SC Alfadin Com, de la exploatare la eficiență, în sectorul prelucrării lemnului

Printre sectoarele bine reprezentate la nivelul județului Mureș este și cel al prelucrării lemnului, aurul verde fiind gestionat cum se cuvine , în special în zonele unde pădurile sunt darnice cu natura. O astfel de zonă este și cea a Văii Gurghiului, locul unde și-a dezvoltat afacerea Dorin Hărșan, administratorul SC Alfadin Com Srl.

„După terminarea studiilor, am lucrat în acest sector al exploatării lemnului unde am acumulat experiență, fapt pentru care, în 1998 am decis să-mi deschid o activitate pe cont propriu și am înființat firma Alfadin Com Srl, cu sediul în Reghin. De loc sunt din Glăjărie, soția este din Cașva, unde avem și punctul de lucru, de prelucrare a lemnului. Activitatea am început-o în 1998 cu exploatări forestiere. An de an am încercat să-mi dezvolt afacerea, puțin câte puțin , fapt pentru care, în 2003 am deschis punctul de lucru în ce privește partea de prelucrare a lemnului, tocmai pentru a duce un plus valoare activității de exploatare. La început ne-am axat strict pe partea de exploatări forestiere. Prin licitație cumpărai parchete, materie primă, care înseamnă lemn, care apoi îl transportai la diferiți beneficiari. În 2003 am deschis punctul de lucru de la Cașva, de exploatare a masei lemnoase, trasformând lemnul rotund în cherestele, materiale de construcții pentru fabrici de mobilă și pentru persoane fizice. De atunci, încercăm să ne dezvoltăm în continuu. Nu avem o activitate foarte mare, cum e cazul firmelor cu 200-300 de angajați, dar nu e nici mică,”, ne-a declarat Dorin Hărșan, administrator SC Alfadin Com Srl.

„Ne temem de o mișcare pe piață , de o criză”

Activitatea firmei este segmentată pe cele trei componente, exploatare forestieră , prelucrarea lemnului și transport. Prezentul nu este unul prea roz, în special din cauza pieței, după cum afirmă Dorin Hărșan.

„Trecem prin perioade destul de tulburi. Materia primă ne-o achiziționăm de la direcțiile silvice, prin ocoalele silvice, atât cele de stat cât și ocoale silvice private sau de la persoane fizice. Fiind bunul lor, doresc să vândă cât mai scump. Ne temem de o mișcare pe piață, de o criză. Sperăm să nu avem parte de așa ceva. A scăzut piața în ce privește vânzările. Noi cumpărăm tot scump. Cu toate acestea, încercăm să trecem peste această perioadă mai dificilă. Având atâția angajați, ai o responsabilitate mai mare. Fiecare are familie, copiii, degeaba îi lași în concediu fără plată că nu îi ajuți cu absolut nimic. De aceea spun că avem o responsabilitate față de ei”, spune administratorul SC Alfadin Com Srl.

Colaborare cu marile companii

Firma se bucură de o bună colaborare , atât cu marile companii cât și cu fabricile de mobilă din zonă.

„Ca și clienți, de regulă lucrez cu companiile mari, în speță Kastamonu din Reghin, pe partea de celuloză. Vrem nu vrem lucrăm și cu Holzindustrie Schweighofer din Sebeș, firmă mult blamată, dar care ne plătește la timp, care are încă cel mai bun preț pe piață. Lucrez și cu Kronospan din Sebeș, plus alte câteva firme mai mici din zonă. Avem o colaborare constantă cu acești clienți. În ce privește partea de prelucrare, avem o colaborare cu cei de la Evora, în ce privește fabricarea de mobilă, o colaborare cu o fabrică de mobilă din Târgu Mureș, pe partea de paltin, frasin, stejar, care rezultă din exploatările proprii”, spune Dorin Hărșan.

Ca în multe alte domenii, părerea specialiștilor nu se prea regăsește în soluțiile politicului, sectorul de prelucrare a lemnului nu face excepție din această ecuație, este de părere administratorul SC Alfadin Com Srl.

„Am avut o creștere , atât a producției cât și a valorii acesteia, foarte bună pot să zic, până acum doi ani când, din păcate a intervenit un regres. Noi cei din acest domeniu, avem o asociație, Asociația Forestierilor și Producătorilor de Mobilă Mureș cu un reprezentant care merge la București, participă la discuții. Ne implicăm și noi, avem un cuvânt de spus, asta dacă ne ascultă cineva. Suntem profesioniști care lucrăm în domeniu, Întotdeauna am încercat să spunem partea cât de cât bună în ce privește schimbarea legilor. Nu prea am fost ascultați, drept urmare, acum doi ani a fost dat peste cap tot acest sistem în care, statul, prin direcțiile silvice, a avut mult de suferit. Nu au reușit să-și facă lucrările, noi am avut o criză de materie primă, s-a ajuns la niște prețuri foarte mari. Într-un final, s-a unflat buba care apoi explodat , fapt pentru care, suntem cu prețuri mari la cumpărare, și prețuri scăzute la vânzare. Politicul a avut o influență negativă în acest sistem. Ar trebui să asculte în primul rând de profesioniști. Nu de mine sau de altul, dar sunt oameni cu firme mari, care știu cum stau lucrurile. Plus că se pot rezolva și alte probleme cum ar fi cea a lemnului de foc. Nu au ținut cont nici măcar de o minimă de idee de la noi, care să rezolve problema persoanelor fizice.Este foarte mult lemn pe piață, dar care nu ajunge la persoanele fizice. O persoană fizică nu are timp să meargă în vârful muntelui după câțiva metri steri. Pe vremea lui Ceaușescu, îmi aduc aminte că în Reghin era un depozit de lemn de foc unde fiecare mergea și își achiziționa lemn de foc. De ce nu se poate face și acum așa ceva ?”, a precizat Dorin Hărșan.

Perspectiva sectorului de exploatare și prelucrare a lemnului

„Se vorbește de defrișări, de faptul că va dispare pădurea. Nu va dispărea, regulile sunt așa de bine făcute încât se va conserva pădurea. E drept că s-au făcut și abuzuri, dar acum suntem așa de urmăriți , iar o firmă, cât de cât serioasă nu își mai permite să calce strâmb fiindcă poate să rămână fără activitate. Noi avem licențe, atestate să putem lucra în acest domeniu. O să fie în continuare materie primă, cu fluctuațile pieței, ea fiind una liberă, cu un an mai bun, altul mai prost. E foarte important să te descurci într-un an prost, că într-un an bun toată lumea se descurcă. Să sperăm că nu vom avea parte de o criză, ținem legătura cu marile combinate. Își vând greu produsele finite, ceea ce reprezintă un semn de întrebare pentru noi. În rest, activitatea trebuie să meargă, trebuie să fim atenți la aceste fluctuații, plus că trebuie să facem și investiții”, a declarat Dorin Hărșan.

Utilajele IRUM, pe placul lui Dorin Hărșan

Investițiile nu s-au lăsat așteptate pentru Dorin Hărșan, grație proiectelor , primul fiind pe fosta Măsura 123, în valoare de 460.000 de euro, și un proiect pe fonduri guvernamentale, finanțarea fiind de 100.000 de euro, restul până la 167.000 de euro fiind aportul propriu. Banii accesați prin aceste proiecte au mers exclusiv pe utilaje.

„Obligatoriu, dacă vrei să ai un randament bun, ai nevoie de utilaje performante. Dacă muncești în acest domeniu nu ajunge să te plafonezi la un moment dat, ai câștigat destul de bine și apoi să nu te mai intereseze să-ți retehnologizezi activitatea. Vorbesc aici de partea de exploatare, sunt utilaje specifice pentru protecția mediului care costă. Așa trebuie să ne facem calculele încât să putem accesa asemenea utilaje. Nu sunt deloc ieftine aceste utilaje. Eu de regulă, pe partea de exploatări, am cumpărat utilaje de la IRUM , Dacă tot suntem din zonă, nu am lut cu 100.000 de euro John Deere, am luat cu 80.000 un utilaj de la IRUM. E de-al nostru, utilajul e nou, partea de piese de schimb asigurată. Pe partea de transport, utiljele care le avem sunt aduse din afară, România din păcate nu mai produce astfel de utilaje Pe parte de prelucrare, la fel , am mers pe niște utilaje nemțești aduse din Slovenia, Dar ce ține de exploatări, având și fabrica lângă noi, am mers pe utilaje IRUM, TAF, funiculare, fierăstraie, care se pot comercializa prin ei. Sunt utilaje bune, facem treabă bună cu ele. Chiar anul trecut mi-am tehnologizat punctul de prelucrare de la Cașva cu utilaje noi. Pe partea de utilaje, atât la exploatare, prelucrare cât și la transport , stăm destul de bine. Trebuie să ți pasul cu tehnologia , trebuie să produci calitate. Lemnul nu înseamnă doar butuc, înseamnă și o cherestea . În ce privește dezvoltarea firmei, ne-am extins până la un punct în care, poți merge mai departe pe partea de mobilă care e un alt segment. Deocamdată rămânem la acest punct, să vedem cum vor curge lucrurile .Nu ne gândim să ne extindem pe partea de mobilă, dar în segmentul care îl avem acum se mi pot face și alte activități, se poate usca cherestea, poți să faci produse finite , lambriuri, cherestea pe anumite dimensiuni. M-aș bucura să putem menține dezvoltarea și dotarea firmei, precum și numărul angajaților care îi avem în prezent”, a declarat Dorin Hărșan.

Aportul familiei

Echilibrul și armonia necesară derulării activității în cele mai bune și liniștite condiții sunt aduse de familie, de soția Maria alături de cei doi copii, Bogdan și Daina.

„Aportul familiei este unul extrem de important. A doua afacere, înclusă tot în cadrul SC Alfadin Com Srl este un salon de înfrumusețare în Reghin, Dinasty, situat în Cartierul Unirii, administrat de soția, Maria Hărșan.. În ce privesc copii, băiatul, Bogdan Hărșan, a terminat facultatea și acum lucrează alături de mine la firmă. Mă ajută , în special la partea de desfacere. La orice business, desfacerea reprezintă una din cele mai importante componente, de acolo pleacă toată organizarea și activitatea. Zilnic trebuie să intri pe calculator, să vizionezi, să depui oferte , să participă la licitații pe SICAP, la partea de aprovizionare, înscriere la licitații, iar Bogdan efectiv mă completează cu succes în munca care o fac în cadrul firmei. În ce privește fata, Daiana Hărșan este studentă la Cluj, la Universitatea Babeș Bolyai, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Sper ca pe viitor să opteze pentru un domeniu ceva mai ușor decât cel al prelucrării lemnului. Nimic nu e ușor în ziua de azi, dar sper să se îndrepte spre un domeniu care să-i placă care să-i aducă satisfacții și bunăstare”, a punctat Dorin Hărșan.