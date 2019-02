Come-back în Consiliul Local Târgu-Mureş? Cosmin Lucian Gujan-Herman (PNL): „Nu m-a căutat nimeni!”

Share



Cosmin Lucian Gujan-Herman (49 de ani) se află pe locul 2 pe lista membrilor supleanţi ai PNL pentru Consiliul Local Târgu-Mureş şi după recenta excludere din partid a consilierilor locali Dumitru Matei, Pavel Dumitru, Călin Moldovan, Radu Todoran şi Vasile Miculi este, cel puţin teoretic, „în cărţi” pentru o reîntoarcere în administraţia publică.

Fost consilier local din partea PDL în legislatura 2008-2012 şi în perioada 2012-2016, din partea Alianţei pentru Mureş (PDL + UNPR + PER), Cosmin Lucian Gujan-Herman, care este de profesie medic veterinar, spune că „rămâne de văzut” dacă va reveni sau nu în Consiliul Local Târgu-Mureş.

Reporter:V-a căutat cineva de la PNL în contextul excluderii celor cinci consilieri locali şi a faptului că sunteţi al doilea pe lista de rezervă a partidului?

Cosmin Lucian Gujan-Herman: Nu m-a căutat nimeni!

Rep.: V-ar interesa funcţia de consilier local, mai sunteţi membru PNL?

C.L.G.J.: Eu membru PNL sunt, dar membru simplu, nu sunt în Birou. Am rămas membru în virtutea faptului că sunt unul dintre cei mai vechi liberali din judeţ. Din 1990, dar acum nu am nicio funcţie.

Rep.: Reveniţi în administraţie?

C.L.G.J.: Deocamdată nu am mai fost membru activ, pentru că am avut de lucru cu firma mea, nici nu am fost convocat la vreo şedinţă în ultimii doi ani. De când am părăsit scena politică nu m-a căutat nimeni. Altceva nu vă pot spune, din ziar am văzut şi eu evenimentele. În privinţa unei reveniri în administraţie, rămâne de văzut, trebuie făcută o analiză înainte.

A consemnat Alex TOTH