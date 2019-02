Ministerul Transporturilor: 8 miliarde de lei pentru investiţii în 2019!

Share



Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb, a declarat vineri seara la Antena3 că bugetul în acest domeniu este de 13 miliarde de lei, dintre care opt miliarde sunt doar pentru investiții.

”Avem nevoie de infrastructură în sănătate și educație, de aceea alocarea bugetară pentru anul acesta în ceea ce privește investițiile este cu 15, 5 miliarde mai mare decât în 2018, adică avem un total de peste 10 miliarde de euro. Cu o alocare de 6 miliarde mai mare în Transporturi.

Bugetul Ministerului Transportului este de 13 miliarde de lei, din care 8 miliarde îl reprezintă tot ceea ce înseamnă investiție. Tot ce vedem pe hartă sunt obiective de investiții care din punct de vedere al autostrăzilor în România e o parte care e în execuție, o parte care e în construcție și proiectare, o parte existentă și o parte prognozată.

Până în momentul de față, în România avem 807 kilometri drumuri de mare viteză realizați. Acest număr include și autostrada Bucrești-Pitești, care este făcută înainte de 1989 și are 113 kilometri. Pentru anul 2019, am verificat contractele care trebuie finalizate anul acesta. Sunt foarte multe întârzieri. Conform contractelor ar trebui să se finalizeze cam 122 de kilometri. Eu am o responsabilitate ca și ministru al Fondurilor Europene modul în care sunt implementate proiectele acestea. Sper că acești 122 de kilometri să se finalizeze. Vom încerca să schimbăm managementul la autostrăzi.”, a declarat Rovana Plumb, pentru sursa citată.

