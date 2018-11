Emanaţiile de radon din şcoli şi grădiniţe, verificate de experţi

Share



Săptămâna trecută a intrat în vigoare o lege prin care România se aliniază la acele obligativități pe care le cere Uniunea Europeană în legătură cu starea de sănătate a cetățeanului european, mai exact în care se formulează necesitatea urmăririi nivelului radioactivității naturale din casele particulare și locurile de muncă.

Cu această ocazie, dar și datorită faptului că în 7 noiembrie este Ziua Radonului, Universitatea Cultural-Științifică a realizat în Casa Căsătoriilor din Cetatea Târgu-Mureș o sesiune de informare cu privire la acest element.

Este important să se mențină în limitele normale

Radonul este un gaz radioactiv nobil descoperit în anul 1900 de către Ernst Dorn, fiind vorba de doi izotopi, Rn-220 și Rn-222. El nu are nici gust, nici culoare, fiind indetectabil pentru om și putând fi măsurat doar cu aparate speciale. Ajunge în organism prin inhalare la căile respiratorii, dar și la plămâni, sânge și organe. Concentrația de radon din spațiile interioare se situează în circumstanțe normale între 20 și 200 Bq/m3. Concentrația radonului din atmosferă este în jur de 6-40 Bq/m3, de 50-100 Bq/m3 în apele de suprafață și în sol de 25-50 Bq/m3. El este responsabil de jumătate de doza de radiații încasate de organismul uman din toate sursele de radiații ionizante într-un an de zile.

Este important ca cetățenii să fie corect informați, fără a crea o panică inutilă și fără a-i diminua importanța. După fumat, radonul reprezintă a doua cauză (37%) în declanașarea cancerului căilor respiratorii, iar cel puțin 2% din totalul cazurilor de cancer și 9% din numărul total de decese cauzate de cancerul pulmonar își au originea în expunerea la radonul rezidențial. Cantitativ, în România, 1.000 – 2.000 de decese prin cancer pulmonar se datorează radonului. Prin studiile propuse, cercetătorii își doresc să afle exact din ce zone provin aceste cazuri, care este cauza și cum poate fi remediată.

În cazul inhalării, produșii de dezintegrare a radonului (poloniu 218 și poloniu 214, în formă solidă), lipiți sau atașați la suprafața aerosolilor, a prafului și particulelor de fum, pătrund adânc în plămâni unde se fixează și unde pot radia și penetra celule ale membranelor mucoase, bronhiilor și a altor țesuturi pulmonare. În casă, radonul poate pătrunde prin pământ, prin materialele de construcție din care este făcută construcția sau chiar apă.

Monitorizarea se face pe o perioadă prelungită

Dr. ing. fiz. Ioan Encian, inspector la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a prezentat un exemplu edificator legat de radon și de diferențele de cantitate chiar și în funcție de etanșaneitatea ferestrelor. Comparația s-a făcut între două clase, una cu geamuri termopan și alta cu geamuri simple, în perioada premergătoare vacanței de iarnă și cea a vacanței în sine.

„Dacă ziua, când sunt elevii prezenți și ies și intră încontinuu și se mai face aerisire, concentrația este foarte scăzută, pe timpul nopții aceasta ajunge până la 800 Bq/m3, a doua zi dimineața scade din nou, însă după ce începe vacanța, observăm că fluctuațiile rămân constante, ba chiar cresc de la 800 către 1000 Bq/m3 sau chiar mai mult, ceea ce înseamnă ca acesta se acumulează constant”, a precizat Ioan Encian.

Acumularea s-a făcut de 3 ori mai pregnant în încăperile izolate cu geamuri termopan.

Pentru a putea măsura cantitatea de radon, instrumentele de măsurare trebuie să rămână cel puțin 3 luni în același loc printr-un detector pasiv pentru a oferi date relativ exacte. Zonele sunt măsurate de obicei pe o rază de 10/10 km, însă pentru a obține rezultate clare, detectoarele vor fi instalate în mai multe locuri din oraș, cu toate că Târgu-Mureșul în sine are aproximativ 10 km lungime și 6 km lățime. Aceste verificări se vor face în perioada 10 noiembrie – 10 martie, deci nu ezitați să deschideți ușa dacă vor veni persoanele autorizate să vă lase un detector în casă. Nu este electronic, nu radiază, este doar un mic dispozitiv cu peliculă sensibilă care înregistrează fluctuațiile de radon pe parcusul perioadei în care este lăsat static. „Dispozitivul este ca o cutiuță și senzorul care ne interesează pe noi este o plăcuță în interior, un polimer, adică un material cu moleculă mare care relativ ușor se defectează datorită radiațiilor cu care intră în contact. Astfel este gândită această cutie ca în continuu plăcuța să fie în contact cu același volum de aer din încăperea în care se află”, a precizat Csegzi Sandor de la Universitatea Cultural-Științifică.

Copiii, cei mai expuși

Deși pentru recunoașterea zonelor cu radon este importantă informația privind geologia zonei, pentru o măsurare exactă trebuie verificată cantitatea de radon din locuințe. Odată strânse statisticile, se vor stabili zonele cu risc crescut de radon, iar în acele zone, orice angajator cu spațiu închis va trebui să ia măsurători exacte de radon, iar clădirile în cauză să fie remediate.

Modul în care este proiectată casa, suprafața de contact cu solul, prezența fisurilor în pereți sau podea afectează concentrația de radon din interior. Există câteva metode simple prin care orice persoană poate reduce până la valori normale emisiile de radon în casă, printre care enumerăm: etanșarea fisurilor din podele și ziduri și verificarea periodică a acestora, mărirea nivelului de ventilare a aerului de sub fundația clădirii prin depresurizare cu ajutorul conductelor și ventilatoarelor, înlăturarea dalelor de granit sau evitarea granitului în clădire dacă acesta provine din zone cu concentrații mari de uraniu și aerisirea frecventă a camerelor, utilizarea unităților de aer condiționat au un puternic impact în reducerea concentrației de radon din interior. Desigur, pentru construcțiile noi, această problemă poate fi evitată prin fundația alveolară și o placă de bază pe fundație, din beton de cel puțin 20 de centimentri, care vor reduce capacitatea de trecere a radonului din pământ în casă.

Cu toate că nivelul de referință adoptat de Directiva Euratom 59/2013 este de 300 Bq/m3, deja la 150 Bq/m3 vor începe să se facă verificări suplimentare. Finanțarea necesară îndeplinirii activităților/măsurilor specifice domeniului de activitate al fiecărei instituții publice cu atribuții în implementare se asigură din bugetul de stat, respectiv bugetele locale, prin bugetele anuale aprobate fiecărei instituții sau autorități publice, precum și din alte surse potrivit legii. Este în mod deosebit important să se facă verificare în clădirile școlilor și grădinițelor, întrucât organismul care se află în perioada de dezvoltare este cel mai susceptibil la astfel de probleme.

Radonul a fost și va rămâne după noi

„Este o problemă într-adevăr, dar o problemă absolut independentă de noi, să fim sinceri. Și acest lucru mă bucură pentru că prima dată când au început expunerile aici am zis că iarăși am accelerat problemele ecologice și reprezintă într-adevăr o problemă pentru viitorul României. Este însă vorba de altceva, este vorba de un fenomen natural, care a existat și înaintea omului și va exista și după noi, că natura se simte foarte bine, este într-o stare perfectă și știe ce are de făcut”, a spus Makkai Grigore, viceprimarul municipiului Târgu Mureș.

Parteneri în această acțiune sunt Primăria municipiului Târgu-Mureș, Direcția de Sănătate Publică Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Institutul de fizică și inginerie nucleară „Horia Hulubei” București, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca și Radosys, firma care se ocupă cu producerea acestor dispozitive de măsurare.

Elena POLEARUȘ