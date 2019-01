Transilvania Cubing Open 2019, concurs oficial de cub Rubik, în Târgu-Mureș!

Share



În weekendul 2-3 februarie, Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” va găzdui competiția oficială de cub Rubik, omologată de World Cube Association (WCA), intitulată Transilvania Cubing Open 2019.

Sunt invitați să participe toți cei pasionați de celebrul puzzle, creat de arhitectul și profesorul de desen Erño Rubik în 1974, indiferent de vârstă sau pregătire. „Oricine poate participa la competiție indiferent de timpii pe care îi are și chiar ne bucurăm când si cei mai „lenți” sau începători au curajul de a veni. De aceea am prevăzut anumite limite în program. În caz că ele sunt depășite, concurentul va fi oprit de către arbitru și ne vom putea încadra în program. Încurajăm pe oricine știe să rezolve un puzzle să participe”, a transmis organizatorul evenimentului local, Mihai Căpăținescu.

O pasiune apărută în țară odată cu fondatorul evenimentelor de acest gen

Evenimentul este supravegheat „la distanță” de Radu Făciu, primul român care a participat la campionatul mondial de cub Rubik. Tot el a și câștigat în 2015, cu echipa pe care a coordonat-o, finala concursului „Românii au talent” printr-un show care a surprins pe toţi.

„Am început în vara lui 2007 cu un cub ordinar, cumpărat dintr-un supermarket. Eram în sesiune, anul IV, la Politehnică. În câteva zile am învățat să îl rezolv. Pe urmă, bineînțeles, mi-am propus să îl rezolv într-un timp cât mai scurt. Mi-aduc încă aminte cum mă cronometram cu timer-ul de la telefonul mobil Nokia. Era suficient de „precis” pentru timpi de peste 2 minute. Interesându-mă din ce în ce mai mult de acest domeniu, mi-am dorit un cub Rubik profesional. Pe acesta l-am obținut de la Dan Harris, campionul Marii Britanii la vremea respectivă. L-am comandat prin internet. Așa am început să cunosc lume nouă, metode noi și chiar să construiesc câteva puzzleuri”, a spus Radu Făciu.

Pasiunea sa a evoluat, și astfel a ajuns să cumpere piese de cub Rubik pe care le asambla și le vindea celor interesați, iar în martie 2009 a apărut primul magazin din România dedicat cuburilor Rubik, www.genios.ro.

Transilvania Cubing Open 2019 nu este primul concurs pe care îl organizează. „În iulie 2010 am organizat primul concurs oficial de cub Rubik din România, Romanian Open 2010, la Cluj-Napoca în Polus Center. Cu peste 40 de concurenți din 4 țări, competiția a fost un succes, iar toată lumea s-a simțit extraordinar. În cadrul acestei competiții s-au stabilit multe recorduri naționale cât și unul european la Rubik’s Clock”, a spus Radu Făciu. Pe lângă aceasta, a făcut parte din organizarea World Rubik’s Cube Championship 2011 din Bangkok, Tailanda, Croatian Open 2011 din Croația, Campionatul European 2012 din Polonia, Constanța Rubik Open 2013, Turkish Open 2013, Bucharest Rubik Open din mulți ani, Brăila, și multe alte locații.

Un eveniment dedicat întregii familii

„Sunt mândru de comunitatea pe care am reușit să o formez în acești ani. Le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în decursul timpului și au contribuit cât de puțin să dezvolt acest hobby la noi în țară. Tot ce am construit este bazat pe voluntariat și nu este o activitate din care facem profit. Ba din contră, noi ne plătim transporturi, cazări, chirii pentru evenimente, premii, etc., dar ne bucurăm de fiecare dată când ne (re)întâlnim și ne simțim bine împreună”, a spus în concluzie Radu Făciu.

La Transilvania Cubing Open, toți participanții vor primi diplome de participare, iar câștigătorul concursului va primi medalie și o cupă. Există și o categorie de premii speciale: Cel mai tânăr concurent (Medalie + Diplomă), Cel mai vârstnic concurent (Medalie + Diplomă), Cea mai rapidă fată (Medalie + Diplomă) și Fastest competitor per country (Diplomă+Medalie).

Concursul se va desfășura în perioada 2-3 februarie, între orele 9.00-19.00 pe strada Călărașilor, nr. 108 (Colegiul Agricol „Traian Săvulescu”). Persoana de contact pentru mai multe detalii este Mihai Căpăținescu (0766 301 375, mcapatinescu@yahoo.ro).

Taxa de participare este de 7 euro/familie dacă plătiți în prealabil prin PayPal. Dacă doriți să achiziționați biletul de la fața locului, prețul va fi de 50 lei/persoană. Pentru mai multe detalii, programul complet, dar și bilete cumpărate în avans, intrați pe http://www.speedcubing.ro/transilvania-cubing-open-2019/.