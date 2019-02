Share



De Ziua Îndrăgostiților, pe 16 februarie, de la ora 19.00 vine la Palatul Culturii din Târgu Mureș filmul documentar Imagine, regizat de John Lenon și Yoko Ono.

Remasterizat și remixat într-un format spectaculos pentru marele ecran, Imagine este un colaj de culoare și sunet. Acest film documentar include secvențe cu John Lennon și Yoko Ono în casa lor din Anglia, înainte ca aceștia să se mute la New York, iar coloana sonoră include piese de pe albumul Fly, printre care faimoasa piesă Imagine.

Lansat în anul 1972, filmul conține materiale difuzate în exclusivitate pe marele ecran, cum ar fi secvențe din studio cu John și trupa sa (inclusiv George Harrison) și piese cunoscute precum How Do You Sleep? Sau Oh My Love. Acestea sunt remixate în format 5.1 studio mix, oferind impresia că formația se află chiar în încăpere.

Filmul este difuzat în limba originală, fără subtitrări.

Bilete de intrare pot fi achiziționate de la casieria Palatului Culturii de marți-vineri între orele 9.00-15.30 și sâmbătă și duminică între 9.00-14.00, sau la numărul de telefon 0365 451034 sau online pe www.biletmaster.ro la prețul de 25 lei.

Film distribuit de Pannonia Entertainment.

IMAGINE (1972)

Marea Britanie, color, muzical, 83 minute, 1972/2018

Regia: John Lennon și Yoko Ono

