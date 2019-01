Salarii nete mai mari pentru angajaţii din construcţii

Share



Declararea de către Guvern a sectorului construcțiilor “prioritar” pentru economie aduce, pentru 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2019 , beneficii importante pentru lucrătorii din domeniu.

O bună parte din taxele pe salariu pe care restul angajaților români le plătesc dispar, printre acestea impozitul pe venit, CASS-ul, pe modelul IT-ișilor, astfel încât salariul net crește cu aproximativ 25% chiar de luna viitoare. Mai mult, salariul minim brut se face 3.000 de lei, adică 2.361 lei net, potrivit cotidianul.ro.

Creșterea substanțială la salariu provine din următoarele: eliminare impozit pe venit – 10%, eliminare plată CASS(constructorii devin asigurați la sănătate fără să plătească contribuție, similar pensionarilor) – 10%, diminuare cu 3,75% a cotei CAS(de la 25% la 21,25%). Faptul că aceste contribuții sunt, de un an, puse în seama angajatului, înseamnă că aceste procente se adaugă, în sumă netă la ceea ce deja primea “în mână” acesta: un bonus de 23,75% la salariu. În plus, contribuţia asiguratorie pentru muncă, pe care o plăteşte angajatorul, scade la 0,3375%, de la 2,25% cât a fost până acum. Net, mai înseamnă un plus de circa 1,5% la salariu.

În total, un angajat în construcții va primi cu 25% mai mult la salariu, opțiune nenegociabilă pentru patron, pentru că el nu este decât un intermediar în relația angajatului cu statul în ceea ce privește plata taxelor.

Ştefana MUREŞAN