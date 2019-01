Programul lunii februarie la Filarmonică

Share



După frumosul Festival cu muzică de divertisment din prima lună a anului, luna februarie vine și ea cu o agendă foarte bogată în evenimente.

Pentru toți elevii mureșeni, dar și pentru cei care vor să mai aibă parte de o „ultimă gustare” din frumusețea valsului și polcilor vieneze, vineri 1 februarie le oferim această șansă. Tema celor patru concerte lecție și educative, generic intitulată „Re-Revelionul copiilor cu muzica de J. Strauss” se adresează așadar elevilor, dar și celor care sunt doritori să îi însoțească: părinți, bunici, prieteni, învățători, profesori. Sub bagheta tânărului muzician clujean Matei Pop, orchestra noastră simfonică va interpreta lucrări de mare popularitate din creația lui J.Strauss. Prezentarea în limba română o va face de la orele 12 și 17 profesoara Carla Gliga iar în limba maghiară de la orele 13 și 18 profesoara Fülöp Klára. Dacă vreți să rămâneți în atmosfera Concertelor vieneze de Anul Nou nu pierdeți această ultimă șansă și vă asigur că nu veți regreta.

Un eveniment de referință în actuala stagiune va avea loc joi, 7 februarie de la ora 19, când îl vom sărbători printr-un Concert vocal-simfonic extraordinar pe Maestrul Shinya Ozaki la împlinirea unui sfert de veac de activitate dirijorală la pupitrul orchestrei noastre simfonice. Desigur este un moment special care îl are la pupitru chiar pe Maestrul pe care îl aniversăm, și pe care știu că foarte mulți îl îndrăgiți și îi așteptați fiecare apariție pe scena noastră. La un asemenea eveniment este absolut firesc să avem în scenă cele două mari colective artistice ale instituției: Orchestra simfonică și Corul Mixt, care în deschiderea concertului vor interpreta împreună o mică bijuterie din vasta creație a lui W.A.Mozart: „Regina coeli”, o adevărată miniatură festivă. Apoi, în interpretarea lui Mutsuko Tominaga din Japonia vom asculta Concertul pentru pian și orchestră nr.4 în do minor de C.Saint-Saëns. În partea a doua a concertului, tot din creația aceluiași compozitor francez suntem favorizați să ascultăm o capodoperă a acestuia, Simfonia nr.3 cu orgă în do minor, și unde Regina instrumentelor: orga, prin aportul Doamnei Molnár Tünde va întregi, va culmina spre final sunetul orchestrei.

Joi, 14 februarie avem la pupitrul orchestrei oaspete din Italia. Tânăra dirijoare Nil Venditti clasată în 2017 pe poziția a doua la renumitul Concurs international de dirijat „Jeunesses Musicales” din București vine pentru prima oară la Tîrgu Mureș. În deschidere ne-a propus o lucrare mai puțin cântată la noi, Uvertura „Il turco in Italia” de G.Rossini. Solistul serii este si el un tânăr virtuoz, dar tîrgumureșean, violonistul Dávid Tamás care de câțiva ani se specializează în arta acestui instrument în Elveția. De data aceasta, el va interpreta dificilul Concert pentru vioară și orchestră de A.Haciaturian. În finalul concertului Nil Venditti împreună cu orchestra noastră simfonică ne vor delecta cu frumoasa Simfonie nr.2 în Si bemol major de F.Schubert.

O săptămână mai târziu, joi, 21 februarie vom susține un alt concert vocal-simfonic dirijat de Michal Juraszek din Polonia. În deschiderea concertului tânărul dirijor polonez ne propune o superbă lucrare: Uvertura fantezie „Bajka” de S.Moniuszko, foarte rar cântată la noi. Solistul serii, pianistul tîrgumureșean Sántha Huba, stabilit de câțiva ani în Germania ne va tălmăci Concertul pentru pian și orchestră în Si bemol major, KV 39 de W.A.Mozart. Partea a doua a concertului va aduce în scenă și Corul Mixt care împreună cu orchestra vor interpreta o superbă Cantată din creația lui F.Mendelssohn-Bartholdy, Psalmul nr.42. În rol solistic o vom putea asculta pe soprana Andreea Cojoc, care și ea este stabilită în Germania.

Elevilor mureșeni le dedicăm vineri, 22 februarie un alt program special, bogat și variat, intitulat „Din muzica popoarelor”. Cvartetul de coarde „Tiberius” formație camerală de elită a Filarmonicii noastre, având-o invitată de această dată pe cântăreața Koszorus Krisztina vor interpreta pentru cei mici și cei mari un repertoriu absolut superb cu muzica românească, maghiară, armeană, evreiască și … chiar din muzica argentiniană de tango. În limba română concertele sunt ca de obicei de la ora 12 și 17 cu prezentarea prof.Carla Gliga, în limba maghiară de la orele 13 și 18 prezentarea va fi făcută de prof.Fülöp Klára. Nu ratați acest concert căci surprizele muzicale sunt de o rară frumusețe dacă mă gândesc că se află în program Balada lui Ciprian Porumbescu sau Dansurile ungare de J.Brahms și chiar Dansurile românești de Bartók Béla, dar și celebre bijuterii din muzica altor popoare.

Luna februarie o vom încheia în forță joi, în data de 28 cu un Concert extraordinar de muzica rusă. Am avut bucuria să îl cunosc și să îl invit apoi pentru a dirija la noi pe tânărul dar foarte talentatul dirijor rus Anton Shaburov cel care a câștigat în 2018 Premiul I la Concursul Internațional de Dirijat „Jeunesses Musicales”din București, concurs în al cărui juriu am onoarea să fiu membru. Sub bagheta lui Anton Shaburov care dirijează pentru prima oară valoroasa noastră orchestră simfonică seara de muzică rusă începe cu Uvertura „Prințul Igor” de A.Borodin. Apoi, un renumit tânăr violoncelist român, Ștefan Cazacu va interpreta cunoscutele Variațiuni pe o temă rococo pentru violoncel și orchestră de P.I.Ceaikovski. Concertul se va încheia într-adevăr în forță prin răsunarea monumentalei Simfonii nr.5 în Si bemol major de A.Glazunov.

Dragi prieteni, vă invit să ne bucurăm în continuare de minunata artă a sunetelor așa cum ea va răsuna – știu și sunt convins de aceasta – pe tot parcursul lunii februarie în superba noastră sală din Palatul Culturii. Si pe această cale vin cu rugămintea de suflet ca la începutul fiecarui concert să închideți și să mențineți închise telefoanele mobile pânî la sfârșitul concertului. Deasemenea, vă reamintesc că este interzisă filmarea sau fotografierea pe toată durata concertelor. Dumneavoastră, minunatul nostru public meloman și toți artiștii care ne aflăm în scenă suntem de multă vreme o familie unită și care știe să se bucure împreună de MAREA MUZICĂ așa cum ea răsună de fiecare dată în Templul Artelor din orașul nostru: Palatul Culturii. Așadar, merită să savurăm în condițiile cele mai optime, mai speciale interpretarea live a capodoperelor muzicale, nederanjați de niciun artificiu exterior care ar putea perturba interpretarea sau audierea acestor valori universale!

Ca de fiecare dată, toate concertele noastre încep la ora 19. Până la fiecare reîntâlnire vă spun ca de obicei: să auzim numai de bine!

Cu specială prețuire,Vasile Cazan, dirijor, Managerul Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș