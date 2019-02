Sorina Bloj, aduceri aminte despre poetul Grigore Vieru

Share



Grupul coral „Crenguță de brad” coordonat de Sorina Bloj, parte a Asociației Culturale „Casa Dinainte”, președinte aceiași Sorina Bloj, au adus prin cântec și poezie un omagiu celor trei personalități evocate la Reghin, Grigore Vieru, Vasile Natea și Miron Cristea,

„Am resuscitat, dacă pot să mă exprim astfel, o asociație culturală aflată în stand by, „Casa Dinainte”, mai ales că doamna Maria Borzan a închis activitatea asociației pe care o conducea dumneaei, „Moșteniri Mureșene”. Împreună cu dânsa, vom coordona activitatea acestei asociații, care se vrea o asociație voluntară în instituțiile de cultură. Deocamdată, sediul nostru, dacă îl pot numi astfel, rămâne Biblioteca Municipală „Petru Maior”, a precizat Sorina Bloj.

Un gând de duceri aminte și de drag

Momentul artistic oferit de grupul coral „Crenguță de brad” a fost și un cadou simbolic oferit poetului Grigore Vieru, în ziua în care adr fi împlinit vârsta de 84 de ani

„Am avut onoarea și bucuria să-l cunosc pe Grigore Vieru. Datorez acest lucru prietenilor săi mureșeni, fraților săi cum îi plăcea poetului să spună, domnilor Dimitrie Poptămaș, Nicolae Băciuț, Marin Șara, Emil Șerbănescu. La Casa de Cultură din Reghin l-am întâlnit undeva prin anii 90, la prima sa vizită în Reghin, însoțit de Doina și Ion Aldea Teodorovioci. Auzisem de el, citisem câteva din poeziile sale, dar atunci l-am văzut pentru prima data. Apoi, l-am întâlnit la București, în cadrul Cenaclului „Totuși Iubirea” condus de poetul Adrin Păunescu. Am avut onoarea să particip într-o seară, acasă la Adrian Păunescu, în Dionisie Lupu, la o seară de cenaclu între prieteni , unde am putut să schimb câteva vorbe cu poetul Grigore Vieru. Avea cam statura domnului Lazăr Lădariu, un om extraordinar de modest, de simplu, bland. În capul mesei stătea Adrian Păunescu, personalitatea sa ocupa toată casa, iar noi eram în jurul dumnealui. Parcă acum îl văd, în partea stângă, în colțul mesei, stătea Grigore Vieru , foarte discret, căzut pe gânduri. Parcă venea dintr-o altă lume, o lume tăcută, o lume plânsă, o lume care îl durea, Atunci a recitat câteva din poeziile dumnealui. Ma impresionat foarte mult starea lui , parcă nu făcea parte din lumea noastră. Era îngândurat, dar sorbea într-o bucurie și într-un calm extraordinar seara de cenaclu care se petrecea în casa lui Adrian Păunescu. Acum, stă împreună cu Adrian Păunescu, cu Nichita Stănescu, cu Ștefan Augustin Doinaș, cu Marin Sorescu, pe care am avut bucuria să îi cunosc și eu, Pentru toți aceștia dar și pentru domnul Emil Șerbănescu, aducem un gând de duceri aminte și de drag”, a menționat Sorina Bloj.