Locatar nou, din Olanda, la Zoo Târgu-Mureş

Share



O bufniţă mare, denumită ştiinţific Bubo bubo, care a fost capturată şi dusă la Grădina Zoologică din Amsterdam, după ce a atacat mai multe persoane într-un parc, a ajuns la Grădina Zoologică din Târgu-Mureş, acolo unde mai există încă două exemplare similare, informează www.agerpres.ro.

“A ajuns la noi pentru că noi mai aveam exemplare din specia respectivă în colecţie. Am avut de făcut un transport de animale de la Amsterdam, între care am adus şi două păsări din specia respectivă. Am înţeles că bufniţa cu pricina s-a stabilit într-un parc din Olanda şi a început să îşi apere teritoriul. Cine trecea pe acolo era atacat, până când s-a luat decizia să o captureze. A fost dusă la Grădina Zoologică din Amsterdam şi de a acolo a fost transferată la Târgu-Mureş. S-a adaptat foarte bine, acum avem trei exemplare de bufniţă de talie mare”, a declarat, pentru Agerpres, Horaţiu Gorea, directorul Grădinii Zoologice din Târgu-Mureş.

Păsările aduse la Târgu-Mureş au o greutate de aproape 3 kilograme, au o lungime de până la 70 de centimetri, iar în România acestea sunt cunoscute ca Bufniţa Mare sau Buha.

(Redacţia)