Economisește bani anual cu un buget de cheltuieli lunar pentru a te bucura de o bătrânețe liniștită!

Lipsa noastră de implicare în stabilirea unui buget de cheltuieli lunar ne costă foarte mulți bani în fiecare an. În loc să facem economii și să folosim banii respectivi pentru a ne satisface dorințele, optăm adeseori pentru împrumuturi rapide 2018 (pikalaina 2018). Dar, dacă ți-ai face timp să-ți administrezi mai bine banii, poți să economisești cu adevărat pentru pensie și bătrânețe. Un astfel de plan de poate ajuta să ții sub un control mult mai eficient facturile și să economisești considerabil în fiecare an. Iar cu banii economist vei putea să-ți achiți datoriile pe care le ai, ii poți depune pentru pensie sau pentru a-ți achiziționa o mașină ori doar pentru a te distra.

Stabilirea bugetului de cheltuieli lunar – pasul cel mai important al economisirii anuale!

Pasul cel mai important spre preluarea controlului asupra finanțelor tale constă în stabilirea bugetului cheltuielilor lunare. Chiar dacă presupune ceva efort din partea ta, este o modalitate excelentă de a obține o evaluare rapidă a intrărilor și ieșirilor de bani pentru persoana ta. Realizarea unui buget înseamnă că:

Va fi mult mai dificil să acumulezi datorii, dat fiind faptul că știi unde și cum sunt cheltuiți banii tăi;

Nu o să mai fii luat prin surprindere de cheltuieli neașteptate;

să-ți construiești un nivel de creditare pozitiv, pentru că vei fi mult mai responsabil în ceea ce privește modul de rambursare a unui împrumut;

să beneficiezi de șanse mai mari să fii acceptat pentru a obține o ipotecă sau un împrumut;

Vei avea posibilitatea de a identifica acele categorii de cheltuieli unde poți face economii;

Te vei afla în poziția de a face economii reale pentru o vacanță, o mașină sau pentru pensie și bătrânețe.

Etapa această este esențială, pentru că de ea se leagă modul în care vei efectua plățile și cum îți vei structura existența post încasare salariu. De aceea, este foarte avantajos să știi care îți sunt cheltuielile exacte, ceea ce înseamnă că trebuie să vezi în mod clar care sunt sumele consumate pentru:

Facturile de utilități (locuință și mașină) și costurile de întreținere personală (mâncare, haine, medicamente)

Produsele financiare (asigurare locuință, mașină, etc)

Familie și prieteni (cadouri, aniversări, etc.)

Călătorii (costurile legate de consumul mașinii personale sau pentru transportul în comun)

Timp liber (concediu, sport, restaurant, etc.).

Dacă cheltuiești mai mult decât este valoarea venitului încasat, trebuie să identifici care sunt zonele în care poți face economii și poți reduce suma cheltuielilor. Acest lucru se poate obține foarte rapid și ușor prin renunțarea la anumite tabieturi, cum ar fi mâncatul de prânz la cantina locului de muncă (poți să-ți iei mâncare de acasă) sau anularea cardului de membru la sala de fitness (poți înlocui acest mod de a face mișcare cu alergatul prin parc sau cu folosirea gratuită a aparatelor de fitness din parc).

Poți, de asemenea, să păstrezi un jurnal al cheltuielilor, cu tot ce-ți cumperi într-o lună. Sau, dacă îți faci cea mai mare parte a cheltuielilor se efectuează prin plata cu un card bancar, analizează extrasul de cont din ultima lună și vezi unde au ajuns banii tăi. Nu uita că numai în acest mod o să poți avea la dispoziție atunci când vei ajunge la vârsta pensiei banii necesari pentru a te bucura de o bătrânețe liniștită din punct de vedere financiar!