi şi alte categorii.

Oferta completă în ceea ce priveşte mica şi marea publicitate, precum şi pentru abonamente, poate fi consultată la sediul cotidianului Zi de Zi, strada Primăriei nr. 1 (Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Mureş), telefon/fax: 0365-882.415.

Peste 23.000 de like-uri, pe Facebook

Toate materialele publicate pe site-ul www.zi-de-zi.ro sunt postate, în timp real, şi pe pagina cotidianului Zi de Zi de pe reţeaua de socializare Facebook, care în prezent are peste 23.000 de like-uri.

Printul Zi de Zi, cinci ediţii/săptămână

În ceea ce priveşte varianta printată a cotidianului Zi de Zi, aceasta are circa 240 de ediţii/an. Cotidianul Zi de Zi apare în cinci zile/săptămână, de luni până vineri, în 12-16 pagini, atât pagini alb negru, cât şi color, în funcţie de ediţie. Periodic, echipa Zi de Zi realizează diverse proiecte editoriale, incluse în ediţii speciale, cum ar fi „Ghidul liceelor”, „Ghidul universităţilor”, „Mureş Rezidenţial”, precum şi ediţii speciale de Crăciun şi Paşte. Lista proiectelor editoriale speciale este întregită de titluri precum „Mureş în Integrame”, „Mureşeni la Marea Unire”, „Eroi din Războaiele Mondiale” şi „Foto Mureş”.

Vizitatori unici, ianuarie – octombrie 2018

Zi de Zi Punctul Mureş ştiri

(zi-de-zi.ro) (punctul.ro) (ardealnews.ro)

Ianuarie 152.800 114.112 138.000

Februarie 169.466 85.018 154.141

Martie 165.996 108.675 77.095

Aprilie 143.740 101.979 107.101

Mai 175.471 97.485 102.377

Iunie 169.295 121.218 101.306

Iulie 156.754 77.374 58.693

August 137.686 76.255 34.087

Septembrie 131.932 73.659 31.180

Octombrie 180.995 131.837 82.139

(Sursa: www.trafic.ro)

Am folosit ca reper www.trafic.ro pentru a putea face comparaţia cu site-urile aflate pe podium. Datele Google Analitics şi SATI de la BRAT sunt disponibile doar pentru managerii de publicitate şi clienţii de pe online.

Transilvania Business, publicaţie economică premium

Din portofoliul editorial al companiei care editează cotidianul Zi de Zi face parte şi revista lunară Transilvania Business, singura publicație premium dedicată vieții economice din Ardeal și Banat, dar care integrează firesc și investițiile reper din București și trenduri internaționale. În ultimii 8 ani și-a crescut adresabilitatea și atractivitatea prin conținut regional exclusiv. Tipărită în 6.000 de exemplare lunar are conținut integrat în pagini speciale de real estate, energie, IT, automotive, travel, sănătate, agricultură etc., precum și anuare exclusive – Yearbook: Office, Logistic and Industrial Parks in Romania | CEE”, ediția 6, un instrument premium exclusiv de business marketing și PR, pentru promovarea potențialului de investiții în real estate, inclusiv pe piețele internaționale. Anuarul a fost produs oficial de promovare a României la Expo Real Munich 2018. | Revista face cunoscută activitatea antreprenorială, explică ingredientele succesului profesional, fapt care duce la creșterea expunerii și notorietății companiilor în mediul de afaceri, publicația fiind partener al evenimentelor majore dedicate sectorului B2B.

Alex TOTH