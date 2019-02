Gustul dulce Pansab, de la experienţa americană la satisfacerea tuturor gusturilor

Share



Brandul de panificaţie Pansab şi-a făcut simţită prezenţa, nu doar în Reghin, ci şi în Topliţa şi Bistriţa, locaţii unde pâinea de Sabău, cum mai este ea cunoscută de reghineni, s-a impus prin calitate şi bun gust. Oferta Pansab nu putea fi completă fără produsele de cofetărie, proaspete şi atent pregătite în cadrul laboratorului propriu.

Simona, coordonatorul segmentului dulce Pansab

Grija pentru produsele dulci Pansab îi revine Simonei Culda, cea cea coordonează laboratorul de cofetărie Pansab. După absolvirea studiilor gimnaziale şi liceale în Reghin, Simona a făcut pasul către studiile economice, mai exact la Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii “Petru Maior” din Târgu Mureş, de unde avea să descopere continentul american graţie programului Work & Travel.

“Şcoala am făcut-o la Reghin, studiile liceale la Liceul Tehnologic „Petru Maior”, după care am făcut pasul spre facultate, mai exact la Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative. Practic, de la Petru Maior am trecut tot la Petru Maior. Facultatea am absolvit-o în anul 2013. Foarte mulţi dintre prieteni ajungeau să meargă în Statele Unite, fapt pentru care mi-am dorit şi eu foarte mult să ajung acolo. Iniţial, tata a fost ceva mai reticient ca eu să merg în America. Fratele Marius a plecat în 2013, iar un an mai târziu, am spus că nu mai pot să aştept, vreau şi eu să merg, fapt ce s-a şi întâmplat. Astfel, am plecat prin intermediul programului Work & Travel. Se întâmpla în perioada în care eram la Master. Ideea era să nu mă folosesc de banii familiei, să merg să-i cheltui în America, am preferat să muncesc, să mă conving pe viu de cum e viaţa acolo, să trăiesc printre americani. Aşa se face că în 2014 am ajuns în cele din urmă în America, mai exact la New York. Mai mult de atât, am ajuns la celebra Statuie a Libertăţii, Am trăit patru luni în New York, care a rămas de atunci oraşul meu de suflet. Am pomenit de Statuia Libertăţii, deoarece locul meu de muncă era chiar lângă acest obiectiv, la un fast food situat pe mica insulă Liberty Island, la sud-est de Manhattan. Ce ma impresionat cel mai tare în ce priveşte experienţa americană a fost relaxarea oamenilor, felul lor de a fi, neinteresaţi de aparenţe, ceea ce la noi e foarte greu de conceput. Aş mai fi vrut să rămân, dar a contat foarte tare dorul de casă, de familie, dar asta nu m-a împiedicat ca un an mai târziu să mă reîntorc în America, de această dată în Jackson, statul Wyoming, lângă Parcul Național Yellowstone. Acolo am lucrat la o cafenea şi la un restaurant. Apoi am avut ocazia să vizitez toată America, inclusiv Las Vegas, Los Angeles, San Francisco”, povesteşte Simona.

Experienţa de peste ocean, aprofundată acasă la Reghin

Experienţa americană a fost una benefică pentru Simona, exigenţa muncii şi ideile managerilor americani folosindu-i din plin în dezvoltarea laboratorului de cofetărie Pansab pe care îl coordonează în prezent.

“La restaurantul la care am lucrat am văzut anumite reţete de prăjituri , am mai cerut anumite sfaturi, pe care am încercat să le implementez cât de cât acasă, în cadrul laboratorului de cofetărie Pansab. M-a ajutat foarte mult experienţa americană, am văzut altfel lucrurile. Am avut foarte multe de învăţat de la managerii care i-am avut în State, care mi-au dat o altă viziune, o altă perspectivă. Pot spune că a fost o lecţie americană care acum încerc să o pun în practică acasă, în Reghin, în ce priveşte laboratorul de cofetărie”, spune Simona.

Ofertă bogat de dulce

Din oferta Pansab în materie de cofetărie nu lipsesc produse precum Biroșe , Chec , Cremeș , Diplomat , Ecler , Fursecuri cu cocos , Ora 12, Prăjitură cu mere , Savarină , Tiramisu, Prăjituri de casă, Albinița , Caramel , Delicia , Doboș , Lămâița , Prăjitură cu cafea , Snickers, Zi și noapte, Prăjituri Mousse, Mousse la pahar, Trio Chocolat precum şi prăjituri, torturi pentru botez, aniversări şi nunţi, care pot fi găsite la cele şase magazine proprii din Reghin: Str. Republicii Nr. 15, Str. Iernuțeni Bl. 2-8, Str. Gurghiului Nr. 25A, Str. Pandurilor Nr. 14A, Bistriţa: Bd. Decebal nr. 40 şi Topliţa: Str. Nicolae Bălcescu.

„Mi-a plăcut de fiecare dată ideea de a crea, deoarece pot să fac lucruri noi, să las imaginaţia să curgă după care să mă ghidez. Laboratorul de cofetărie produce o gamă diversificată de produse, începând cu prăjiturile de casă, clasicele prăjituri care le ştim de demult , până la prăjituri Mousse, torturi aniversare, de nuntă, botez. Lucrăm de regulă în funcţie de comenzi şi de cereea de la magazine. În laborator lucrează cinci persoane alături de mine. În magazinele proprii, partea de pâine este completată cu oferta de prăjituri, merg de minune împreună, mai ales că, în cadrul magazinelor există şi mese, unde poţi savura o cafea sau o prăjitură delicioasă. Contează foarte mult să avem o activitate cât mai diversificată, de la pâine la prăjituri. Câţi oameni sunt, atâtea gusturi, şi atunci, prin tot ce facem, încercăm să acoperim o piaţă cât mai largă, să satisfacem cerinţele clienţilor . Un lucru care mie îmi place foarte mult este acela că îmi place să încurajez clienţii , să ne propună ei o variantă de gust,pe care noi la rândul nostru să-l transpunem în produsele noastre. Îi chemăm, gustă din produsele noastre, şi dacă vin cu o sugestie, facem produsul exact pe gustul lor. Această abordare se pare că are succes, învăţăm prin asta să ne mulăm după gustul dorit de clienţi”, a precizat Simona Culda, coordonatorul laboratorului de cofetărie Pansab.

“Bucură-te de o binemeritată pauză în timp ce savurezi o prăjitură”

“Vrem să fim alături de clienţii noştri în cele mai importante momente ale vieții. Maeștrii noștri cofetari îi ajută să trăiască în fiecare zi o experiență umitoare în domeniul cofetăriei. Cu multă pricepere, aceștia realizează combinații perfecte din cele mai bune ingrediente. Mereu spun clientului: Bucură-te de o binemeritată pauză în timp ce savurezi o prăjitură la bucată, îndulcește-te alături de familie cu ajutorul prăjiturilor de casă sau petrece câteva clipe de neuitat alături de prieteni în timp ce vă delectați cu prăjituri mousse. Tot noi îi ajutăm să-şi răsfețe invitații cu cele mai inedite prăjituri și torturi pentru botez uri, aniversări și nunți”, a precizat Simona Culda, coordonatorul laboratorului de cofetărie Pansab.