Companie importantă din Mureș, angajări pe mai multe posturi

Una dintre companiile importante ale județului Mureș, Durkopp Adler face angajări pe mai multe posturi. Firma cu sediul în Sângeorgiu de Mureș

angajează:

Personal pentru postul Operator CNC, Lăcătuș și Sculer matrițer

Cerinţe:

Dorinta de a învăța;

Seriozitate, punctualitate, flexibilitate;

Cursurile de specialitate reprezintă avantaj.

Oferim:

Formare profesională la locul de muncă,

Salariu atractiv (conf. fișă de evaluare personală)

Transport asigurat

Tichete de masă

Mediu de lucru motivant şi profesionist într-o companie multinaţională.

Informaţii suplimentare la telefon 0265208307, scrisorile de intenţie si CV-urile se depun la sediul firmei sau e-mail: office@duerkopp-adler.ro.; sau personal@duerkopp-adler.ro