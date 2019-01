Cum a evoluat indicele ROBOR în această săptămână

Share



Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a scăzut joi, 10 ianuarie, cu 0,02 puncte procentuale, până la 2,88% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), preluate de www.agerpres.ro.

Conform sursei citate, o valoare mai mică a fost înregistrată pe data de 7 iunie 2018, de 2,87%, iar în perioada similară a anului trecut, respectiv 10 ianuarie 2018, indicele era 2,03% pe an.

În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a coborât uşor la 3,22% pe an, de la 3,23% miercuri.

ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a scăzut până la nivelul de 3,34% pe an, de la 3,36%, iar indicele ROBOR la 12 luni a pierdut 0,01 puncte procentuale, ajungând la 3,44%.

(Redacţia)