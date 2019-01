Pensiune Palas Com, în pregătire în cartierul Cornişa

Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş a decis recent, în data de 27 decembrie 2018, că proiectul “Schimbare destinaţie centru medical în spaţiu comercial şi pensiune cu modificări interioare, refaţadizare şi amplasare firmă” propus a fi realizat în localitatea Târgu-Mureş, pe strada Gheorghe Marinescu nr. 2, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Centru medical transformat în pensiune

Potrivit Deciziei etapei de încadrare, document făcut public pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mureş, investiţia aparţine societăţii Palas Com SRL Târgu-Mureş şi prevede schimbarea de destinaţie din centru medical în spaţiu comercial şi pensiune cu modificări interioare, refaţadizare şi amplasare firmă.

“Pensiunea va avea regimul de înălțime P + 3 etaje, suprafaţa de 458 metri pătraţi şi un număr de 16 camere. Capacitatea de cazare va fi de 32 locuri. La etajul 3 se va amenaja o sală de mic dejun în care se vor servi preparate reci preambalate şi încălzite la oficiu, precum şi în sistem catering. În vederea schimbării destinaţiei se vor realiza următoarele lucrări: la parter se vor realiza o serie de compartimentări aferente amenajării spaţiului comercial, se va realiza o extindere la etajul 1, se va realiza extinderea pe întreaga suprafaţă a etajului 3, se vor realiza balcoane la toate camerele, realizate din structura metalică, întreaga clădire va fi refatadizată”, se precizează în Decizia etapei de încadrare.

Conform aceluiaşi document, “pe terenul din spatele clădirii se vor amenaja un număr de 8 locuri de parcare, precum şi o curte de serviciu pentru aprovizionarea magazinului”, iar “structura extinderilor propuse la etaje se va realiza din zidărie de cărămidă.”

SC Palas Com, companie de succes

Societatea Palas Com SRL Târgu-Mureş funcţionează din anul 1994, are ca obiect de activitate “comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun”, este administrată de omul de afaceri Ilie Matei şi are un singur acţionar, Măriuca Matei.

În exerciţiul financiar 2017, potrivit informaţiilor furnizate de portalul www.listafirme.ro, SC Palas Com SRL Târgu-Mureş a derulat afaceri de 98 de milioane de lei, a înregistrat un profit net de 10,7 milioane de lei şi a asigurat un număr mediu de 315 locuri de muncă.

