Opera lui Vasile Netea, pusă în valoare la Reghin

Printre cei prezenți joi, 14 februarie la Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin, la evenimentul „Omagiu pentru iluștrii înaintași”, dedicat poetului Grighore Vieru, istoricului Vasile Netea și Patriarhului Miron Cristea, s-a numărat și Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea”, prilej cu care a subliniat importanța punerii în valoare a operei marelui istoric.

„De ce Vasile Netea ? Pentru că este o aniversare și o comemorare în același timp în această primăvară. Cunoaștem cu toții, Vasile Netea s-a născut la Deda, în data de 1 februarie, în frumoasa comună de la poalele Călimanilor, și a decedat la data de 6 martie 1989 la București. Se împlinesc deci 30 de ani de la trecerea sa în eternitate. Dar, deasupra tuturor acestor aniversări este una foarte mare, Centenarul înfăptuirii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, căruia Vasile Netea și-a consacrat toată viața. Este un istoric cu o operă deosebită închinată acestui moment al unirii , care nu este suficient de valorificată pentru faptul că , în urma evenimentelor din 1989 istoria a fost cam pusă deoparte. Abia acum începem să ne mișcăm puțin, cu acest suflu patriotic și național. Am ajuns la concluzia că, viitorul nostru este legat de această probleme și de felul cum noi ne încadrăm în această mare Europă ”, a precizat Dimitrie Poptămaș, președintele Fundației Culturale „Vasile Netea”.

Valorificarea operei lui Vasile Netea

Evenimentul de la Reghin a prilejuit și prezentarea celor mai noi volume dedicate operei lui Vasile Netea, cinci volume de studii ștințifice ale ilustrului istoric Vasile Netea.

„Am venit la Reghin și pentru faptul că, conducând o fundație a cărui patron spiritual este Vasile Netea, cu prilejul Centenarului noi am căutat să-l sărbătorim prin valorificarea moștenirii sale literare. Nu am venit cu mâna goală, am adus încă cinci volume ale lui Vasile Netea. Sunt studiile istorice și literare, risipite în presa vremii, în special în reviste de specialitate sau de cultură generală, reviste ștințifice, în care el a publicat foarte mult. Am adunat peste o sută de studii ștințifice, în jur de 1.750 de pagini. Este o realizare pentru noi, împreună cu volumele precedente, alte cinci volume care însumează 1.450 de pagini, activitatea sa publicistică. Cu cărțile tipărite în timpul existenței sale, reeditate după aceea, ne apropiem frumos de Opera Omnia a marelui istoric. Este un lucru deosebit deoarece, Vasile Netea fiind prin excelență un istoric al Transilvaniei, și dacă privim înapoi, nu știu care dintre istoricii noștri mai au acest palmares de lucrări istorice apărute în timpul vieții sale. Este un lucru cu totul deosebit , avem un respect și ne străduim ca să-i punem în valoare opera sa istorică și literară, lucru extrem de important”, a spus Dimitrie Poptămaș.

Amintiri despre Grigore Vieru

De numele lui Dimitrie Poptămaș se leagă și Biblioteca „Târgu Mureș” din capitala Republicii Moldov, locul unde se întâlnea cu poetul Grigore Vieru, omagiat și el în cadrul evenimentului de la Reghin găzduit de Biblioteca „Petru Maior”.

”De Grigore Vieru mă leagă amintiri deosebit de frumoase. A fost un prieten apropiat al Bibliotecii Târgu Mureș din Chișinău. Din păcate, îmi pare foarte rău că oamenii locului, târgumureșenii nu apreciază la înălțimea la care este această instituție care poartă numele unui oraș din România, Târgu Mureș. Dacă deschidem internetul și căutăm biblioteca Târgu Mureș, să știți că nu găsim nici Biblioteca Județeană, nici altă bibliotecă, imediat ne apare Biblioteca Târgu Mureș din Chișinău. A rămas acest nume pe o arteră importantă a Chișinăului. Ne întâlneam cu Grigore Vieru acolo, simpatiza această bibliotecă, dar ne-am întâlnit și cu alte ocazii, în special de Hramul Chișinăului. Era un om deosebit , era o bucurie să stai în anturajul lui Grigore Vieru. Din păcate marele vis al său nu s-a împlinit, unirea , dar nu este târziu. Să sperăm, pentru că la noi la români speranța moare ultima”, a subliniat Dimitrie Poptămaș.