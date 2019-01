Maratonul de lectură „Citește-le tîrgumureșenilor!” revine

Share



Fundaţia Studium-Prospero, în parteneriat cu Rotaract Club Téka, Teatrul Naţional Tîrgu Mureș, Universitatea de Arte Tîrgu Mureș, revistele Vatra, LitArt și Látó şi Biblioteca Judeţeană Mureş – Biblioteca Teleki Téka, Asociația Culturală Armeano-Maghiară din Tîrgu Mureş şi Asociaţia Romo Sapiens din Tîrgu Mureş organizează o nouă ediție a Maratonului de lectură „Citește-le tîrgumureșenilor! / Olvass fel Marosvasarhelyért!”.

Devenit deja o tradiţie, maratonul de lectură „Citește-le tîrgumureșenilor!/ Olvass fel Marosvasarhelyért!” va marca şi în acest an, în data de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale și nașterea poetului Mihai Eminescu. Astfel, în data de 15 ianuarie, la ora 12.00, se va da startul ediţiei din 2019, care se va încheia la ora 22.00. Maratonul va continua în 22 ianuarie, de Ziua Culturii Maghiare, când vom citi, de asemenea, de la ora 12.00 la ora 22.00.

Evenimentul se va desfăşura la Biblioteca Fundaţiei Studium-Prospero, Str. Gen. Gheorghe Avramescu nr. 11.

Cei care doresc să participe se pot înscrie fie prin e-mail, la adresa citeste.mures@gmail.com sau la numărul de telefon 0730-627439, fie chiar la Biblioteca Fundaţiei Studium, în ziua maratonului. De asemenea, echipa organizatorică le recomandă cititorilor să-şi anunţe participarea din timp, astfel nu vor fi nevoiţi să aştepte ca să citească persoanele care s-au înregistrat deja. La înregistrare ne interesează numele şi prenumele, precum şi ora estimativă la care ar dori să citească.Maratonul de lectură va putea fi urmărit în direct pe pagina de facebook Citește-le tîrgumureșenilor, facebook.com/citestele.

„Ca şi la ediţiile precedente ale Maratonului de lectură, cititorii vor putea dedica rândurile pe care le citesc membrilor familiei, rudelor, prietenilor, cunoştinţelor, concitadinilor sau altor persoane.Echipa de organizare va pune la dispoziția celor care vor să citească o serie de cărți, dar cine dorește poate citi din propriile volume. Cititorii care doresc să citească din propriile cărți sunt rugați ca volumul să fie din opera poetului Mihai Eminescu, a unui autor român din Tîrgu Mureș sau din județul Mureș, a unui autor român aniversat anul acesta (Ex. Eugen Ionescu, Max Blecher, Virgil Teodorescu, Vasile Cârlova, Emil Brumaru etc.) sau a unui autor maghiar din România a cărui lucrare a fost tradusă în limba română.Şi în acest an vom organiza „Săptămâna culturală” 16-22 ianuarie, în cadrul căreia se vor derula o serie de dezbateri cu teme şi despre alte culturi ale minorităţilor din România”, au precizat organizatorii.

Evenimentele din „Săptămâna culturală” se vor desfăşura la Centrul Cultural al Fundaţiei Studium-Prospero, Str. Revoluţiei nr. 8 după cum urmează:

Miercuri, 16 ianuarie, ora 18.00 – Despre trecutul și prezentul sașilor din Ardeal (HU), Invitat: László Lóránt, istoric

Joi, 17 ianuarie, ora 18.00 – Cutumele locale rome – între a fi sau nu a fi Rom (RO), Invitat: Rudy Moca, președintele Asociației Romo Sapiens

Vineri, 18 ianuarie, ora 18.00 – Armenii din Tîrgu Mureș (RO), prezentarea va fi urmată de o degustare de coniac, Invitat: dr. Puskás Attila, președintele Asociaţiei Culturale Armeano-Maghiară din Tîrgu Mureş

Luni, 21 ianuarie, ora 18.00 -Din trecutul comunității izraelite din Tîrgu Mureș (HU), Invitat: Spielmann Mihály, istoric