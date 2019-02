Compania Tarom ia în calcul modificarea orarului de zbor a curselor Târgu-Mureș – București

Share



Consiliul Județean Mureș și Instituția Prefectului – Județul Mureș, în colaborare cu Aeroportul Internaţional “Transilvania” Târgu-Mureș, au organizat io întâlnire cu oamenii de afaceri din județ, reprezentanții autorităților locale și reprezentanții companiei Tarom.

Întâlnirea a avut ca scop inițierea unui dialog cu agenții economici mureșeni, respectiv reprezentanții instituțiilor publice din județ, pentru a înțelege mai bine nevoile grupului țintă în cea ce privește folosirea rutelor existente de pe Aeroportul Internaţional “Transilvania”.

De asemenea, organizatorii au subliniat importanța rutei Târgu-Mureș – București în rândul oamenilor de afaceri, care ar putea să folosească această rută în interes de serviciu, pentru a îmbunătăți conectivitatea județului Mureș cu capitala țării. După redeschiderea Aeroportului Transilvania, Consiliul Județean Mureș a făcut demersuri pentru reluarea zborului pe ruta Târgu-Mureș – București, care a fost reintrodus pe 22 noiembrie 2018. Acest zbor a funcționat cu întreruperi în primele luni, deoarece factorul de încărcare al avionului a fost scăzut. Actualmente zborul este operat de Tarom de două ori pe săptămână, în zilele de luni și joi.

”Am vrut să avem această dezbatere în prezența directorului general Tarom pentru că, pe lângă cursele externe – rămâne în sarcina conducerii Aeroportului să negocieze în continuare cu companiile care operează sau vor să opereze pe Aeroportul Târgu-Mureș – ne dorim ca, de pe acest aeroport, să opereze și Taromul, pe o cursă internă spre București, având în vedere interesul cetățenilor județului și, mai ales, al oamenilor de afaceri”, a declarat Mircea Duşa, prefectul județului Mureș.

”Am primit un dar la începutul mandatului meu: un aeroport închis, însă deschiderea și modernizarea aeroportului a fost o prioritate pentru mine. Iată că avem aeroportul deschis, acum trebuie să crească. Cred că orice investiție atunci își atinge țelul când este utilizat. Precum o școală își atinge scopul dacă are cât mai mulți copii, la fel, și un aeroport își atinge scopul dacă are cât mai mulți pasageri. Am dorit să avem această întâlnire, să avem, în primul și în primul rând, curse mai multe spre capitală, toți avem treburi prin capitală, și instituțiile, și societățile comerciale”, a declarat președintele Péter Ferenc, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş.

Totodată, Peti Andrei, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Internaţional “Transilvania” Târgu-Mureș, a prezentat planurile de dezvoltare ale aeroportului și a curselor aeriene curente, iar reprezentanții mediului de afaceri prezenți la dezbatere și-au manifestat interesul să folosească ruta Târgu-Mureș – București, accentuând necesitatea acestei legături directe în interes de serviciu, însă au solicitat ca zborurile să fie mai frecvente iar orarul lor să fie diferit.

În urma discuțiilor avute cu reprezentanții autorităților publice prezente și cu sfera privată, Wolff Werner-Wilhelm, directorul general Tarom, a afirmat că vor continua colaborarea cu Aeroportul Târgu-Mureș și după discuțiile din Târgu-Mureș, compania Tarom va face demersuri pentru revizuirea planului de zbor.

