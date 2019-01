Adrian Burian, îmblânzitorul lemnului

Share



Adrian Burian , meșter popular din Reghin, a fost gazda primului atelier de confecționat jucării, inclus în cadrul proiectului ”Handmade in Reghin – De la Hobby la Antreprenoriat”. Pentru Adrian Burian pasiunea pentru pentru jucăriile din lemn datează de peste 15 ani, fiind mai mult un hobby, de care nu se poate lecui.

„Această pasiune pentru jucăriile din lemn a început undeva în 2003-2004, când am început să fac primele piese din lemn în formă de mobilier sau mașinuțe. Nu am reușit din prima să fac o mașină completă, cu adevărat frumoasă , dar timpul și experiența acumulată ma ajutat să fac tot felul de lucruri din lemn. M-am axat pe jucării din pură pasiune, fără să țin cont de costuri, de cum să fac bani din acest hobby. Am încercat să mă rezum la modele pe care am putut să le creez în funcție de utilajele pe care le dețineam. În timp, mi-am dezvoltat și partea de utilaje, am reușit astfel să fac obiecte mult mai frumoase. Am avut colaborări cu diferite firme, iar acum am rămas pe cont propriu. Toate jucăriile care le fac îmi sunt dragi. Ca și forme, fiecare în parte îmi place, deoarece fiecare model are o istorie în spate, o dragoste pentru astfel de muncă, altfel le-aș arunca în foc. Ai nevoie de răbdare, de utilaje bune, ai nevoie de multă răbdare, de multă muncă. Ai nevoie de lemnul potrivit , altfel nu ai cum să obții un rezultat scontat. Printre modelele de jucării care le fac sunt utilajele agricole, tractoare, TIR-uri mici, mari, cisterne, elicoptere, plus toată gama de mașini existente, produse cu suflet în atelierul propriu”, ne-a declarat Adrian Burian.

Înclinație spre instrumentele muzicale

Profesia de bază rămâne cea de tâmplar pentru Adrian Burian, cu accent pe fabricarea instrumentelor muzicale.

„La bază sunt tâmplar, este meseria mea de bază. Am terminat liceul forestier din Târgu Mureș în anul 1995, în vremea în care se făcea școală cu adevărat. Acolo am deprins pasiunea pentru lemn. Am lucrat apoi și în producție, la Remex Reghin, unde se făcea mobilă. Fiind junior, nu aveau eu cine știe ce experiență, ce anumit produs se poate face dintr-un anumit soi de lemn. În timp, am cunoscut tot felul de lucruri iar acum lucrez individual în atelierul propriu din Reghin. Pe lângă jucăriile de lemn, mai fac și instrumente muzicale, activitate din care am deprins lucrul fin. Instrumentele muzicale au nevoie de atenție. Fac partea pregătitoare, mai exact pregătirea materialelor pentru a completa o vioară, un violoncel sau chiar un contrabas. Nu fac corpuri, pregătesc doar materialul pentru următorii meseriași care asamblează și vând mai apoi instrumentele muzicale. Practic, ajut atelierele mici din Reghin să creeze mai repede, să facă față comenzilor, să meargă lucrul mai ușor”, a spus Adrian Burian.

Ne-am convins pe viu de pasiunea pentru lemn a lui Adrian în atelierul său din Reghin, la fel cum au făcut-o și cei cinci participanți la atelierul de confecționat jucării din lemn, minunați de pasiunea gazdei pentru munca cu lemnul, cu formele acestuia.