Internetul, o posibilă „capcană” pentru minori!

Cu toţii suntem familiarizaţi cu internetul şi, în acelaşi timp, il utilizăm în fiecare zi, unii pentru verificarea conturilor bancare, a conturilor de email, pentru achiziţionarea de produse, pentru relaţionare pe reţelele de socializare şi comunităţile on-line, sau chiar pentru amuzament.

Însă acest lucru presupune transfer şi vehiculare de date personale, date care trebuie protejate şi nu divulgate. Ca urmare, acest mijloc de comunicare trebuie privit şi ca o posibilă sursă de racolare a tinerilor de către diferiţi infractori sau persoane instabile psihic, motiv pentru care specialiştii noştri şi partenerii implicaţi în combaterea fenomenului infracţional acordă o importanţă deosebită spaţiului virtual şi desfăşoară, totodată, o gamă largă de activităţi investigative, cu scop de prevenire a comiterii de infracţiuni prin intermediul internetului.

Sunt mai multe aspecte prin care poate fi analizată această opţiune de comunicare, de impact fiind cele din plan economic şi uman.

Din perspectivă economică, pentru agenţii şi operatorii economici există riscul accesări neautorizate a conturilor bancare gestionate on-line (parole, informaţii bancare, etc.), în timp ce marea majoritate a utilizatorilor sunt ţinta unor accesări de date personale (adresa, C.N.P.) sau a unor momente personale (fotografii), efectele resimţindu-se în plan individual.

Folosirea necorespunzătoare a acestui mijloc modern de comunicare duce la manipulare, furt sau ştergerea de date cu caracter personal, lucruri periculoase pentru oricine.

Sub sloganul „ Împreună pentru un internet mai bun” Centrul Regional Târgu-Mureş al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane va organiza acţiuni de informare cu privire la avantajele, dar şi dezavantajele accesării internetului de către copii şi adolescenţi, în perioada 11 – 15 februarie 2019, la unităţi şcolare din Voiniceni, Sântana de Mureş, Ceuaşu de Câmpie, Iernut, Crăciuneşti, Acăţari, Şincai şi Râciu. Cu elevii se vor discuta aspecte legate de navigarea în mediul virtual, sit-urile accesate frecvent de aceştia, lista de contacte de pe reţelele de socializare, jocurile preferate şi pericolele pe care le poate ascunde această lume fascinantă, printre care şi cel al racolării în scopul exploatării.

Ne vor fi alături în aceste activităţi parteneri instituţionali locali, respectiv specialişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Mureş – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice – care vor întregii paleta informaţională aducând în atenţie problematica pornografiei infantile prin sisteme informatice, dar şi poliţişti ai Compartimentului de proximitate din cadrul Poliţiei Or.Iernut, preocupaţi în permanenţă de prevenirea delicventei juvenile şi siguranţa în zonele adiacente unităţilor de invăţământ.

Activităţile se desfăşoară în contextul „Zilei Siguranţei pe Internet” marcată din anul 2014 la nivel internaţional şi în România din anul 2008 şi sunt un exerciţiu de sensibilizare prin care să facem internetul un loc sigur, prin utilizarea tehnologiei digitale în mod responsabil.

Sunt câteva recomandări de care ar trebui să ţinem cont fiecare dintre noi, astfel încât să ne simtim protejaţi şi, totodată, să oferim siguranţă celor care accesează internetul şi anume:

– părinţii să stabilească cu copiii când şi în ce condiţii să folosească Internetul (tipuri de site-uri interzise, durata zilnică de utilizare, reguli privind datele personale, comportamentul faţă de persoanele necunoscute din mediul virtual etc.)

– minorii să evite transmiterea prin intermediul Internetului a datelor de identitate proprii, ale persoanelor apropiate sau a fotografiilor personale; toate aceste lucruri ar putea fi folosite impotriva lor, de aceea trebuie explicat copiilor că este in interesul lor să rămână” ANONIMI” pe cât posibil.

– să nu transmită/posteze vulgarităţi, ameninţări sau injurii;

– să fie încurajaţi să comunice părinţilor ori altor membri ai familiei orice întâlnire în mediul real, cu persoane cunoscute prin Internet, chiar dacă persoanele cunoscute pe internet pretind a fi de vârsta lor;

– să nu accepte jocuri care le impun să treacă anumite „ niveluri ” doar dacă îşi pun siguranţa sau viaţa personală in pericol;

– să nu răspundă mesajelor supărătoare sau care conţin imagini nepotrivite sau jignitoare. Recomandare: blocarea acestor persoane şi anunţarea părinţilor despre acest aspect.

– iniţierea periodică a unor discuţii cu minorii, referitoare la persoanele cu care aceştia interacţionează pe Internet şi activităţile pe care minorii le desfăşoară în mediul online;

– părintele să acceseze cât mai frecvent mediul online, împreună cu minorii, pentru a fi la curent cu mediile virtuale preferate de aceştia.

– se recomandă ca părinţii să nu restrictioneze excesiv şi fără justificare accesul copiilor la calculator şi respectiv la Internet

– evitarea expunerii la webcam în comunicarea on-line;

– prudenţă în utilizarea reţelelor de socializare Facebook, Messenger, etc. – acestea sunt principala sursă de racolare utilizată de traficanţi.

Orice abuz poate fi raportat autorităţilor: Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu-Mureş, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, fie în mod direct, fie on line, prin accesarea numărului unic de urgenţă 112, a liniei telefonice Helpline 0 800-800-678 sau a adresei www.safernet.ro.

Prin aceste activităţi ne-am alăturat şi în acest an eforturilor de a reduce la minim efectele negative pe care le are accesarea necorespunzătoare a internetului prin sfaturi concrete pentru evitarea exploatării minorilor şi adolescenţilor, contribuind astfel la întărirea capacităţii de autoprotecţie a populaţiei la infracţionalitatea care se petrece in mediul virtual.

(Comunicat de presă, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Târgu-Mureş)