Tratează cu ”cap” durerea de cap! Interviu cu dr. Alina Verzea, medic neurolog

Durerea de cap, o afecțiune ce pare banală la prima vedere și care ne spunem că trece cu un analgezic, poate să ascundă în spatele ei o afecțiune mult mai severă, ce ne poate pune în pericol viața. Specialiștii susțin că în ultima perioadă există un consum exagerat de medicamente pentru durerea de cap, însă nu orice medicament este indicat. De aceea, este importantă o vizită la medic pentru un diagnostic corect și un tratament adecvat. În interviul următor, dr. Alina Verzea, medic neurolog la Spitalul Clinic Județean Mureș, a oferit mai multe informații despre durerea de cap și riscurile ei.

Reporter: Care sunt sursele durerii de cap și ce se poate ascunde în spatele ei?

Dr. Alina Verzea: Trebuie specificat că durerea de cap, cefaleea cum o numim noi, este un simptom important si poate fi manifestarea unor boli diagnosticate de şapte specialități: neurologie, psihiatrie, psihologie, oftalmologie, ORL, medicină internă și endocrinologie. Cele mai frecvente dureri de cap sunt migrenele, acestea pot să fie comune sau cu aură, apar în general la populația tânără, în special la femei. Le recunoaștem ca niște crize paroxistice foarte violente, care se însoțesc de o mulțime de alte acuze neurologice, pacientul se retrage, el trebuie să se întindă, să stea în condiții de întuneric, relaxat, (crizele – n.r.) sunt însoțite de grețuri, de vomă, nu cedează la analgezicele obișnuite și au o frecvență destul de ridicată la persoanele tinere, crizele dureroase ajungând până la două, trei pe lună.

Un alt tip de durere este cefaleea tensională la persoane care lucrează intens, care nu se odihnesc suficient, care lucrează în condiții de tensiune, stres la locul de muncă, nopți nedormite – aici marea majoritate sunt cei care lucrează în domeniul IT și folosesc calculatorul foarte mult zi – noapte și nu respectă orele de odihnă. La persoanele mai în vârstă avem o cefalee, pe care o numim cefaleea “în ciorchine”, ea de obicei apare la bărbați, este o durere cu localizare în fundul unui ochi, care este foarte supărătoare, nu cedează la tratament și bineînțeles că se însoțește de o inflamație a arterelor temporale. Mai este cefaleea posterioară, cauzată de afecțiunile spondilartrozice și deformante ale coloanei cervicale, cu nevralgie Arnold, dureri care se intensifică după eforturi și expunere la frig.

Și mai există cefaleea de efort, în special la sportivi, care răspunde numai la medicamentul Indometacin.

M-ați întrebat despre ce se poate ascunde în spatele unei dureri de cap? În spatele cefaleei se poate ascunde un anevrism al arterelor intracraniene, se poate ascunde un proces expansiv intracranian, o hemoragie subarahnoidiană care poate fi traumatică sau netraumatică, prin ruptura de anevrism, se poate ascunde o boală generală de sistem, în special o boală autoimună.

Aici apare importanța colaborării între specialități, o litiază biliară cu o colică biliară, cu grețuri, vărsături care se însoțește de o cefalee sugerează o afecțiune digestivă; la fel, o stare de depresie, de anxietate se însoțește de o durere de cap, noi trebuie să excludem o cauză organică a acuzelor și să îndrumăm pacientul spre colegul psihiatru. Dacă sunt dureri la nivelul sinusurilor feței solicităm și ajutorul colegului ORL-ist ca să confirme sau să infirme existența unei sinuzite; în oftalmologie-criza de glaucom se însoțește de o durere de cap, dacă persoana are și o tulburare anxioasă administrarea unui anxiolitic o să-i provoace o criză de glaucom si cefaleea se va intensifica. O tulburare de adaptare sau tulburările de vedere, care necesită o corecție, pot să genereze dureri de cap; de aceea, purtarea ochelarilor este o necesitate.

Întotdeauna trebuie să luăm pacientul suferind de o cefalee ca un întreg și să vedem care este afecțiunea care îi cauzează aceste neplăceri.

Rep.: Ce recomandări aveți pentru pacienții care se confruntă cu dureri de cap?

A.V.: În primul rând pacientul trebuie să se adreseze medicului de familie, nu vecinilor și nu direct la farmacie, pentru a solicita ajutor medicamentos în problema ”mă doare capul am nevoie de ceva”. Fără un diagnostic corect automedicamentația poate face mai mult rău decât bine. Migrena are tratamentul ei specific, o migrenă trebuie diagnosticată pentru că ea răspunde doar la un singur medicament și acela este din clasa triptanilor; daca pacientul are atacuri migrenoase frecvente, care nu pot fi gestionate, ultimele noutăți în tratamentul crizelor migrenoase rezistente la tratament sunt anticorpii monoclonali. O migrenă adevărată nu va ceda sau se va atenua puțin la un analgezic obișnuit sau la un antiinflamator.

Rep.: Există un abuz de medicamente atunci când vine vorba de o durere de cap?

A.V.: Cred că este un consum exagerat de medicamente în ultima perioadă, cred că există și un prag de tolerabilitate a durerii foarte scăzut și atunci dorința de a trece durerea foarte repede face ca pacientul să își administreze haotic mai multe medicamente fără a știi care este cauza care generează această durere.

El se prezintă târziu la un medic specialist, care poate să îl ajute. În cazul cefaleei investigațiile sunt complexe, în afara unui examen clinic general și neurologic complet uneori este utilă o electroencefalografie și poate chiar un examen de imagistică prin rezonanță magnetică. Odată pus un diagnostic de certitudine se poate începe tratamentul adecvat fiecărui tip de cefalee.

Spuneam inițial de cefaleea care răspunde foarte bine la Indometacin, cefaleea sportivilor, aceea nu va ceda la niciun alt preparat care există pe piață.

Am avut cazuri, în ultima perioadă, în care pacientul cu o durere de cap s-a adresat direct farmacistului și i s-a eliberat un medicament care are indicație numai pe migrenă. Nu cred că este modul de abordare cel mai bun al acestei probleme medicale. Și consider că relația farmacist-medic trebuie să fie una de colegialitate pentru a putea oferi o asistență medicală de calitate pacienților noștri.

Rep.: Care sunt consecințele pe termen lung ale consumului exagerat de analgezice?

A.V.: În primul rând cefaleea va deveni rezistentă la un moment dat pentru că organismul se obișnuiește și nu va mai răspunde la tratament. Aceasta are ca și consecință o suferință de lungă durată. În al doilea rând are loc o alterare a funcției hepatice pentru că metabolizarea unei mari părți a medicamentelor se face la nivel hepatic.

Consumul exagerat de piafen poate altera funcția renală. Trebuie avut în vedere că organismul nostru acționează pe baza unui echilibru și ar fi bine să nu-l destabilizăm.

Rep.: Există și alternative la aceste medicamente pentru a trece durerea de cap?

A.V.: Dacă pacientul suferă de o durere de cap de cauză discală cervicală poate să faca zilnic exerciții fizice învățate de la un kinetoterapeut astfel încât să mențină pentru un timp cât mai lung tonusul musculaturii paravertebrale ca să prevină contracturile. Dacă ne știm suferinzi cu migrene există suplimente pe piață, spre exemplu Migrosun, care și-au dovedit eficacitatea în scăderea intensității și frecvenței crizelor dureroase. Este adevărat că migrena este paroxistică și atunci criza de migrenă se tratează cu triptani, dar pentru a mări intervalul de criză și a scădea intensitatea ei administrarea zilnică a acestor preparate face bine. Pentru a beneficia de efectele acestui preparat trebuie cerut neapărat sfatul medicului neurolog.

Dacă avem o cefalee de stres, tensională, sau pe fondul unei situații anxios depresive un consult la psiholog și niște ședințe de psihoterapie ar fi indicate. Cefaleea de tensiune apare si în cazul în care există anumite conflicte în familie și atunci probabil o terapie de cuplu ar putea să rezolve aceste probleme.

Aș vrea să îi rog pe cei care suferă de dureri de cap, mai ales cele care au apărut brusc fără a avea antecedente sau care s-au declanșat și sunt de lungă durată, să se adreseze în primul rând medicului de familie și ulterior unui medic specialist pentru a vedea care este cauza lor.

A consemnat Arina TOTH