Crama Domeniul Vlădoi, o întâlnire între două generații

Vineri, 22 februarie, în incinta magazinului Wine Box din Promenada, o cramă mică cu o vie care se întinde pe 19 hectare la 20 de kilometri de Constanța în satul Siminoc, a organizat o degustare cu o parte din cele mai celebre vinuri ale sale.

Istoria a patru generații într-o cramă

Via Cramei Vlădoi este o moștenire de la bunicul lui Ion Vlădoi care s-a ocupat de creșterea viței de vie acum 100 de ani. În timpul comunismului, via i-a fost confiscată, iar după 1989 în sfârșit familiei i s-a retrocedat îmbătrânită și vlăguită, pe care, începând cu 1995, o vinifică în crama proprie. În 2005, familia Vlădoi au decis înlocuirea totală a butașilor existenți cu soiuri care au o capacitate mai mare de acumulare a zaharurilor și a aromelor, în detrimentul cantității.

Proiectul de modernizare a cramei proprii a fost aprobat în 2009 și a presupus implementarea unui sistem de irigare prin picurare, alimentat prin forarea unui puț, precum și achiziția unui tractor viticol cu utilajele aferente. Finanțarea obținută în urma aprobării proiectelor de modernizare a dus la crearea unei plantații tinere, cu soiuri superioare, valorificate prin vinificatoare din inox, fermentare controlată, presă pneumatică și alte utilaje necesare obținerii unui vin de calitate.

Astfel, a luat naștere o cramă modernă la Siminoc, care valorifică doar strugurii produși în plantația proprie.

„Mă ocup în special eu cu fiica mea, Anca, care a terminat masterul de vinificație. La început, m-a ajutat tatăl meu, dar acum are deja 80 și ceva de ani. Anca deja de 3-4 ani are propria gamă de vinuri, gama Anca Maria, iar eu vinific gama Dinastia și gama Ravac. Dacă vinurile lui Anca sunt mai pe stilul tânăr, cu vinuri mai noi, mai fresh, mai exotice, probabil punându-și amprenta generația ei, eu fac cumva un vin mai clasic, mai tradiționalist, tipic generației mele”, a spus Ion Vlădoi.

Tot mai multe premii în ultimii ani

Fiind o cramă mică, ei sunt prezenți doar în restaurante specializate și magazine de genul Wine Box.

Ei au oferit celor prezenți câteva produse cu care sunt cunoscuți pe piață. „Inițial am intrat cu rose-ul din Fetească Neagră Ravac, care începând din 2013 până în 2016, a luat în fiecare an medalia de aur. Și gama lui Anca, care a avut o creștere spectaculoasă, în special Sauvignionul, care de 2-3 ani acaparează tot Sauvignionul din România, locul I la La Povești cu vinuri românești și la Sofia. De vreo 2 ani am crescut frumos cu un Chardonnay Baricat, care anul acesta a luat argint la Sofia și aur la Premiile de excelență la București. În ultima vreme, începând din 2016, au început și soiurile roșii să își arate potențialul”, a spus Ion Vlădoi.

Planurile pentru acest an implică o rebranduire, se va schimba atât designul etichetelor vinurilor consacrate, cât și denumirea cramei în „Familia Vlădoi”. „Am observat că lumea a început să ne confunde cu cramele mai mari, comerciale, care lucrează sute de hectare, care toate și-au pus atributul acesta în față, „Domeniile …”. Noi chiar suntem o familie, eu cu Anca nu suntem numai proprietari, suntem și vinificatori, iar gamele principale de impact vor fi Anca-Maria și gamele Dinastia și Pivnița, care vor intra sub semnătura Ion Vlădoi”, a spus Ion Vlădoi. Oricâtă cerere ar fi pentru vinurile lor, ei nu au de gând să se extindă, vor să rămână la cel mult 20 de hectare pe care le pot supraveghea cu atenție, menținând acest concept de familie.

Gama Brizza, de vară, pentru cluburi și terase, va rămâne sub același brand în continuare, și cu siguranță toate vinurile vor continua să primească premii în țară și în afară.

Puteți afla mult mai multe despre ei pe www.domeniulvladoi.ro și cumpăra vinurile de la Wine Box în Promenada Mall.