„100 de ani de sport mureșean”, o lucrare plagiată parțial și cu foarte multe greșeli de conținut! (V)

Poate n-o să vă vină să credeți, dar lucrarea „100 de ani de sport mureșean”, editată în 2018 de D.J.S.T. Mureș, n-are o Bibliografie!

„Redactorii-coordonatori” ai cărții-album, Koós Béla și Siklodi József, au omis să treacă între coperțile acesteia lucrările din care unii autori de texte s-au inspirat și copiat informații, propoziții, fraze, chiar și aproape un întreg capitol! Când îți atribui titulatura de „redactor coordonator”, ai și responsabilitatea unei astfel de funcții. Ca să „dreagă busuiocul”, aceștia au recurs la o șmecherie ieftină, pentru „rezolvarea” situației create, prin tipărirea unui semn de carte pe care, atenție!, au trecut Bibliografia!

Acum, din nou, despre „materialele” clienților:

Gimnastică : La acest capitol există multe omisiuni, unele legate de istoricul acestei ramuri de sport (vezi anii 1906 și 1925), dar și de unii performeri care au scris pagini importante din istoria acestei discipline sportive. În cartea editată de D.J.S.T. Mureș, nu este amintit niciun cuvânt despre singura gimnastă din județul Mureș care a câștigat 3 medalii la Jocurile Olimpice (argint în 1948 și una de argint plus una de bronz în 1952), este adevărat – pentru Ungaria, Mária-Kövi Zalai! Textul pentru acest capitol a fost scris, în lucrarea D.J.S.T.-ului, de Barabás Francisc, Barabás Robert și Siklodi József!

Haltere : „… în cadrul AS. Armata, în anul 1971 este înființată secția de haltere. În anii următori sunt înființate secții de haltere și în cadrul A.S. Lemnarul…” (în lucrarea „100 de ani de sport mureșean”, D.J.S.T. Mureș, 2018, text de Selcuzan-Csiki Sándor-Szabolcs, Cipri Megheșan, Sebastian Dogariu, Kovács Ioan și Siklodi József)!

Realitatea este că secția de haltere de la A.S. Lemnarul Târgu-Mureș a fost înființată în anul 1969 („Sportul mureșean de-a lungul anilor”, Aurel Rațiu, Editura Nico, Târgu-Mureș, 2007, pag. 100).

Handbal : La acest capitol, autorul acestuia, Koós Béla, a omis să amintească faptul că următoarele formații feminine au fost vicecampioane naționale: S.G. Sighișoara (în 1946), Voința Sighișoara (1947), C.F.R. Sighișoara (1949) și Spartac Sighișoara (antrenor Walter Schmidt, în 1951 și 1952).

De asemenea, nu se amintește nici faptul că antrenoarea Greff Helga a înființat la Reghin, în 1929, prima echipă de handbal feminin din această zonă!

Lupte : Doi dintre primii antrenori de lupte din orașul Târgu-Mureș au fost Petre Giurgiu, care a venit de la Brașov, și Karpaty Károly, care a sosit, în 1956, de la Budapesta! Numele lor nu apare deloc în cartea editată de D.J.S.T. Mureș!

Capitolul Lupte a fost scris de Balló Ferenc, Marton József, Fekete Sándor și Simon László.

Va urma.

Aurel RAŢIU