Jurnalistul Julien Tănasă, achitat de şantaj de Tribunalul Mureş!

Tribunalul Mureş a dispus joi, 10 ianuarie, achitarea jurnalistului Julien Tănasă, acuzat de şantaj într-un dosar instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Târgu-Mureş.

Redăm, în rândurile de mai jos, soluţia dată de Tribunalul Mureş în dosarul în care Julien Tănasă are calitatea de inculpat, iar Cornel Moldovan, fost candidat la funcţia de primar al comunei Valea Largă, calitatea de parte civilă.

“În temeiul articolului 396 alineat 1 şi 5 Cod procedură penală raportat la articolul 16 alineat 1 litera b teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul T. J. [DP] de sub acuza săvârşirii infracţiunii de şantaj, prevăzută de articolul 131 din Legea 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare raportat la articolul 207 alineatul (1), (2) şi (3) Cod Penal cu aplicarea articolului 41 alineat 2 Cod Penal. Constată că inculpatul T.J. a fost reţinut pentru 24 de ore prin Ordonanţa procurorului din 11.04.2016 în intervalul 11.04.2016 ora 22.15 şi până la data de 12.04.2016, ora 22:15. Respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă M. C. În temeiul articolului 275 alineat 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în cauză rămân în sarcina acestuia, inclusiv cele ocazionate de efectuarea urmăririi penale. În temeiul articolului 275 alineat 6 Cod procedură penală onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu a acorda asistenţă juridică în cursul urmăririi penale, al camerei preliminare şi al cercetării judecătoreşti se plătesc din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 ianuarie 2019.”

Biroul de presă al DNA anunţa, în luna aprilie 2016, trimiterea în judecată a jurnalistului Julien Tănasă prin următorul comunicat:

„Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatului TANASA JULIEN, jurnalist, in sarcina caruia s-a retinut savarsirea infractiunii de santaj.

In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii martie 2016, unui viitor candidat la primaria unei comune din judetul Mures (denuntator in cauza), i s-a propus printr-un intermediar, ajutorul unui jurnalist pentru a castiga alegerile locale din anul in curs, lucru cu care viitorul candidat a fost de acord.

Astfel, la data de 24 martie 2016, intr-un restaurant din Ludus, denuntatorul s-a intalnit cu inculpatul Tanasa Julien pe care l-a recunoscut ca fiind acelasi jurnalist care, in urma cu 4 ani, l-a denigrat in publicatia sa, avantajandu-l si favorizandu-l pe contracandidat sa castige acele alegeri. Inculpatul i-a dat de inteles ca, pentru ajutorul dat atunci contracandidatului ar fi primit bani, insa nu a precizat ce suma primise de la persoana respectiva.

In acelasi context, pentru a-i face acelasi serviciu, inculpatul Tanasa Julien i-a cerut denuntatorului suma totala de 3.500 euro, asigurandu-l totodata ca va castiga fara dubiu alegerile cu ajutorul actiunilor sale pe care le va indrepta impotriva celui pe care-l ajutase sa devina primar in urma cu 4 ani.

In continuare, inculpatul Tanasa Julien i-a mai spus denuntatorului ca, in urma cu 4 ani, procedase in aceeasi maniera si cu alti candidati la functiile de primar din alte trei comune.

Ulterior, la inceputul lunii aprilie 2016, jurnalistul i-a transmis denuntatorului ca, in cazul in care nu ii va aduce suma de bani, redusa in urma negocierilor la 2.500 euro, va stabili o intelegere cu contracandidatul sau si va avea grija din nou ca acesta sa castige alegerile locale. De asemenea, denuntatorul urma sa fie denigrat din nou in publicatia electorala ce urma a fi difuzata in comuna respectiva, prin prezentarea unor fapte neadevarate, ori a unora adevarate, dar cu caracter compromitator.

La data de 11 aprilie 2016, in conditiile stabilite la intalnirile anterioare, denuntatorul i-a remis inculpatului Tanasa Julien suma de 2.300 euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mures, cu propunerea de a se mentine masura preventiva dispusa in cauza.

Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.

