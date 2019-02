Dorin Jurcă (Dekalb): „E timpul erei digitale în agricultură”

Share



O data cu preluarea producătorului american de seminţe Monsanto de către Compania Bayer, a fost preluat și brandul Dekalb, reprezentat la nivel national de către Dorin Jurca. Prezent în cadrul simpozionului DAFCOCHIM , acesta a punctat aspecte legate de agricultura digitală dezvoltate de Dekalb.

„Este o onoare și o plăcere să fiu prezent la acest simpozion. Vreau să mulțumesc organizatorilor, întregii echipe DAFCOCHIM pentru oportunitatea de a putea vorbi în fața fermierilor. Cu mândrie spun că parte din noua companie Bayern reprezintă brandul Dekalb, o parte din zona de vest și centru a țării de mai bine de 12 ani. În acest sezon venim cu două lucruri pe partea de digitalizare, și cu un brand care se numește Acceleron, o nouă provocare pentru fermieri, sub umbrela căruia am pus tot ce este mai bun în ce privește tratamentul la sămânță. Pe lângă soluțiile complete de protecția plantelor pe care le are Bayern, pe lângă genetica de care dispune în urma achiziției, mai e nevoie de ceva, de o componentă nouă, un lucru care a început cu fermierii. Este vorba despre era digitală. Tot ce înseamnă digitalizare în agricultură va fi din ce în ce mai aprope de fermieri, iar noi, prin cele două platforme , Dekalb Smart și Climate Fieldview, vom încerc să fim lideri în acest segment”, a subliniat Dorin Jurca.

Dekalb Smart este un concept de soluții agronomice inovatoare, aplicabile în teren cu ajutorul unor noi instrumente digitale, scopul fiind acela de a le oferi fermierilor o serie de modalități de evaluare a stării fitosanitare a parcelelor sau de a-i ajuta să obțină recomandări adaptate privind densitatea de semănat indicată pentru hibrizii de porumb Dekalb cultivați.

În ce privește Climate FieldView, această platformă oferă fermierilor o suită completă si conectată de instrumente digitale. Noua tehnologie permite colectarea de date din teren, analiza agronomică avansată și monitorizarea condițiilor meteorologice locale, acestea fiind expuse într-o interfață usor de utilizat, pentru mobil si web. Climate FieldView le ofera fermierilor o înțelegere aprofundată a terenurilor, astfel încât fermierii să poată lua decizii mai bine documentate, pentru a maximiza potențialul culturilor și reducerea riscurilor.