Florin Buicu (PSD): priorităţile bugetului sunt sănătatea, educația și investițiile publice!

Bugetul pe anul 2019 prevede suma de 50 de miliarde de lei pentru investiţii, în plus cu 45% faţă de anul trecut, a scris, pe pagina sa de Facebook, deputatul PSD Florin Buicu, preşedintele Comisiei de sănătate şi familie din Camera Deputaţilor.

Potrivit deputatului Florin Buicu, priorităţile bugetului sunt sănătatea, educația și investițiile publice.

“2% din PIB pentru Apărare. Ministerul Fondurilor Europene are un buget record de 2,3 miliarde de lei, din care 2,09 miliarde credite bugetare alocate proiectelor europene. PIB 1022.5 miliarde de lei, deficit bugetar 2,55 din PIB”. Măsuri sociale: creșterea punctului de pensie cu 15% începând cu 1 septembrie 2019, de la 1.100 de lei la 1.265 de lei, și a pensiei minime cu 10%, de la 640 de lei la 704 de lei. Majorarea salariului minim garantat în plată în mod diferențiat. La 2.080 de lei, față de 1.900 de lei anul trecut, la 2.350 de lei pentru persoanele cu studii superioare și minimum un an vechime, la 3.000 de lei pentru persoanele angajate în sectorul firmelor cu minimum 80% cifra de afaceri în sectorul construcțiilor”, a precizat deputatul Florin Buicu.

Preşedintele Comisiei de sănătate şi familie din Camera Deputaţilor a mai menţionat că sănătatea are alocată în plus suma de 6,1 miliarde de lei faţă de sumele cheltuite anul trecut, în mare parte pentru investiţii, iar educaţia are cu 47% mai mulţi bani decât anul trecut.

“De la 21 de miliarde la 30,8 miliarde, banii mergând atât spre investiții, cât și spre majorările salariale. Dotarea fiecărei clase pentru elevii din clasele 5-12 cu table electronice interactive, rechizite în valoare de 0,7 miliarde de lei pentru aproximativ 2 milioane de copii. Majorarea cu 25% a veniturilor nete ale cadrelor didactice”, a arătat deputatul Florin Buicu.

În privinţa infrastructurii, Preşedintele Comisiei de sănătate şi familie din Camera Deputaţilor a subliniat că Ministerul Transporturilor are un buget cu 6 miliarde de lei în plus comparativ cu anul 2018, “adică cu 75% în plus față de anul 2018”, iar bugetele locale au “alocări record de 47,9 miliarde lei, cu 20% mai mari decât cele din 2018”.

(Redacţia)