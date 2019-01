CARP Reghin, aproape de nevoile pensionarilor

Share



Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin continuă și în 2019 să fie alături de membrii săi, 1584 la număr, jumătate din acești fiind din Reghin, restul din mediul rural.

„Principala noastră activitate este cea de întrajutorare financiară, prin împrumurile care le oferim membrilor noștri. Noi le oferim împrumuturi indiferent de vârstă, în condițiile în care bancile normale nu mai fac astfel de servicii pentru cei cu vârsta de peste 65-70 de ani. Dobânzile variază, pentru cei cu probleme grave de sănătate dobânda este de 5 % pe an, în rest dobânda este între 8 și 10 %. În condițiile în care omul are un fond de cotizație mare, în limita acestuia, dobânda se reduce la jumătate. Legat de aceste împrumuturi, în general ele sunt pentru probleme de sănătate, pentru diferite reparații, pentru diferite lucrări agricole pentru cei de la țară”, ne-a declarat Leon Stoica, preşedintele CARP Reghin.

Facilități financiare

Altă categorie de activități din cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Reghin o reprezintă ajutoarele financiare pe care membrii le primesc cu diferite ocazii.

„Ajutoarele care le oferim cu diferite ocazii, în special la cei cu probleme grave în familie care țin de sănătate sau diferite accidente. Atunci, consiliul director analizează aceste cauze, și dăm o anumită sumă, în funcție de gravitatea situației. Avem o serie de compensări și ajutoare care le dăm pentru ochelari de exemplu. Este o firmă din Brașov, care vine la noi, au ceva reduceri, iar noi oferim 50 de lei pentru fiecare pereche de ochelari sub formă de compensare. De asemenea, dăm ajutoare la cei care au probleme stomatologice , în ce privește protezele dentare. Tot ca și sprijin , este și ajutorul de mormântare. Anul trecut au decedat 448 de persoane, fiecare membru în cauză a primit un astfel de ajutor, în funcție de contribuția fiecăruia. Suma toală a ajutoarelor pentru aceștia a fost de 425.930 lei. Ca și sume totale, amintesc aici ajutorul pentru cei care și-au făcut ochelari, 567 de persoane, suma totală fiind de 37, 460 lei. Pentru cei cu proteze dentare, suma totală a ajutorului acordat de noi a fost de 25.250 lei pentru un număr de 361 de persoane. În ce privește ajutorul financiar pentru cei cu operații oftalmologice, au fost 110 persoane, suma totală a ajutorului acordat fiind de 22.000 lei. Este vorba de un ajutor nerambursabil. Suma totală a acestor ajutoare financiare acordate se ridică la 552.011 lei. Nu în ultimul rând, organizăm pentru membrii noștri excursii, atât în țară cât și în străinătate, cum va fii și ce din Turcia în luna mai, pentru care au început să se înscrie membrii noștri încă din luna septembrie. La aceasta se adaugă și excursii mai mici în țară care nu sunt așa de costisitoare”, a precizat Leon Pop.

Ajutorul sponsorilor pentru cei nevoiași

La toate acestea, un sprijin substanțial îl reprezintă ajutorul oferit de diferite societăți comerciale cu ocazia sărbătorilor.

„Acest ajutor din partea acestor societăți este unul mai vechi, nu datează doar de acum. Sunt trei, patru ani de când sunt alături de noi. Pe lângă ajutoarele financiare pe care noi le oferim, avem și sprijinul acestor societăți, în special de Paști și de sărbătorile de iarnă. În fiecare an, selectăm un număr de 200 de persoane cu pensii foarte mici sau persoane bolnave, care beneficiază de un pachet cu produse alimentare și medicamente. Acești oameni se confruntă cu situații extraordinar de dramatice , fapt pentru care de sărbători venim în sprijinul lor. Aduc mulțumiri acestor sponsori care ne-au ajutat, SC Pansab SRL, care în fiecare zi oferă pâine pentru 40 de persoane, Mirdatod Ibănești, Farmacia Eco din Târgu Mureș și Serele Dalin”, a precizat Leon Stoica.

Manifestări culturale

Manifestările culturale sunt de asemenea, incluse în cadrul activităților CARP Reghin, care vor continua și în acest an cu noi și variate tematici.

„Vom continua și în acest an ceea ce am făcut în 2018, poate și mai bine, inclusiv în ce privește activitățile culturale. În cursul anului trecut am avut câteva activități culturale deosebite , printre care patru conferințe având ca temă Centenarul Marii Uniri, evenimente la care am avut sprijinul profesorului Florin Bengean, noul director al Bibliotecii Municipale „Petru Maior” din Reghin. În 2019 vom continua aceste manifestări, sperăm să avem sprijnul profesorului de istorie Ioan Marinescu, în care vom avea ca și tematică istoria locală a Reghinului”, a subliniat președintele CARP Reghin .