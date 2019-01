Bogdan Vaida la Jazz in the Park 2017 (Sursă foto: Jazz in the Park)

Concert de pian la UMFST în cadrul Turneului Classic Unlimited Share

Turneul național Classic Unlimited își continuă traseul prin locuri neconvenționale din toată țara. Neconvenționale pentru concerte de pian, dar obișnuite pentru viața noastră de zi cu zi. Concertele sale ajung în galerii de artă, în librării, în hub-uri de lucru și de creație, în tipografie, în fabrică, într-o universitate. În luna februarie, concertele vor avea loc în Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Sibiu, Oradea și Baia Mare. Pianistul Bogdan Vaida interpretează piese de Brahms, Debussy, Enescu, Prokofiev și Ciprian Pop. Concertul de la Târgu Mureș va avea loc joi, 7 februarie, ora 19.00, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. Accesul la concerte e liber, dar e nevoie de rezervarea și confirmarea locului. Rezervările se vor putea face online în curând. La eveniment, participanții pot dona o sumă la alegere dacă doresc să susțină turneul. Turneul național de muzică clasică Classic Unlimited este finanțat prin programul În stare de bine, susținut de Kaufland Romania și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (www.instaredebine.ro). Turneul Classic Unlimited a debutat în România în 2017 și a ajuns atunci în 9 locuri neconvenționale din țară. Anul acesta, turneul continuă cu ediția a doua. „Pentru mine a fost foarte interesant anul trecut să cânt în locuri neconvenționale. Bineînțeles că locurile au un rol important pentru felul în care mă simt la fiecare concert, pentru că am avut parte de culise foarte interesante. Dar poate mai mult au contat pentru mine oamenii care își duc viața sau activitatea de zi cu zi acolo, ei fiind cei care au dat locurilor respective viață și culoare. Am avut parte în cadrul turneului de multe „gazde" foarte faine, care – cel puțin așa am simțit eu – au influențat atmosfera fiecărui concert în moduri diferite", a declarat Bogdan Vaida, solistul turneului Classic Unlimited. Detalii despre turneu găsiți pe www.classicunlimited.ro. (A.V.)