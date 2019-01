FOTOGALERIE. Colegiul Național „Unirea” și-a răsplătit noua generație de elevi străluciți

Share



Colegiul Național „Unirea” a aniversat în intervalul 21-28 ianuarie Zilele școlii în cadrul unei săptămâni în care concursuri la diverse discipline, diverse competiții și evenimente speciale s-au succedat într-un ritm alert. Instituția de învățământ a aniversat încă un an de performanțe școlare, iar conducerea a organizat o festivitate de încheiere, în cadrul căreia au fost invitate să ia cuvântul personalități ale vieții academice mureșene, dar și nume sonore ale administrației locale. Evenimentul a avut loc la Centrul Cultural Mihai Eminescu și, între alocuțiuni și momente artistice, au fost premiați elevii care au excelat în domenii diverse precum chimia, biologia, limbile străine, matematica, creația literară și nu numai, în cadrul unor olimpiade naționale, internaționale și a unor concursuri de profil.

Sub semnul performanței și al valorii

„Când vorbim despre Colegiul Național „Unirea”, vorbim despre statornicie, despre credința în reușită, despre făurirea unui prestigiu. Colegiul Național „Unirea” este școala unde valorile au la bază respectul și încrederea, este școala unde munca este convertită în educație și unde rezultatele sunt cele care dau măsura faptelor noastre. La acest colegiu s-a construit și se construiește cu responsabilitate un destin. Astăzi sărbătorim devenirea noastră sub semnul performanței și al valorii”, a fost mesajul transmis de Consuela Pop, director-adjunct al Colegiului Național „Unirea”

Ioan Macarie, Inspector școlar general în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Mureș și-a manifestat stima față de prestigiul instituției de învățământ, dar și regretul că situația clădirii e departe de a fi perfectă: „Așa cum știți, de fiecare dată când s-a ivit ocazia, în majoritatea activităților pe care le-ați derulat, n-am ezitat să fiu alături și n-am participat la activitățile dumneavoastră doar prin prisma performanțelor deosebite pe care le-aveți, ci prin prisma emoțiilor spiritului unirist pe care-l transmiteți și, bineînțeles, al greutăților pe care le aveți în această perioadă și de o bună bucată de timp. Nu doresc să discut despre ele, la vremea respectivă am spus-o și vă transmit și acum un regret profund pe care-l am că așa de puțin pot să vă ajut din postura în care sunt. Dar sufletul meu este alături de dumneavoastră și dacă astăzi, mâine sau mai târziu se va ivi ocazia să vă pot ajuta, să știți că nu am să ezit nici o clipă să fiu alături de voi.”

Alexandru Cîmpeanu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș a subliniat importanța realizării unei schimbări autentice bazate pe acțiune și nu pe amăgiri. „Iată că înaintașii noștri au scris pe tricolor Unire în cuget și simțiri, dar prin fapte, prin reforme substanțiale care au influențat în sens pozitiv generațiile care le-au urmat până în zilele noastre. Mai devreme sau mai târziu, generația voastră va fi cea care va trebui să reformeze. Să luați aminte la înaintașii noștri uniriști și, ca exemplu negativ, la unii dintre politicienii zilelor noastre care reformează prin vorbe la microfon sau pe hârtie, dar niciodată prin fapte. Fie ca metamorfozele uniriste să fie de bun augur colegiului pe care-l reprezentați, municipiului reședință de județ, județului Mureș și României. La mulți ani!”, le-a urat Alexandru Cîmpeanu celor prezenți.

În așteptarea unei soluții

Mircea Dușa, prefectul județului Mureș a lăudat realizările Colegiului Național „Unirea”: „Este una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ preuniversitar și o spun rezultatele, fie că este vorba de rezultatele la învățătură, de procentul de promovabilitate la Bacalaureat, fie că este vorba de rezultatele obținute de dumneavoastră la olimpiadele școlare, la diferitele concursuri.” Totodată, prefectul și-a manifestat speranța că situația nefavorabilă din punct de vedere logistic a liceului se va îndrepta în viitor: „Din punct de vedere al performanței, al activității pe care o desfășoară profesorii, într-adevăr vă bucurați de condiții de pregătire și de învățare deosebite, dar cunoaștem la fel de bine că în această instituție condițiile materiale încă nu sunt cele la care dumneavoastră aspirați și la care aspiră și profesorii. Sper că instituțiile județene, fie că este vorba de prefectură, fie că este vorba de Consiliul județean, dar mai ales de Consiliul municipal să găsească împreună cu Ministerul Eucației o soluție în anii viitori, una stabilă și durabilă în care tinerii din municipiu și din județ să se pregătească în condiții corespunzătoare și a termina această discuție continuă care există legat de spațiul în care își desfășoară activitatea Colegiul Unirea.”

Prof. Aurora Stănescu, directoarea Colegiului Național „Unirea” a precizat că parteneriatul cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș este unul prestigios: „Un parteneriat onorant care ne obligă și care ne determină să ne gândim în continuare la excelență în educație, la performanță academică, un parteneriat care ne determină de asemenea să ne gândim la orientarea viitoare profesională a elevilor noștri. În ulrima perioadă de timp, în cadrul Zilelor Colegiului Național „Unirea”, o acțiune deosebită, atractivă pentru elevii claselor a 11-a și a 12-a, dar în același timp și de mare responsabilitate a însemnat-o simularea admiterii la UMFST din Târgu Mureș disciplinele biologie și chimie.”

Educația sporește discernământul

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș a confirmat importanța pe care elevii Colegiului Național „Unirea” o au în cadrul procesului de selecție a viitorilor studenți: „Sunteți pentru noi cea mai importantă zonă, din care recrutăm studenții cei mai buni ai Universității. Dacă voi n-ați fi, noi n-am fi așa cum suntem. Dacă voi n-ați face eforturile pe care le faceți, dacă voi n-ați crede în această universitate, cuvintele frumoase care se spun despre universitate poate că ar păli. Vă îndemn să gândiți și să visați cât mai sus, fie că veți fi studenți la noi, fie că veți fi studenți în alte universități de prestigiu, un lucru este foarte important: cu cât veți fi mai educați, cu atât veți fi mai în stare să deosebiți corect binele de rău, adevărul de minciună. Dacă veți reuși să faceți acest lucru, nimeni ulterior n-o să vă mai păcălească.”

Cu prilejul Zilelor Colegiului Național „Unirea” a fost lansat și noul număr al revistei „Privitorul de stele”, revistă de creație aflată în anul IV, și care a cuprins trei secțiuni: secțiunea dedicată poeziei, secțiunea dedicată prozei și o secțiune nouă, care reunește eseurile și gândurile elevilor participanți la Concursul regional Cuvinte ce exprimă adevărul.

Nicolae Băciuț, editorul publicației, a luat cuvântul la invitația Aurorei Stănescu: „Doar cultura este cea care ne va duce mai departe toate visele noastre și va purta pecetea timpului pe care îl însoțim. Pentru această publicație este fiica revistei Vatra veche, care are 11 ani de apariție, este una cu o mare încărcătură simbolică. Aceasă revistă, având un titlu simbolic, Privitorul de stele, vorbește despre timpul prezent, privind însă cu încredere înspre viitor. Dacă ea adună lucruri care înseamnă preocupări creative ale elevilor, ea rămâne și să certifice o parte din biografia sau din cuprinderea monografică a unei instituții de cultură cum este Colegiul Național „Unirea” din Târgu Mureș.”

Patru ani de performanțe de top

Printre numeroșii elevi premiați în cadrul evenimentului, s-au evidențiat câțiva care se află în ultimul an de studiu. După patru ani de continuă valoare adusă școlii și excelență olimpică, tinerii au fost invitați pe scenă să ia cuvântul. Aceștia sunt Maria Bucșea (limba și literatura română), David Purcar (matematică), Victor Văsieșiu (informatică), Flavius Vlasiu (informatică), Daria Petca (matematică-informatică), Andreea Rusu (limba engleză), Bianca Zamfir (biologie), Emilia Chiriță (limba germană), Teodora Băjenaru (chimie) și Ilinca Vultur (limba germană).

Andrei VORNICU